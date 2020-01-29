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29 января 2020, 09:18

ДТП будут оформлять с помощью ЭРА-ГЛОНАСС

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Фото Drive2
Уже в следующем году российским автомобилистам будет помогать в самостоятельном оформлении ДТП система экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Это заметно упростит процесс фиксации обстоятельств для участников аварии.

Как будет оформляться ДТП с помощью ЭРА-ГЛОНАСС

Речь идет о фиксации ДТП по европротоколу. При наступлении аварии водителям больше не нужно будет фотографировать повреждения машин — все данные будут поступать страховщикам автоматически. Российский союз автостраховщиков уже готовит всю необходимую документацию. 

ДТП будут оформлять с помощью ЭРА ГЛОНАСС

Фото: grani21.ru

Правда, по умолчанию нынешняя модификация системы ЭРА-ГЛОНАСС этого сделать не может. Разработчики намерены интегрировать в «тревожную кнопку» автоматизированную информационную систему (АИС) ОСАГО. Таким образом, для отправки всех необходимых данных страховщикам водителю будет необходимо после аварии нажать лишь кнопку SOS системы экстренного реагирования.

Как передают «Известия» слова директора по управлению и развитию продуктов АО «ГЛОНАСС» Артема Климовского, требования к терминалу, который сможет передавать информацию об обстоятельствах аварии, уже сформулированы. Речь идет, прежде всего, о направлении движения в момент столкновения и самом ударе (профиль ускорений или замедлений, график ударных нагрузок).

Какие преимущества будут у такого типа оформления ДТП

Как рассказали порталу 110km.ru специалисты информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза», установка модуля ЭРА-ГЛОНАСС с расширенными функциями не освободит автовладельцев от оформления документа, который должен быть подписан обоими участниками ДТП. Им по-прежнему придется заполнять извещение о ДТП (это можно сделать в электронном виде через приложение «Помощник ОСАГО») и передавать в страховую компанию бумажное заявление о возмещении ущерба.

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Тем не менее, у способа оформления с помощью «тревожной кнопки» есть неоспоримое преимущество: участникам аварии не нужно будет фотографировать повреждения для максимальной выплаты в 400 тыс. рублей (максимум без фото – 100 тыс. рублей). При использовании обычных способов видео- и фотофиксации возможны проблемы с качеством фотографий, когда авария произошла вечером или ночью.

При наличии блока ЭРА-ГЛОНАСС с расширенными функциями момент удара автомобилей и место происшествия будут автоматически зафиксированы. Схема аварии и повреждения при этом, как и раньше, описываются в извещении.

По мнению экспертов, автоматизированное оформление происшествий сделает процедуру проверки обстоятельств ДТП прозрачной, сократит число спорных ситуаций. Кроме того, это облегчит для водителей получение компенсаций.

Можно ли будет не устанавливать модуль ЭРЫ-ГЛОНАСС?

С другой стороны, некоторых автомобилистов смущает тот факт, что все будет зависеть от работы «тревожной кнопки». Что делать, если она сработает некорректно или передаст не полные сведения страховщику?

У водителей останется право выбора при оформлении ДТП. Использование модуля ЭРА-ГЛОНАСС с расширенными функциями будет носить добровольный характер. Документы можно будет оформить и вручную. В случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции бланк извещения об аварии, заполненный в двух экземплярах участниками происшествия, направляется в страховую компанию. Потерпевший вместе с извещением о ДТП также подает страховщику заявление о прямом возмещении убытков.

ДТП будут оформлять с помощью ЭРА ГЛОНАСС

Фото: ranak.me

Оформить самостоятельно аварию можно также с помощью приложения «ДТП. Европротокол». Сервис позволяет фиксировать повреждения, указывать обстоятельства аварии, заполнять необходимые сведения. Правда, данные о происшествии и участниках ДТП должны быть заполнены с одного телефона.

