28 ноября 2026, 17:32
Чем обернулся ночной дрифт по перекрёсткам для молодого водителя ВАЗ-2107?
Чем обернулся ночной дрифт по перекрёсткам для молодого водителя ВАЗ-2107?
В Пушкине к административной ответственности привлекли 21-летнего водителя. Дрифт на перекрестках попал на запись камеры видеонаблюдения. Осмотр выявил признаки изменения VIN и номера кузова. Автомобиль отправили на спецстоянку для экспертизы.
При осмотре остановленного ВАЗ-2107 сотрудники ГАИ обнаружили признаки изменения VIN и номера кузова. Экспертиза должна установить подлинность идентификационных обозначений: автомобиль отправили на специализированную стоянку. Сам факт проверки номера не означает, что его подделка уже установлена. Если подозрения подтвердятся, в отношении водителя могут возбудить уголовное дело по статье 326 УК РФ «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства». Она предусматривает, например, лишение свободы на срок до двух лет.
Вечером 26 ноября после обращений жителей полицейские проверили сообщения о дрифте на городских перекрестках Пушкина. Часть маневров попала на запись камеры видеонаблюдения. Сотрудники полиции установили личность автомобилиста, а спустя несколько часов остановили его «ВАЗ-2107». О задержании и проверке автомобиля сообщала «Мойка78».
Водителя привлекли к административной ответственности. Протокол составили по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ за управление машиной без документов при себе. Еще один оформили по части 1 статьи 12.5 за езду при наличии неисправностей. По части 5 статьи 12.15 составили протокол за нарушение правил расположения транспортного средства на дороге. Также, водителю вменили часть 3 статьи 12.37 КоАП РФ, связанную с отсутствием ОСАГО.
После задержания молодой человек извинился на камеру перед жителями Пушкинского района и Санкт-Петербурга. Он назвал свою езду необдуманной и призвал водителей соблюдать правила дорожного движения, чтобы не подвергать окружающих опасности. В сообщениях о происшествии также говорилось, что 21-летний водитель признал необдуманность своих действий.
Похожие материалы Лада
-
13.05.2024, 22:11
Остановка на дамбе из-за лопнувшего колеса оказалась смертельной
Днем в понедельник, 13 мая, на петербургской дамбе произошла серьезная авария с участием двух легковых автомобилей: Skoda Rapid под управлением 59-летнего мужчины и ВАЗ-2107 под управлением 75-летнего мужчины.Читать далее
-
26.01.2022, 14:28
Полиция вычислила по видео в соцсетях очередного блогера-лихача и арестовала его
Московские полицейские продолжают с интересом изучать творчество популярных блогеров. Не оставил их равнодушными ролик, в котором водитель ВАЗ-2107 несколько раз грубо нарушил ПДД. Автора нашли быстро.Читать далее
-
10.03.2021, 17:44
Погоня со стрельбой по колесам: в Екатеринбурге 7 патрульных машин ловили одного любителя дрифта (видео)
Накануне поздно вечером в Екатеринбурге развернулась погоня, достойная фильмов «Форсаж». Сразу 7 патрульных экипажей пытались остановить 19-летнего парня на вазовской «семерке».Читать далее
-
27.11.2026, 17:48
В России обновили правила техосмотра и убрали пробег из диагностической карты
С осени 2026 года оператор техосмотра не вносит в диагностическую карту показания одометра. Вместо бумажного СТС или ПТС он получает официальную выписку из реестра. Госавтоинспекция получила новые полномочия по отключению недобросовестных пунктов.Читать далее
-
27.11.2026, 14:01
Можно ли развернуться на перекрестке под знаком «Поворот налево запрещен»?
Знак 3.18.2 запрещает повернуть налево на примыкающую улицу. Сам по себе он не отменяет возможность разворота. Но направление движения из полосы задает и разметка.Читать далее
-
27.11.2026, 11:16
Как не лишиться прав при завершении обгона через сплошную линию?
Обгон может закончиться штрафом или лишением прав. Риск возникает, если возвращаться через сплошную. На скорости 90 км/ч сто метров занимают четыре секунды. Значение имеют разметка и обстоятельства маневра.Читать далее
-
27.11.2026, 09:28
Штрафы грузовикам будут отправлять автоматически после диагностики весового контроля
Минтранс создает федеральную систему весогабаритного контроля: перевозчикам хотят направлять штрафы после диагностики и подтверждения нарушения. Результаты замеров откроют онлайн, а количество пунктов планируют увеличить с 616 до 732 к 2030 году.Читать далее
-
27.11.2026, 08:25
Расходы Московского метрополитена выросли до 739,6 млрд рублей с учетом ВСМ
Расходы Московского метрополитена и подконтрольных компаний в 2025 году достигли 739,6 млрд рублей. Почти 38% прироста связано с ВСМ до Петербурга; отдельно инвестиции компании «ВСМ Две столицы» выросли на 155 млрд рублей.Читать далее
-
27.11.2026, 06:48
Уникальный вагон на маршруте Москва - Петербург: одиночные купе и сервис нового уровня
На маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом появился вагон класса 1Б с отдельными купе без верхних полок. Билет стоит от 6 тысяч рублей; в цену входят завтрак и доступ в зал ожидания, пассажиру также выдают дорожный набор. По оснащению это промежуточный вариант между обычным купе и дорогим спальным вагоном.Читать далее
-
27.11.2026, 05:23
Как зимой быстро очистить машину ото льда и не получить штраф во дворе?
