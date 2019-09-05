5 сентября 2019, 15:00
«Драйверскую» Lada Granta в версии Drive Active оценили в 629 900 рублей
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Фото: АвтоВАЗ
АвтоВАЗ назвал стоимость седана Lada Granta в версии Drive Active. Цены за автомобиль с «механикой» начинаются от 629 900 рублей. Седаны с «роботом» стоят минимум 654 900 рублей. Прибавка за «спорт» составила почти 90 тысяч рублей.
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
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Внешне версию Drive Active можно узнать по красным декоративным акцентам в обвесе и 15-дюймовым легкосплавным колесным дискам особого дизайна с черным глянцем и алмазной полировкой. В салоне также продолжается тема красных акцентов. Контрастная прострочка появилась на руле и селекторе КПП, красные вставки - в обивке сидений, а на приборной панели – красная подсветка.
Lada Granta в версии Drive Active с «механикой» стоит от 629 900 рублей, с «роботом» - от 654 900 рублей. В список оснащения входят две подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних кресел, электропривод и обогрев боковых зеркал, аудиосистема с четырьмя динамиками. Таким образом, новинка получилась на 88 000 дороже, чем обычный седан Granta в аналогичной комплектации Comfort с 106-сильным мотором. Цветовая гамма перешла по наследству от стандартных седанов. Дилеры уже принимают заказы.
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