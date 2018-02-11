11 февраля 2018, 17:59

Дроны будут патрулировать трассы с воздуха

Автодор собирается привлечь беспилотники к мониторингу дорожной ситуации на автомагистралях страны. Дроны для проекта спроектируют и обучат в научном центре НАМИ.
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Компания Автодор планирует приступить к тестовым полетам уже в первом полугодии нынешнего года. Беспилотные летательные аппараты будут курсировать над крупнейшими российскими автодорогами и оперативно сообщать о происшествиях и нештатных ситуациях. Первым участком, в небе над которым появятся дроны, станет отрезок трассы М-4 «Дон». В Автодоре рассчитывают с помощью беспилотников повысить безопасность движения и эффективнее управлять обстановкой на дороге.

Автодор уже подписал соглашение о сотрудничестве с НАМИ. Планируется, что научный институт подготовит, запрограммирует и проведет испытания беспилотников. Необходимо отработать полеты по заданному маршруту в автоматическом режиме. Кроме того, надо отладить процедуру внесения полетного задания и получения отчета, а также алгоритм действия при обнаружении ДТП, заторов и иных потенциально опасных ситуаций. В идеале, данные с дрона должны в режиме реального времени передаваться аварийному комиссару.

Аналогичным образом летающие беспилотники уже используют в Корее. Специально спроектированный для работы на автомагистралях дрон («Highway patrol drone») при необходимости сможет потушить пожар или перенаправить транспорт по объездному пути. А Великобритании полицейские дроны вылетают на крупные ДТП, патрулируют береговую линию и помогают бороться с браконьерами. В Москве власти используют дроно, чтобы в выявлять незаконные свалки и следить за безопасностью на местах зимней рыбалки.

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Дроны будут патрулировать трассы с воздуха
Компания Автодор планирует приступить к тестовым полетам уже в первом полугодии нынешнего года. Беспилотные летательные аппараты будут курсировать над крупнейшими российскими автодорогами и оперативно сообщать о происшествиях и нештатных ситуациях. Первым участком, в небе над которым появятся дроны, станет отрезок трассы М-4 «Дон». В Автодоре рассчитывают с помощью беспилотников повысить безопасность движения и эффективнее управлять обстановкой на дороге.Автодор уже подписал соглашение о сотрудничестве с НАМИ. Планируется, что научный институт подготовит, запрограммирует и проведет испытания беспилотников. Необходимо отработать полеты по заданному маршруту в автоматическом режиме. Кроме того, надо отладить процедуру внесения полетного задания и получения отчета, а также алгоритм действия при обнаружении ДТП, заторов и иных потенциально опасных ситуаций. В идеале, данные с дрона должны в режиме реального времени передаваться аварийному комиссару.Аналогичным образом летающие беспилотники уже используют в Корее. Специально спроектированный для работы на автомагистралях дрон («Highway patrol drone») при необходимости сможет потушить пожар или перенаправить транспорт по объездному пути. А Великобритании полицейские дроны вылетают на крупные ДТП, патрулируют береговую линию и помогают бороться с браконьерами. В Москве власти используют дроно, чтобы в выявлять незаконные свалки и следить за безопасностью на местах зимней рыбалки.
2018-02-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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