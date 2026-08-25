1000 сотрудников и ноль шансов: громкий крах автомобильного стартапа Dreame

25 августа 2026, 14:17
Dreame Technology закрывает автомобильное направление: что стало причиной перемен
Dreame Technology закрывает автомобильное направление: что стало причиной перемен
Компания Dreame Technology неожиданно объявила о полном уходе из автомобильного бизнеса, свернув амбициозный проект Starry Sky. Мало кто ожидал такого поворота после громких премьер и масштабных инвестиций. Что грозит сотрудникам и поставщикам, какие проблемы вскрылись и почему это важно для всей отрасли - объяснил эксперт. Подробности - в материале.
Рынок автомобильных инноваций в России и мире получил неожиданный сигнал: компания Dreame Technology, известная своими роботами-пылесосами, официально прекращает развитие автомобильного направления. Это решение может стать тревожным звоночком для других технологических стартапов, которые планируют выходить на рынок электромобилей и смежных сегментов. Для российских автолюбителей новость важна тем, что она отражает реальные сложности даже у крупных игроков, а значит, риски для новых проектов в отрасли остаются высокими.
Как сообщает CarNewsChina, Dreame Technology всего за год прошла путь от громкого старта до полного сворачивания автомобильного бизнеса. В августе 2025 года компания заявила о себе в автопроме, а уже в начале 2026-го ее спортивные автомобили обсуждали на профильных выставках и в СМИ. На CES в январе была представлена модель Nebula Next 01 Jet Edition, а в апреле ее показали а мотор-шоу в Пекине и Сан-Франциско. В подразделении работало до 1000 человек, что подчеркивало серьезность намерений бренда.
Однако уже в мае начались массовые сокращения. За несколько месяцев штат уменьшился до нескольких десятков сотрудников, которые теперь заняты исключительно ликвидацией бизнеса, урегулированием долгов и оформлением документов. По сути, Dreame Technology полностью отказалась от своих амбиций в автосфере, а проект Starry Sky стал символом несбывшихся надежд.
Причины столь резкого разворота не раскрываются официально, но ситуация может указывать на сложности с финансированием, конкуренцией или технологическими барьерами. Для поставщиков и партнеров компании это означает необходимость срочно искать новые рынки сбыта и пересматривать планы на будущее. Для сотрудников - риск остаться без работы в условиях нестабильности на рынке труда.
Стоит отметить, что подобные истории не редкость для технологических компаний, решивших выйти за пределы своего основного бизнеса. По имеющимся данным, Dreame Technology не первая и, вероятно, не последняя компания, столкнувшаяся с трудностями при попытке интеграции в автомобильную отрасль. Важно помнить, что даже громкое имя и значительные инвестиции не гарантируют успеха на новом рынке.
В завершение стоит добавить несколько фактов: Dreame Technology за короткое время вложила значительные средства в разработку и продвижение автомобилей, однако не смогла выдержать конкуренции с более опытными игроками. Проект Starry Sky был одним из самых обсуждаемых стартапов в сегменте электрокаров, но теперь его судьба решена. Для рынка это сигнал о необходимости тщательной оценки рисков и возможностей перед запуском новых проектов, а для потребителей - напоминание о том, что даже самые амбициозные идеи могут не дойти до серийного производства.