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На сегодняшний день приложение доступно в любом регионе России. Оно позволяет проверять полисы ОСАГО обоих участников ДТП. С помощью навигационных технологий фиксируется местоположение, после чего все эти сведения некорректируемым образом передаются в АИС ОСАГО. После получения страховщиком заявления о страховом возмещении он скачивает эти данные и фотографии из АИС ОСАГО и использует их для проверки указанных потерпевшим обстоятельств причинения вреда в ДТП, характера и перечня повреждений автомобилей.

После заполнения формируется электронное извещение — второму водителю придет на него ссылка для скачивания на почту, указанную при регистрации на «Госуслугах». При переходе по ссылке извещение появится в личном кабинете второго участника ДТП. Данные поступают также в страховую компанию. Кстати, именно это приложение считается хорошей альтернативой бумажным бланкам европротокола и модуля ЭРА-ГЛОНАСС, этакий серединный вариант.

Напомним, что с 1 октября 2019 года безлимитный европротокол стал действовать по всей России. Максимальный размер выплат увеличился до 400 тыс. рублей. Ранее на такую сумму могли рассчитывать только жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В других регионах размер компенсации был ограничен 100 тыс. рублей.

ДТП будут оформлять с помощью ЭРА ГЛОНАСС

 

ДТП будут оформлять с помощью ЭРА ГЛОНАСС

 

ДТП будут оформлять с помощью ЭРА ГЛОНАСС

 

ДТП будут оформлять с помощью ЭРА ГЛОНАСС

 

ДТП будут оформлять с помощью ЭРА ГЛОНАСС

 

ДТП будут оформлять с помощью ЭРА ГЛОНАСС

 

ДТП будут оформлять с помощью ЭРА ГЛОНАСС

 

ДТП будут оформлять с помощью ЭРА ГЛОНАСС

 

ДТП будут оформлять с помощью ЭРА ГЛОНАСС
ДТП будут оформлять с помощью ЭРА ГЛОНАСС
ДТП будут оформлять с помощью ЭРА ГЛОНАСС
ДТП будут оформлять с помощью ЭРА ГЛОНАСС
ДТП будут оформлять с помощью ЭРА ГЛОНАСС
ДТП будут оформлять с помощью ЭРА ГЛОНАСС
ДТП будут оформлять с помощью ЭРА ГЛОНАСС
ДТП будут оформлять с помощью ЭРА ГЛОНАСС
Правда, чтобы рассчитывать на максимальную выплату, необходимо соблюсти несколько условий: достигнуть полного согласия на предмет того, кто виноват в ДТП, оформить аварию не на бланке европротокола от руки, а с помощью специального мобильного приложения «ДТП.Европротокол», быть зарегистрированными на федеральном портале госуслуг.

При оформлении европротокола владельцы транспортных средств, с участием которых произошло ДТП, без согласия в письменной форме от страховщиков не должны приступать к их ремонту или утилизации. Закон устанавливает 15 календарных дней (за исключением нерабочих праздничных дней) со дня ДТП.

