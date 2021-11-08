Дрифт на Chevrolet Camaro на заправке напрашивается на неприятности
Это видео было недавно опубликовано на Reddit. Водитель кабриолета Camaro подъезжает к заправочной станции, перебрасывается парой фраз с мужчиной, снимающим видео, прежде чем нажать на педаль газа и увести авто в занос.
Видно, как девушка рисует пончики вокруг колонки против часовой стрелки, затем она продолжает свои художества в противоположном направлении вокруг другой колонки. Ее навыки вождения впечатляют, она легко переключается между разными покрытиями асфальта, удерживая при этом управляемое скольжение. Обратите внимание, что делает это она одной рукой, а в какой-то момент даже убирает обе руки с руля.
Очевидно, водитель имеет большой опыт вождения Camaro и, очевидно, потратил много времени, тренируясь в дрифте. Однако выбранное место для этого трюка просто небезопасно. Если бы она совершила единственную ошибку, могла бы легко ударить по одной из бензоколонок, и хотя отключение питания могло бы предотвратить пожар, все могло легко пойти не так, как надо.
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