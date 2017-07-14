14 июля 2017, 15:27

DSD Design & Motorsport разработал гибридный суперкар

Первая модель испанской компании DSD Design & Motorsport получил имя Boreas. По предварительным данным, сборка серийного экземпляра гиперкара должна начаться в декабре текущего года.
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Новинку оснащают гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки от бытовой электросети. Мощность превысит 1 000 л.с., а запас хода на электротяге составит около 100 км. С места до 100 км/ч он разгонится менее чем за 3 секунды, а его максимальная скорость составит 380 км/ч. Двигатель будет создан совместно с крупным автопроизводителем, однако останется собственностью Boreas.

Правда, такую «начинку» получит прототип гиперкара. Серийный автомобиль должны оснастить комбинированной силовой установкой, подробностей о которой пока не сообщается.

Модель названа в честь бога Борея из греческой мифологии, повелителя северного ветра, у которого было 12 детей. В связи с этим фирма намерена сделать лишь 12 суперкаров, причем каждый из них получит особенный внешний вид.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Средний кроссовер
Вариатор в топку, кто придумал их на кроссоверы ставить, самое слабое место в машине это вариатор, если он там есть.
cudrin
ГрузАвтоСервис | отзывы
Сотрудники в этом горе автосервисе мягко говоря "редиски". Приехал с одной проблемой, уехал с еще большими трудностями. Мастер, который сдавал машину обматерил меня на чем свет стоит и сказал что это я тупой. Крайне не рекомендую обращаться туда. И машина и нервы целее будут. Обходите стороной!!!
Станислав
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Добрейшего всем дня!!! Хочу поделиться своими впечатлениями от моего Лифана Х50. Машину подарил муж на годовщину свадьбы) ) Спасибо любимый муж!!!! Девочки меня поймут - красненькая, компактная, шустрая, высокая, в салоне (по мне) всё на своём месте, удобно. У нас комплектация полная-люкс, но мультимедию ...
AlisaRR
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DSD Design & Motorsport разработал гибридный суперкар
Новинку оснащают гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки от бытовой электросети. Мощность превысит 1 000 л.с., а запас хода на электротяге составит около 100 км. С места до 100 км/ч он разгонится менее чем за 3 секунды, а его максимальная скорость составит 380 км/ч. Двигатель будет создан совместно с крупным автопроизводителем, однако останется собственностью Boreas.Правда, такую «начинку» получит прототип гиперкара. Серийный автомобиль должны оснастить комбинированной силовой установкой, подробностей о которой пока не сообщается.Модель названа в честь бога Борея из греческой мифологии, повелителя северного ветра, у которого было 12 детей. В связи с этим фирма намерена сделать лишь 12 суперкаров, причем каждый из них получит особенный внешний вид.
2017-07-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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