ДТП будут оформлять с помощью ЭРА-ГЛОНАСС
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Как будет оформляться ДТП с помощью ЭРА-ГЛОНАСС
Речь идет о фиксации ДТП по европротоколу. При наступлении аварии водителям больше не нужно будет фотографировать повреждения машин — все данные будут поступать страховщикам автоматически. Российский союз автостраховщиков уже готовит всю необходимую документацию.
Фото: grani21.ru
Как передают «Известия» слова директора по управлению и развитию продуктов АО «ГЛОНАСС» Артема Климовского, требования к терминалу, который сможет передавать информацию об обстоятельствах аварии, уже сформулированы. Речь идет, прежде всего, о направлении движения в момент столкновения и самом ударе (профиль ускорений или замедлений, график ударных нагрузок).
Какие преимущества будут у такого типа оформления ДТП
Как рассказали порталу 110km.ru специалисты информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза», установка модуля ЭРА-ГЛОНАСС с расширенными функциями не освободит автовладельцев от оформления документа, который должен быть подписан обоими участниками ДТП. Им по-прежнему придется заполнять извещение о ДТП (это можно сделать в электронном виде через приложение «Помощник ОСАГО») и передавать в страховую компанию бумажное заявление о возмещении ущерба.
При наличии блока ЭРА-ГЛОНАСС с расширенными функциями момент удара автомобилей и место происшествия будут автоматически зафиксированы. Схема аварии и повреждения при этом, как и раньше, описываются в извещении.
По мнению экспертов, автоматизированное оформление происшествий сделает процедуру проверки обстоятельств ДТП прозрачной, сократит число спорных ситуаций. Кроме того, это облегчит для водителей получение компенсаций.
Можно ли будет не устанавливать модуль ЭРЫ-ГЛОНАСС?
С другой стороны, некоторых автомобилистов смущает тот факт, что все будет зависеть от работы «тревожной кнопки». Что делать, если она сработает некорректно или передаст не полные сведения страховщику?
У водителей останется право выбора при оформлении ДТП. Использование модуля ЭРА-ГЛОНАСС с расширенными функциями будет носить добровольный характер. Документы можно будет оформить и вручную. В случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции бланк извещения об аварии, заполненный в двух экземплярах участниками происшествия, направляется в страховую компанию. Потерпевший вместе с извещением о ДТП также подает страховщику заявление о прямом возмещении убытков.
Фото: ranak.me
После заполнения формируется электронное извещение — второму водителю придет на него ссылка для скачивания на почту, указанную при регистрации на «Госуслугах». При переходе по ссылке извещение появится в личном кабинете второго участника ДТП. Данные поступают также в страховую компанию. Кстати, именно это приложение считается хорошей альтернативой бумажным бланкам европротокола и модуля ЭРА-ГЛОНАСС, этакий серединный вариант.
Напомним, что с 1 октября 2019 года безлимитный европротокол стал действовать по всей России. Максимальный размер выплат увеличился до 400 тыс. рублей. Ранее на такую сумму могли рассчитывать только жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В других регионах размер компенсации был ограничен 100 тыс. рублей.
При оформлении европротокола владельцы транспортных средств, с участием которых произошло ДТП, без согласия в письменной форме от страховщиков не должны приступать к их ремонту или утилизации. Закон устанавливает 15 календарных дней (за исключением нерабочих праздничных дней) со дня ДТП.
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