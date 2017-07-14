DSD Design & Motorsport разработал гибридный суперкар
Новинку оснащают гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки от бытовой электросети. Мощность превысит 1 000 л.с., а запас хода на электротяге составит около 100 км. С места до 100 км/ч он разгонится менее чем за 3 секунды, а его максимальная скорость составит 380 км/ч. Двигатель будет создан совместно с крупным автопроизводителем, однако останется собственностью Boreas.
Правда, такую «начинку» получит прототип гиперкара. Серийный автомобиль должны оснастить комбинированной силовой установкой, подробностей о которой пока не сообщается.
Модель названа в честь бога Борея из греческой мифологии, повелителя северного ветра, у которого было 12 детей. В связи с этим фирма намерена сделать лишь 12 суперкаров, причем каждый из них получит особенный внешний вид.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное