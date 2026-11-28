Чем обернулся ночной дрифт по перекрёсткам для молодого водителя ВАЗ-2107?

В Пушкине к административной ответственности привлекли 21-летнего водителя. Дрифт на перекрестках попал на запись камеры видеонаблюдения. Осмотр выявил признаки изменения VIN и номера кузова. Автомобиль отправили на спецстоянку для экспертизы.

В Пушкине к административной ответственности привлекли 21-летнего водителя. Дрифт на перекрестках попал на запись камеры видеонаблюдения. Осмотр выявил признаки изменения VIN и номера кузова. Автомобиль отправили на спецстоянку для экспертизы.

При осмотре остановленного ВАЗ-2107 сотрудники ГАИ обнаружили признаки изменения VIN и номера кузова. Экспертиза должна установить подлинность идентификационных обозначений: автомобиль отправили на специализированную стоянку. Сам факт проверки номера не означает, что его подделка уже установлена. Если подозрения подтвердятся, в отношении водителя могут возбудить уголовное дело по статье 326 УК РФ «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства». Она предусматривает, например, лишение свободы на срок до двух лет.

Вечером 26 ноября после обращений жителей полицейские проверили сообщения о дрифте на городских перекрестках Пушкина. Часть маневров попала на запись камеры видеонаблюдения. Сотрудники полиции установили личность автомобилиста, а спустя несколько часов остановили его «ВАЗ-2107». О задержании и проверке автомобиля сообщала «Мойка78».

Водителя привлекли к административной ответственности. Протокол составили по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ за управление машиной без документов при себе. Еще один оформили по части 1 статьи 12.5 за езду при наличии неисправностей. По части 5 статьи 12.15 составили протокол за нарушение правил расположения транспортного средства на дороге. Также, водителю вменили часть 3 статьи 12.37 КоАП РФ, связанную с отсутствием ОСАГО.

После задержания молодой человек извинился на камеру перед жителями Пушкинского района и Санкт-Петербурга. Он назвал свою езду необдуманной и призвал водителей соблюдать правила дорожного движения, чтобы не подвергать окружающих опасности. В сообщениях о происшествии также говорилось, что 21-летний водитель признал необдуманность своих действий.