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Автор: Дарья Климова

25 августа 2026, 14:17

Dreame Technology закрывает автомобильное направление: что стало причиной перемен

Dreame Technology закрывает автомобильное направление: что стало причиной перемен

1000 сотрудников и ноль шансов: громкий крах автомобильного стартапа Dreame

Dreame Technology закрывает автомобильное направление: что стало причиной перемен

Компания Dreame Technology неожиданно объявила о полном уходе из автомобильного бизнеса, свернув амбициозный проект Starry Sky. Мало кто ожидал такого поворота после громких премьер и масштабных инвестиций. Что грозит сотрудникам и поставщикам, какие проблемы вскрылись и почему это важно для всей отрасли - объяснил эксперт. Подробности - в материале.

Компания Dreame Technology неожиданно объявила о полном уходе из автомобильного бизнеса, свернув амбициозный проект Starry Sky. Мало кто ожидал такого поворота после громких премьер и масштабных инвестиций. Что грозит сотрудникам и поставщикам, какие проблемы вскрылись и почему это важно для всей отрасли - объяснил эксперт. Подробности - в материале.

Рынок автомобильных инноваций в России и мире получил неожиданный сигнал: компания Dreame Technology, известная своими роботами-пылесосами, официально прекращает развитие автомобильного направления. Это решение может стать тревожным звоночком для других технологических стартапов, которые планируют выходить на рынок электромобилей и смежных сегментов. Для российских автолюбителей новость важна тем, что она отражает реальные сложности даже у крупных игроков, а значит, риски для новых проектов в отрасли остаются высокими.

Как сообщает CarNewsChina, Dreame Technology всего за год прошла путь от громкого старта до полного сворачивания автомобильного бизнеса. В августе 2025 года компания заявила о себе в автопроме, а уже в начале 2026-го ее спортивные автомобили обсуждали на профильных выставках и в СМИ. На CES в январе была представлена модель Nebula Next 01 Jet Edition, а в апреле ее показали а мотор-шоу в Пекине и Сан-Франциско. В подразделении работало до 1000 человек, что подчеркивало серьезность намерений бренда.

Однако уже в мае начались массовые сокращения. За несколько месяцев штат уменьшился до нескольких десятков сотрудников, которые теперь заняты исключительно ликвидацией бизнеса, урегулированием долгов и оформлением документов. По сути, Dreame Technology полностью отказалась от своих амбиций в автосфере, а проект Starry Sky стал символом несбывшихся надежд.

Причины столь резкого разворота не раскрываются официально, но ситуация может указывать на сложности с финансированием, конкуренцией или технологическими барьерами. Для поставщиков и партнеров компании это означает необходимость срочно искать новые рынки сбыта и пересматривать планы на будущее. Для сотрудников - риск остаться без работы в условиях нестабильности на рынке труда.

Стоит отметить, что подобные истории не редкость для технологических компаний, решивших выйти за пределы своего основного бизнеса. По имеющимся данным, Dreame Technology не первая и, вероятно, не последняя компания, столкнувшаяся с трудностями при попытке интеграции в автомобильную отрасль. Важно помнить, что даже громкое имя и значительные инвестиции не гарантируют успеха на новом рынке.

В завершение стоит добавить несколько фактов: Dreame Technology за короткое время вложила значительные средства в разработку и продвижение автомобилей, однако не смогла выдержать конкуренции с более опытными игроками. Проект Starry Sky был одним из самых обсуждаемых стартапов в сегменте электрокаров, но теперь его судьба решена. Для рынка это сигнал о необходимости тщательной оценки рисков и возможностей перед запуском новых проектов, а для потребителей - напоминание о том, что даже самые амбициозные идеи могут не дойти до серийного производства.

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