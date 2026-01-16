Власти обсуждают новые правила и создание легальных площадок для дрифта

16 января 2026, 17:48
Дрифт в России могут признать опасным маневром и ввести штрафы
В стране обсуждают инициативу по регулированию дрифта. Водителей ждут новые штрафы. Законодатели ищут баланс между безопасностью и развитием автоспорта. Решение может изменить подход к уличным гонкам.
В России обсуждается возможность внесения изменений в правила дорожного движения, которые позволят отнести дрифт к числу опасных маневров. По информации Quto, инициатива направлена на то, чтобы у сотрудников ГИБДД появились основания для наказания водителей, сознательно срывающих заднюю ось автомобиля в занос на дорогах общего пользования.
Вопрос о полном запрете дрифта не стоит. Вместо этого депутаты предлагают развивать инфраструктуру для легальных тренировок и соревнований. По их мнению, отсутствие специально оборудованных площадок вынуждает любителей экстремального вождения устраивать заезды на улицах, что создает угрозу для окружающих.
Некоторые парламентарии считают, что необходимо ужесточить контроль за такими мероприятиями. Они отмечают, что места, где собираются дрифтеры, хорошо известны, а действующее законодательство позволяет привлекать нарушителей к ответственности. Однако, по их мнению, этого недостаточно для эффективной борьбы с уличными гонками.
В то же время часть депутатов уверена, что дрифт как вид спорта заслуживает поддержки. Они подчеркивают, что проблема заключается не в самом маневре, а в отсутствии условий для его безопасного проведения. Развитие специализированных автодромов и организация официальных мероприятий, по их мнению, помогут снизить количество нарушений и повысить уровень безопасности на дорогах.
В числе предложений - включение дрифта в перечень опасных маневров, а также использование зарубежного опыта. Например, запрет на эксплуатацию подготовленных для дрифта автомобилей на обычных дорогах, установка постоянных патрулей в местах массовых сборов автолюбителей и фиксация нарушений с помощью камер видеонаблюдения.
Обсуждение инициативы продолжается. Законодатели подчеркивают, что главная цель - не запретить дрифт, а сделать его более безопасным и контролируемым. Ожидается, что окончательное решение будет принято после консультаций с экспертами и представителями автоспортивного сообщества.