Похожие материалы
-
25.08.2026, 14:28
Продажи новых китайских автомобилей в Китае резко падают на фоне рекордного числа премьер
Китайские автопроизводители удивляют количеством новых моделей, но за этим скрываются серьезные проблемы: продажи падают, а конкуренция становится все жестче. Что грозит рынку, почему ажиотаж быстро сходит на нет и как это может повлиять на российский автопарк - объясняем с примерами и свежими цифрами.Читать далее
-
25.08.2026, 13:59
Женщины стали чаще мужчин обращаться за выплатами по ОСАГО в 2026 году
Свежая статистика страховых компаний удивила многих: женщины-водители в 2026 году чаще мужчин становятся участниками страховых случаев по ОСАГО. Мало кто знает, что при этом их доля за рулем остается значительно ниже. Какие причины кроются за этими цифрами, и что это значит для всех автомобилистов - объяснил специалист. Не прошли мимо и детали, которые часто игнорируют при оформлении полиса.Читать далее
-
25.08.2026, 12:50
MIMS Automobility Санкт-Петербург 2026 стартует: новые тренды и вызовы рынка
В Санкт-Петербурге открылась крупнейшая B2B-выставка автокомпонентов и сервисного оборудования. За четыре дня участники обсудят ключевые тенденции, представят новинки и поделятся аналитикой рынка. Какие перемены ждут отрасль и что может повлиять на развитие автосервиса в России - рассказываем, почему это событие не стоит пропускать.Читать далее
-
25.08.2026, 12:41
Minako F10 PRO 20Ah: электровелосипед с запасом хода до 80 км и складной рамой
Электровелосипед Minako F10 PRO 20Ah выделяется мощным 500-ваттным мотором, литий-ионной батареей на 20000 мАч и складной алюминиевой рамой. Модель рассчитана на дальние поездки и подходит для разных условий эксплуатации. Читать далее
-
25.08.2026, 12:32
Geely отзывает почти 93 тысячи машин: массовая проблема с LiDAR в Китае
Geely запускает масштабную отзывную кампанию в Китае: под замену попали десятки тысяч автомобилей Lynk & Co и Geely Galaxy M9. Владельцы жаловались на отключение ассистентов и сбои в работе LiDAR, а дилеры не сразу признали проблему. Что грозит водителям и как это повлияет на рынок - объясняем подробно.Читать далее
-
25.08.2026, 12:24
Minako Titan 2.0: электровелосипед с запасом хода до 100 км и мотором 1000 Вт
Электровелосипед Minako Titan 2.0 выделяется на фоне аналогов благодаря мощному мотору, стальной раме и аккумулятору LiFePO4 на 30 Ач. Модель рассчитана на дальние поездки и выдерживает до 150 кг нагрузки.Читать далее
-
25.08.2026, 12:13
США удваивают пошлины на автомобили и запчасти из Канады с 2027 года
С 2027 года американские власти резко увеличивают пошлины на импорт машин, грузовиков и автокомпонентов из Канады. Решение Дональда Трампа уже вызвало споры среди производителей и аналитиков. Какие последствия ждут рынок, что грозит автолюбителям и почему этот шаг может повлиять на цены - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.08.2026, 11:48
BMW отказалась от физических кнопок в новых моделях: что изменится для водителей
В автомобильной индустрии разгорается спор: нужны ли физические кнопки в салоне или пора полностью переходить на сенсорные панели и голосовое управление. BMW идет против течения, делая ставку на цифровые решения, несмотря на критику и опыт конкурентов. Почему это важно именно сейчас - объясняем, что ждет водителей и как меняются требования к современным авто.Читать далее
-
25.08.2026, 11:29
Lada Azimut: старт производства и новые перспективы для российского автопрома
Премьера Lada Azimut уже вызвала оживленное обсуждение среди автолюбителей: модель обещает стать ключевым игроком на рынке, если производитель правильно определит ценовую политику. Экспертное мнение, свежие детали о комплектациях и сроки запуска - рассказываем, почему эта новость может повлиять на весь сегмент отечественных кроссоверов. Не прошли мимо и вопросы о будущем модельного ряда.Читать далее
-
25.08.2026, 09:25
В Россию впервые поступит крупная партия бензина из Турции на фоне перебоев
Впервые в истории российский рынок ожидает поставку автомобильного бензина из Турции. Около 200 тысяч баррелей топлива уже готовятся к отправке, что может изменить ситуацию на внутреннем рынке. Эксперты отмечают, что такие шаги связаны с недавними атаками на НПЗ и изменениями в регулировании импорта. Какие последствия это принесет и что стоит знать о новых поставках - разбираемся в материале.Читать далее