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ДТП будут оформлять с помощью ЭРА-ГЛОНАСС
Как будет оформляться ДТП с помощью ЭРА-ГЛОНАССРечь идет о фиксации ДТП по европротоколу. При наступлении аварии водителям больше не нужно будет фотографировать повреждения машин — все данные будут поступать страховщикам автоматически. Российский союз автостраховщиков уже готовит всю необходимую документацию. {{gallery_1835}} Правда, по умолчанию нынешняя модификация системы ЭРА-ГЛОНАСС этого сделать не может. Разработчики намерены интегрировать в «тревожную кнопку» автоматизированную информационную систему (АИС) ОСАГО. Таким образом, для отправки всех необходимых данных страховщикам водителю будет необходимо после аварии нажать лишь кнопку SOS системы экстренного реагирования.Как передают «Известия» слова директора по управлению и развитию продуктов АО «ГЛОНАСС» Артема Климовского, требования к терминалу, который сможет передавать информацию об обстоятельствах аварии, уже сформулированы. Речь идет, прежде всего, о направлении движения в момент столкновения и самом ударе (профиль ускорений или замедлений, график ударных нагрузок).Какие преимущества будут у такого типа оформления ДТПКак рассказали порталу 110km.ru специалисты информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза», установка модуля ЭРА-ГЛОНАСС с расширенными функциями не освободит автовладельцев от оформления документа, который должен быть подписан обоими участниками ДТП. Им по-прежнему придется заполнять извещение о ДТП (это можно сделать в электронном виде через приложение «Помощник ОСАГО») и передавать в страховую компанию бумажное заявление о возмещении ущерба. {{material_123462}} Тем не менее, у способа оформления с помощью «тревожной кнопки» есть неоспоримое преимущество: участникам аварии не нужно будет фотографировать повреждения для максимальной выплаты в 400 тыс. рублей (максимум без фото – 100 тыс. рублей). При использовании обычных способов видео- и фотофиксации возможны проблемы с качеством фотографий, когда авария произошла вечером или ночью.При наличии блока ЭРА-ГЛОНАСС с расширенными функциями момент удара автомобилей и место происшествия будут автоматически зафиксированы. Схема аварии и повреждения при этом, как и раньше, описываются в извещении.По мнению экспертов, автоматизированное оформление происшествий сделает процедуру проверки обстоятельств ДТП прозрачной, сократит число спорных ситуаций. Кроме того, это облегчит для водителей получение компенсаций.Можно ли будет не устанавливать модуль ЭРЫ-ГЛОНАСС?С другой стороны, некоторых автомобилистов смущает тот факт, что все будет зависеть от работы «тревожной кнопки». Что делать, если она сработает некорректно или передаст не полные сведения страховщику? У водителей останется право выбора при оформлении ДТП. Использование модуля ЭРА-ГЛОНАСС с расширенными функциями будет носить добровольный характер. Документы можно будет оформить и вручную. В случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции бланк извещения об аварии, заполненный в двух экземплярах участниками происшествия, направляется в страховую компанию. Потерпевший вместе с извещением о ДТП также подает страховщику заявление о прямом возмещении убытков.{{gallery_1838}} Оформить самостоятельно аварию можно также с помощью приложения «ДТП. Европротокол». Сервис позволяет фиксировать повреждения, указывать обстоятельства аварии, заполнять необходимые сведения. Правда, данные о происшествии и участниках ДТП должны быть заполнены с одного телефона.{{material_128008}} На сегодняшний день приложение доступно в любом регионе России. Оно позволяет проверять полисы ОСАГО обоих участников ДТП. С помощью навигационных технологий фиксируется местоположение, после чего все эти сведения некорректируемым образом передаются в АИС ОСАГО. После получения страховщиком заявления о страховом возмещении он скачивает эти данные и фотографии из АИС ОСАГО и использует их для проверки указанных потерпевшим обстоятельств причинения вреда в ДТП, характера и перечня повреждений автомобилей.После заполнения формируется электронное извещение — второму водителю придет на него ссылка для скачивания на почту, указанную при регистрации на «Госуслугах». При переходе по ссылке извещение появится в личном кабинете второго участника ДТП. Данные поступают также в страховую компанию. Кстати, именно это приложение считается хорошей альтернативой бумажным бланкам европротокола и модуля ЭРА-ГЛОНАСС, этакий серединный вариант. Напомним, что с 1 октября 2019 года безлимитный европротокол стал действовать по всей России. Максимальный размер выплат увеличился до 400 тыс. рублей. Ранее на такую сумму могли рассчитывать только жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В других регионах размер компенсации был ограничен 100 тыс. рублей. {{gallery_1426}} Правда, чтобы рассчитывать на максимальную выплату, необходимо соблюсти несколько условий: достигнуть полного согласия на предмет того, кто виноват в ДТП, оформить аварию не на бланке европротокола от руки, а с помощью специального мобильного приложения «ДТП.Европротокол», быть зарегистрированными на федеральном портале госуслуг. При оформлении европротокола владельцы транспортных средств, с участием которых произошло ДТП, без согласия в письменной форме от страховщиков не должны приступать к их ремонту или утилизации. Закон устанавливает 15 календарных дней (за исключением нерабочих праздничных дней) со дня ДТП.
2020-01-29
Автор: Арина Милая
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