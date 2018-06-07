7 июня 2018, 16:39

Дрифтовый ВАЗ-2105 продается за 10 млн рублей

В Сети появилось объявление о продаже автомобиля ВАЗ-2105 за 10 млн рублей. Автомобиль необычный. Гонщник Федор Воробьев подготовил «Жигули» специально для дрифта, оснастив машину 610-сильным турбированным агрегатом Toyota.
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  Дрифтовый ВАЗ-2105 продается за 10 млн рублей ВАЗ (Lada) 2105 Дрифтовый ВАЗ-2105 продается за 10 млн рублей ВАЗ (Lada) 2105 Дрифтовый ВАЗ-2105 продается за 10 млн рублей ВАЗ (Lada) 2105 Дрифтовый ВАЗ-2105 продается за 10 млн рублей ВАЗ (Lada) 2105 Дрифтовый ВАЗ-2105 продается за 10 млн рублей
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Федор Воробьев назвал дрифтовый автомобиль «Жигацарь». Он похож на классический ВАЗ лишь внешне. На самом деле конструкция «пятерки» полностью переделана. В машине установлен каркас безопасности, а кузов расширен на 30 см. Кроме того, изменена геометрия подвески. Автомобиль получил независимую заднюю подвеску, а его колея стала шире. 

Под капотом «Жигулей» установлен модифицированный 3-литровый шестицилиндровый турбомотор Toyota, выдающий 610 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Коробка передач – BMW 320 ZF. До первой сотни «Жигацарь» может разогнаться за 5 секунд. По документам ВАЗ-2105 был выпущен в 1999 году. Его пробег составляет всего 200 километров. Цвет кузова определен, как «зеленый металлик». Салон – двухместный, в котором установлены два спортивных кресла Sparco с шеститочечными ремнями безопасности.

Федор Воробьев выступал на автомобиле в дрифте на протяжении десяти лет. Первоначально спортседан был оснащен форсированным «вазовским» мотором с карбюраторами Weber, затем 2-литровой «турбочетверкой» Nissan SR20DET. Последние 3 года под капотом стоит «тойотовская» рядная «шестерка» 2JZ-GTE. В настоящее время после двух этапов отечественной дрифт-серии RDS, Федор Воробьев занимает 11-е место из 43 возможных. 

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Отзывы по теме
Форум ВАЗ 21053
нормальная машина у меня 3 года за эти деньги сомое то
евгений
Не заводится карбюраторный двигатель ВАЗ 2105
Нужно узнать поступает ли топливо в цилиндры. Для этого нужно выкрутить одну свечу, осмотреть ее она должна быть влажная. Если она без влаги, то посмотрите на топливный фильтр, есть ли в нем топливо, если нет то выкрутите шлангу идущую в бензонасос и заткнув трубку прокачать. Убедиться в том, что она ...
Ballalv
Карбюратор не набирает обороты ВАЗ 2105
Самое простое это сразу обратиться в сервис или специалисту, где до этого обслуживались, там наверняка подскажут. Если же это по объективным причинам невозможно, нужно сначала вспомнить, когда проблема началась, может откровенно заглючить после неумелого обслуживания, например. Были случаи что просто ...
Михаил
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Дрифтовый ВАЗ-2105 продается за 10 млн рублей
Федор Воробьев назвал дрифтовый автомобиль «Жигацарь». Он похож на классический ВАЗ лишь внешне. На самом деле конструкция «пятерки» полностью переделана. В машине установлен каркас безопасности, а кузов расширен на 30 см. Кроме того, изменена геометрия подвески. Автомобиль получил независимую заднюю подвеску, а его колея стала шире. Под капотом «Жигулей» установлен модифицированный 3-литровый шестицилиндровый турбомотор Toyota, выдающий 610 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Коробка передач – BMW 320 ZF. До первой сотни «Жигацарь» может разогнаться за 5 секунд. По документам ВАЗ-2105 был выпущен в 1999 году. Его пробег составляет всего 200 километров. Цвет кузова определен, как «зеленый металлик». Салон – двухместный, в котором установлены два спортивных кресла Sparco с шеститочечными ремнями безопасности.Федор Воробьев выступал на автомобиле в дрифте на протяжении десяти лет. Первоначально спортседан был оснащен форсированным «вазовским» мотором с карбюраторами Weber, затем 2-литровой «турбочетверкой» Nissan SR20DET. Последние 3 года под капотом стоит «тойотовская» рядная «шестерка» 2JZ-GTE. В настоящее время после двух этапов отечественной дрифт-серии RDS, Федор Воробьев занимает 11-е место из 43 возможных. 
2018-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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