Похожие материалы
-
25.08.2026, 14:28
Продажи новых китайских автомобилей в Китае резко падают на фоне рекордного числа премьер
Китайские автопроизводители удивляют количеством новых моделей, но за этим скрываются серьезные проблемы: продажи падают, а конкуренция становится все жестче. Что грозит рынку, почему ажиотаж быстро сходит на нет и как это может повлиять на российский автопарк - объясняем с примерами и свежими цифрами.Читать далее
-
25.08.2026, 13:59
Женщины стали чаще мужчин обращаться за выплатами по ОСАГО в 2026 году
Свежая статистика страховых компаний удивила многих: женщины-водители в 2026 году чаще мужчин становятся участниками страховых случаев по ОСАГО. Мало кто знает, что при этом их доля за рулем остается значительно ниже. Какие причины кроются за этими цифрами, и что это значит для всех автомобилистов - объяснил специалист. Не прошли мимо и детали, которые часто игнорируют при оформлении полиса.Читать далее
-
25.08.2026, 12:50
MIMS Automobility Санкт-Петербург 2026 стартует: новые тренды и вызовы рынка
В Санкт-Петербурге открылась крупнейшая B2B-выставка автокомпонентов и сервисного оборудования. За четыре дня участники обсудят ключевые тенденции, представят новинки и поделятся аналитикой рынка. Какие перемены ждут отрасль и что может повлиять на развитие автосервиса в России - рассказываем, почему это событие не стоит пропускать.Читать далее
-
25.08.2026, 12:41
Minako F10 PRO 20Ah: электровелосипед с запасом хода до 80 км и складной рамой
Электровелосипед Minako F10 PRO 20Ah выделяется мощным 500-ваттным мотором, литий-ионной батареей на 20000 мАч и складной алюминиевой рамой. Модель рассчитана на дальние поездки и подходит для разных условий эксплуатации. Читать далее
-
25.08.2026, 12:32
Geely отзывает почти 93 тысячи машин: массовая проблема с LiDAR в Китае
Geely запускает масштабную отзывную кампанию в Китае: под замену попали десятки тысяч автомобилей Lynk & Co и Geely Galaxy M9. Владельцы жаловались на отключение ассистентов и сбои в работе LiDAR, а дилеры не сразу признали проблему. Что грозит водителям и как это повлияет на рынок - объясняем подробно.Читать далее
-
25.08.2026, 12:24
Minako Titan 2.0: электровелосипед с запасом хода до 100 км и мотором 1000 Вт
Электровелосипед Minako Titan 2.0 выделяется на фоне аналогов благодаря мощному мотору, стальной раме и аккумулятору LiFePO4 на 30 Ач. Модель рассчитана на дальние поездки и выдерживает до 150 кг нагрузки.Читать далее
-
25.08.2026, 12:13
США удваивают пошлины на автомобили и запчасти из Канады с 2027 года
С 2027 года американские власти резко увеличивают пошлины на импорт машин, грузовиков и автокомпонентов из Канады. Решение Дональда Трампа уже вызвало споры среди производителей и аналитиков. Какие последствия ждут рынок, что грозит автолюбителям и почему этот шаг может повлиять на цены - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.08.2026, 11:48
BMW отказалась от физических кнопок в новых моделях: что изменится для водителей
В автомобильной индустрии разгорается спор: нужны ли физические кнопки в салоне или пора полностью переходить на сенсорные панели и голосовое управление. BMW идет против течения, делая ставку на цифровые решения, несмотря на критику и опыт конкурентов. Почему это важно именно сейчас - объясняем, что ждет водителей и как меняются требования к современным авто.Читать далее
-
25.08.2026, 11:29
Lada Azimut: старт производства и новые перспективы для российского автопрома
Премьера Lada Azimut уже вызвала оживленное обсуждение среди автолюбителей: модель обещает стать ключевым игроком на рынке, если производитель правильно определит ценовую политику. Экспертное мнение, свежие детали о комплектациях и сроки запуска - рассказываем, почему эта новость может повлиять на весь сегмент отечественных кроссоверов. Не прошли мимо и вопросы о будущем модельного ряда.Читать далее
-
25.08.2026, 09:25
В Россию впервые поступит крупная партия бензина из Турции на фоне перебоев
Впервые в истории российский рынок ожидает поставку автомобильного бензина из Турции. Около 200 тысяч баррелей топлива уже готовятся к отправке, что может изменить ситуацию на внутреннем рынке. Эксперты отмечают, что такие шаги связаны с недавними атаками на НПЗ и изменениями в регулировании импорта. Какие последствия это принесет и что стоит знать о новых поставках - разбираемся в материале.Читать далее