7 июня 2018, 16:39
Дрифтовый ВАЗ-2105 продается за 10 млн рублей
В Сети появилось объявление о продаже автомобиля ВАЗ-2105 за 10 млн рублей. Автомобиль необычный. Гонщник Федор Воробьев подготовил «Жигули» специально для дрифта, оснастив машину 610-сильным турбированным агрегатом Toyota.
Федор Воробьев назвал дрифтовый автомобиль «Жигацарь». Он похож на классический ВАЗ лишь внешне. На самом деле конструкция «пятерки» полностью переделана. В машине установлен каркас безопасности, а кузов расширен на 30 см. Кроме того, изменена геометрия подвески. Автомобиль получил независимую заднюю подвеску, а его колея стала шире.
Под капотом «Жигулей» установлен модифицированный 3-литровый шестицилиндровый турбомотор Toyota, выдающий 610 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Коробка передач – BMW 320 ZF. До первой сотни «Жигацарь» может разогнаться за 5 секунд. По документам ВАЗ-2105 был выпущен в 1999 году. Его пробег составляет всего 200 километров. Цвет кузова определен, как «зеленый металлик». Салон – двухместный, в котором установлены два спортивных кресла Sparco с шеститочечными ремнями безопасности.
Федор Воробьев выступал на автомобиле в дрифте на протяжении десяти лет. Первоначально спортседан был оснащен форсированным «вазовским» мотором с карбюраторами Weber, затем 2-литровой «турбочетверкой» Nissan SR20DET. Последние 3 года под капотом стоит «тойотовская» рядная «шестерка» 2JZ-GTE. В настоящее время после двух этапов отечественной дрифт-серии RDS, Федор Воробьев занимает 11-е место из 43 возможных.
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нормальная машина у меня 3 года за эти деньги сомое то
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