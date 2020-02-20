20 февраля 2020, 22:23
DS дразнит новым спортивным седаном
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Фото: motor.ru
Компания DS накануне автосалона, который пройдет в начале марта в Женеве, выпустила тизер нового спортивного седана, предназначенного для европейского рынка.
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DS опубликовала в Твиттере изображение и видео с участием стильного большого седана с логотипом бренда. Флагман DS 9 будет конкурировать с E-Class и 5 Series.
Напомним, что флагманский гибрид DS 9 для Поднебесной показали еще в сентябре 2019 года. Шильдик на тизере E-Tense говорит о том, что европейский DS 9 тоже станет гибридом. Это означает, что он объединит 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, два электродвигателя, литий-ионный аккумулятор и восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию. Предположительно, что общая мощность будет установлена на уровне 300 л.с. Изображения салона показывают, что новый седан получит селектор передач, снятый с нынешнего Peugeot 508, это говорит о том, что новый DS основан на платформе EMP2.
С полностью заряженными батареями новый французский BMW-соперник сможет преодолевать 37 км только за счет электроэнергии. Автомобиль должен появиться у европейских дилеров ближе к концу 2020 года.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Toyota Prius весит, как внедорожник - 1600 кг. Поэтому в небольшом городе, где много ограничений скорости, может быть расход 3,5 л/ 100 км. Но на шоссе при 90 км/ час электромотор не работает. Расход будет примерно 7 л/ 100 км.
Арктический дрон) ) )
как по мне, он классный!
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