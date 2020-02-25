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25 февраля 2020, 09:07

DS 9 – новый роскошный седан для Европы

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Концерн PSA Group представил европейскую версию флагманского седана DS 9, который построен на базе удлиненной версии Peugeot 508L, продающейся на китайском рынке. Публике новинку покажут через неделю на Женевском автосалоне.
DS 9 новый роскошный седан для Европы

 

DS 9 новый роскошный седан для Европы

 

DS 9 новый роскошный седан для Европы

 

DS 9 новый роскошный седан для Европы

 

DS 9 новый роскошный седан для Европы

 

DS 9 новый роскошный седан для Европы

 

DS 9 новый роскошный седан для Европы

 

DS 9 новый роскошный седан для Европы
DS 9 новый роскошный седан для Европы
DS 9 новый роскошный седан для Европы
DS 9 новый роскошный седан для Европы
DS 9 новый роскошный седан для Европы
DS 9 новый роскошный седан для Европы
DS 9 новый роскошный седан для Европы
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Новый флагман премиального суббренда DS создан на базе Peugeot 508 и будет конкурировать в Европе с Mercedes-Benz E-Class и BMW 5-Series. Его габаритные размеры: длина – 4 930 мм, высота – 1 464 мм, ширина – 1 850 мм, а колесная база – 2 895 мм. Облик автомобиля дизайнеры постарались максимально дистанцировать от Peugeot 508. У новинки иные обводы кузова и много хрома. При этом в отличие от Peugeot 508, седану DS 9 положены стандартные двери, вместо стильных безрамочных. Интерьер новинки практически идентичен кроссоверу DS 7 Crossback.

В движение DS 9 приводит гибридная силовая установка E-Tense на базе турбомотора PureTech, который в сочетании с электродвигателем суммарно выдает 225 л.с. Емкости аккумуляторов (11,9 кВт-ч) достаточно, чтобы проехать до 50 километров на чистой электротяге. Позднее на рынок выйдут еще две гибридные версии: переднеприводная мощностью 250 л.с. и полноприводная мощностью 360 л.с.

В список оснащения входит цифровая приборная панель, кресла с подогревом и массажем, атмосферная подсветка на 8 цветов, аудиосистема Focal Electra с 14 динамиками, система бесключевого доступа DS Smart Access. Система Drive Assist обеспечивает автономное движение на скоростях до 180 км/ч, система Park Pilot автоматически припаркует автомобиль, а комплекс электронных ассистентов DS Safety обеспечит безопасное вождение. Сборку DS 9 наладят в Китае, откуда автомобили будут экспортировать по всему миру.

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DS 9 – новый роскошный седан для Европы
{{material_128741}}Новый флагман премиального суббренда DS создан на базе Peugeot 508 и будет конкурировать в Европе с Mercedes-Benz E-Class и BMW 5-Series. Его габаритные размеры: длина – 4 930 мм, высота – 1 464 мм, ширина – 1 850 мм, а колесная база – 2 895 мм. Облик автомобиля дизайнеры постарались максимально дистанцировать от Peugeot 508. У новинки иные обводы кузова и много хрома. При этом в отличие от Peugeot 508, седану DS 9 положены стандартные двери, вместо стильных безрамочных. Интерьер новинки практически идентичен кроссоверу DS 7 Crossback.В движение DS 9 приводит гибридная силовая установка E-Tense на базе турбомотора PureTech, который в сочетании с электродвигателем суммарно выдает 225 л.с. Емкости аккумуляторов (11,9 кВт-ч) достаточно, чтобы проехать до 50 километров на чистой электротяге. Позднее на рынок выйдут еще две гибридные версии: переднеприводная мощностью 250 л.с. и полноприводная мощностью 360 л.с.В список оснащения входит цифровая приборная панель, кресла с подогревом и массажем, атмосферная подсветка на 8 цветов, аудиосистема Focal Electra с 14 динамиками, система бесключевого доступа DS Smart Access. Система Drive Assist обеспечивает автономное движение на скоростях до 180 км/ч, система Park Pilot автоматически припаркует автомобиль, а комплекс электронных ассистентов DS Safety обеспечит безопасное вождение. Сборку DS 9 наладят в Китае, откуда автомобили будут экспортировать по всему миру.
2020-02-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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