Стоять с заведенным мотором во дворе дольше 5 минут нельзя, а ехать с обледеневшими стеклами опасно. Собрали правила очистки автомобиля зимой, рабочие лайфхаки и частые ошибки.Читать далее
-
26.11.2026, 12:03
Скрытые устройства для экзамена на права грозят штрафом до 200 тысяч рублей
В сети обещают сдать экзамен на права с помощью специальных устройств, однако в Госавтоинспекции предупреждают: их покупка и применение считаются уголовным преступлением. Штраф может достигать 200 тысяч рублей, а срок лишения свободы - до четырех лет.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
13.05.2024, 22:11
Остановка на дамбе из-за лопнувшего колеса оказалась смертельной
Днем в понедельник, 13 мая, на петербургской дамбе произошла серьезная авария с участием двух легковых автомобилей: Skoda Rapid под управлением 59-летнего мужчины и ВАЗ-2107 под управлением 75-летнего мужчины.Читать далее
-
26.01.2022, 14:28
Полиция вычислила по видео в соцсетях очередного блогера-лихача и арестовала его
Московские полицейские продолжают с интересом изучать творчество популярных блогеров. Не оставил их равнодушными ролик, в котором водитель ВАЗ-2107 несколько раз грубо нарушил ПДД. Автора нашли быстро.Читать далее
-
10.03.2021, 17:44
Погоня со стрельбой по колесам: в Екатеринбурге 7 патрульных машин ловили одного любителя дрифта (видео)
Накануне поздно вечером в Екатеринбурге развернулась погоня, достойная фильмов «Форсаж». Сразу 7 патрульных экипажей пытались остановить 19-летнего парня на вазовской «семерке».Читать далее
-
27.11.2026, 17:48
В России обновили правила техосмотра и убрали пробег из диагностической карты
С осени 2026 года оператор техосмотра не вносит в диагностическую карту показания одометра. Вместо бумажного СТС или ПТС он получает официальную выписку из реестра. Госавтоинспекция получила новые полномочия по отключению недобросовестных пунктов.Читать далее
-
27.11.2026, 14:01
Можно ли развернуться на перекрестке под знаком «Поворот налево запрещен»?
Знак 3.18.2 запрещает повернуть налево на примыкающую улицу. Сам по себе он не отменяет возможность разворота. Но направление движения из полосы задает и разметка.Читать далее
-
27.11.2026, 11:16
Как не лишиться прав при завершении обгона через сплошную линию?
Обгон может закончиться штрафом или лишением прав. Риск возникает, если возвращаться через сплошную. На скорости 90 км/ч сто метров занимают четыре секунды. Значение имеют разметка и обстоятельства маневра.Читать далее
-
27.11.2026, 09:28
Штрафы грузовикам будут отправлять автоматически после диагностики весового контроля
Минтранс создает федеральную систему весогабаритного контроля: перевозчикам хотят направлять штрафы после диагностики и подтверждения нарушения. Результаты замеров откроют онлайн, а количество пунктов планируют увеличить с 616 до 732 к 2030 году.Читать далее
-
27.11.2026, 08:25
Расходы Московского метрополитена выросли до 739,6 млрд рублей с учетом ВСМ
Расходы Московского метрополитена и подконтрольных компаний в 2025 году достигли 739,6 млрд рублей. Почти 38% прироста связано с ВСМ до Петербурга; отдельно инвестиции компании «ВСМ Две столицы» выросли на 155 млрд рублей.Читать далее
-
27.11.2026, 06:48
Уникальный вагон на маршруте Москва - Петербург: одиночные купе и сервис нового уровня
На маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом появился вагон класса 1Б с отдельными купе без верхних полок. Билет стоит от 6 тысяч рублей; в цену входят завтрак и доступ в зал ожидания, пассажиру также выдают дорожный набор. По оснащению это промежуточный вариант между обычным купе и дорогим спальным вагоном.Читать далее
-
27.11.2026, 05:23
Как зимой быстро очистить машину ото льда и не получить штраф во дворе?
Стоять с заведенным мотором во дворе дольше 5 минут нельзя, а ехать с обледеневшими стеклами опасно. Собрали правила очистки автомобиля зимой, рабочие лайфхаки и частые ошибки.Читать далее
-
26.11.2026, 12:03
Скрытые устройства для экзамена на права грозят штрафом до 200 тысяч рублей
В сети обещают сдать экзамен на права с помощью специальных устройств, однако в Госавтоинспекции предупреждают: их покупка и применение считаются уголовным преступлением. Штраф может достигать 200 тысяч рублей, а срок лишения свободы - до четырех лет.Читать далее