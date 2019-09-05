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5 сентября 2019, 15:00

«Драйверскую» Lada Granta в версии Drive Active оценили в 629 900 рублей

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Фото: АвтоВАЗ
АвтоВАЗ назвал стоимость седана Lada Granta в версии Drive Active. Цены за автомобиль с «механикой» начинаются от 629 900 рублей. Седаны с «роботом» стоят минимум 654 900 рублей. Прибавка за «спорт» составила почти 90 тысяч рублей.
Драйверскую Lada Granta в версии Drive Active оценили в 629 900 рублей

Фото: АвтоВАЗ

Драйверскую Lada Granta в версии Drive Active оценили в 629 900 рублей

Фото: АвтоВАЗ

Драйверскую Lada Granta в версии Drive Active оценили в 629 900 рублей

Фото: АвтоВАЗ

Драйверскую Lada Granta в версии Drive Active оценили в 629 900 рублей

Фото: АвтоВАЗ

Драйверскую Lada Granta в версии Drive Active оценили в 629 900 рублей
Драйверскую Lada Granta в версии Drive Active оценили в 629 900 рублей
Драйверскую Lada Granta в версии Drive Active оценили в 629 900 рублей
Драйверскую Lada Granta в версии Drive Active оценили в 629 900 рублей
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«Драйверская» версия Lada Granta отличается от стандартного седана не только обвесом и декором. Специалисты подразделения Lada Sport оснастили автомобиль короткоходной подвеской спортивного типа. Она помогает снизить крены и улучшает управляемость в скоростных поворотах. Анатомические передние кресла с выраженной боковой поддержкой повышают комфорт и чувство связи с автомобилем.

Внешне версию Drive Active можно узнать по красным декоративным акцентам в обвесе и 15-дюймовым легкосплавным колесным дискам особого дизайна с черным глянцем и алмазной полировкой. В салоне также продолжается тема красных акцентов. Контрастная прострочка появилась на руле и селекторе КПП, красные вставки - в обивке сидений, а на приборной панели – красная подсветка.

Lada Granta в версии Drive Active с «механикой» стоит от 629 900 рублей, с «роботом» - от 654 900 рублей. В список оснащения входят две подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних кресел, электропривод и обогрев боковых зеркал, аудиосистема с четырьмя динамиками. Таким образом, новинка получилась на 88 000 дороже, чем обычный седан Granta в аналогичной комплектации Comfort с 106-сильным мотором. Цветовая гамма перешла по наследству от стандартных седанов. Дилеры уже принимают заказы.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta
хватит дурить народ .такие опции были на калине 2 полный люкс с навигацией.Я владелец этой калины 2016 года выпуска
тагир
Пошла жара. Доступные автомобили с кондиционером
DATSUN почему-то не указан, от 457 тысяч идёт сразу с климатом, а не просто убого кондишен...
AlexxAlexx
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«Драйверскую» Lada Granta в версии Drive Active оценили в 629 900 рублей
{{material_127443}}«Драйверская» версия Lada Granta отличается от стандартного седана не только обвесом и декором. Специалисты подразделения Lada Sport оснастили автомобиль короткоходной подвеской спортивного типа. Она помогает снизить крены и улучшает управляемость в скоростных поворотах. Анатомические передние кресла с выраженной боковой поддержкой повышают комфорт и чувство связи с автомобилем.Внешне версию Drive Active можно узнать по красным декоративным акцентам в обвесе и 15-дюймовым легкосплавным колесным дискам особого дизайна с черным глянцем и алмазной полировкой. В салоне также продолжается тема красных акцентов. Контрастная прострочка появилась на руле и селекторе КПП, красные вставки - в обивке сидений, а на приборной панели – красная подсветка.Lada Granta в версии Drive Active с «механикой» стоит от 629 900 рублей, с «роботом» - от 654 900 рублей. В список оснащения входят две подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних кресел, электропривод и обогрев боковых зеркал, аудиосистема с четырьмя динамиками. Таким образом, новинка получилась на 88 000 дороже, чем обычный седан Granta в аналогичной комплектации Comfort с 106-сильным мотором. Цветовая гамма перешла по наследству от стандартных седанов. Дилеры уже принимают заказы.
2019-09-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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