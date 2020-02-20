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20 февраля 2020, 22:23

DS дразнит новым спортивным седаном

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Фото: motor.ru
Компания DS накануне автосалона, который пройдет в начале марта в Женеве, выпустила тизер нового спортивного седана, предназначенного для европейского рынка.
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На автосалоне в Женеве DS собирается представить технически продвинутый спортивный седан премиум-класса. Как утверждают в компании, автомобиль должен стать началом «новой эры» для автопроизводителя. DS 9 станет звездой бренда в Женеве.

DS опубликовала в Твиттере изображение и видео с участием стильного большого седана с логотипом бренда. Флагман DS 9 будет конкурировать с E-Class и 5 Series. 

Напомним, что флагманский гибрид DS 9 для Поднебесной показали еще в сентябре 2019 года. Шильдик на тизере E-Tense говорит о том, что европейский DS 9 тоже станет гибридом. Это означает, что он объединит 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, два электродвигателя, литий-ионный аккумулятор и восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию. Предположительно, что общая мощность будет установлена ​​на уровне 300 л.с. Изображения салона показывают, что новый седан получит селектор передач, снятый с нынешнего Peugeot 508, это говорит о том, что новый DS основан на платформе EMP2.

С полностью заряженными батареями новый французский BMW-соперник сможет преодолевать 37 км только за счет электроэнергии. Автомобиль должен появиться у европейских дилеров ближе к концу 2020 года.

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DS дразнит новым спортивным седаном
{{material_128340}}На автосалоне в Женеве DS собирается представить технически продвинутый спортивный седан премиум-класса. Как утверждают в компании, автомобиль должен стать началом «новой эры» для автопроизводителя. DS 9 станет звездой бренда в Женеве.DS опубликовала в Твиттере изображение и видео с участием стильного большого седана с логотипом бренда. Флагман DS 9 будет конкурировать с E-Class и 5 Series. Напомним, что флагманский гибрид DS 9 для Поднебесной показали еще в сентябре 2019 года. Шильдик на тизере E-Tense говорит о том, что европейский DS 9 тоже станет гибридом. Это означает, что он объединит 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, два электродвигателя, литий-ионный аккумулятор и восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию. Предположительно, что общая мощность будет установлена ​​на уровне 300 л.с. Изображения салона показывают, что новый седан получит селектор передач, снятый с нынешнего Peugeot 508, это говорит о том, что новый DS основан на платформе EMP2.С полностью заряженными батареями новый французский BMW-соперник сможет преодолевать 37 км только за счет электроэнергии. Автомобиль должен появиться у европейских дилеров ближе к концу 2020 года.
2020-02-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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