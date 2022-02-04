Дроны будут доставлять больным лекарства за 15 минут (но только по рецепту)
Фото: youtube.com / Magellan Rx Management
Magellan Rx будет работать из распределительного центра Zipline, расположенного в Каннаполисе, Северная Каролина, который обслуживает клиентов на территории 20 тысяч квадратных километров. Дроны Zipline оснащены встроенной навигационной системой, которая позволяет им самостоятельно определять свое местонахождение в трехмерном пространстве с точностью до одного сантиметра. С полной загрузкой они могут пролететь до 80 км без подзарядки.
Сотрудничество с Magellan Rx не первое для Zipline в США. В ноябре 2021 года в партнерстве с Walmart компания запустила первую коммерческую службу доставки в стране на северо-западе Арканзаса. От Руанды и Ганы до Арканзаса дроны Zipline уже выполнили более 235 тысяч доставок и пролетели свыше 25 млн километров. В среднем, дроны осуществляют доставку каждые 4 минуты.
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