25 февраля 2020, 09:07
DS 9 – новый роскошный седан для Европы
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Концерн PSA Group представил европейскую версию флагманского седана DS 9, который построен на базе удлиненной версии Peugeot 508L, продающейся на китайском рынке. Публике новинку покажут через неделю на Женевском автосалоне.
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В движение DS 9 приводит гибридная силовая установка E-Tense на базе турбомотора PureTech, который в сочетании с электродвигателем суммарно выдает 225 л.с. Емкости аккумуляторов (11,9 кВт-ч) достаточно, чтобы проехать до 50 километров на чистой электротяге. Позднее на рынок выйдут еще две гибридные версии: переднеприводная мощностью 250 л.с. и полноприводная мощностью 360 л.с.
В список оснащения входит цифровая приборная панель, кресла с подогревом и массажем, атмосферная подсветка на 8 цветов, аудиосистема Focal Electra с 14 динамиками, система бесключевого доступа DS Smart Access. Система Drive Assist обеспечивает автономное движение на скоростях до 180 км/ч, система Park Pilot автоматически припаркует автомобиль, а комплекс электронных ассистентов DS Safety обеспечит безопасное вождение. Сборку DS 9 наладят в Китае, откуда автомобили будут экспортировать по всему миру.
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