1 августа 2017, 11:39
ДТП можно будет оформить через приложение
Госавтоинспекция планирует разработать специальное мобильное приложение, которое позволит регистрировать ДТП. В настоящий момент специалисты уже работают над сервисом, однако сроки запуска его пока не сообщаются.
Ранее мы писали
Умение оформлять ДТП по европротоколу, то есть без участия ГИБДД, станет обязательным для выпускников российский ...Читать далее
Также российские власти обсудили возможность увеличения страховых выплат при ДТП, если водители будут самостоятельно оформлять документы. В настоящий момент по европротоколу платят не более 50 тыс. рубле
Согласно предложению, лимит возмещения ущерба при ДТП по европротоколу должен составлять до 100 000 рублей. Новые поправки должны существенно облегчить жизнь российским автомобилистам и простимулируют их обходиться без помощи сотрудников ГИБДД при мелких авариях.
Плюсы и минусы
|Приложение ускорит процесс оформления ДТП.
|Не у всех автомобилистов имеются гаджеты.
|Сократит число пробок из-за мелких аварий.
|ПРиложения дают сбои.
Не согласны с нашими выводами? Напишите свое мнение
Читайте по теме
Как протекают продажи рамного Mitsubishi Pajero Sport
31.07.2017, 20:53
Тормозить по требованию. ГИБДД остановит, где захочет
29.07.2017, 21:13
Как грамотно передвигаться в условиях дождливой погоды
28.07.2017, 08:18
Петербургские дилеры ожидают роста рынка
27.07.2017, 20:54
Петербург на время станет столицей мотодвижения
26.07.2017, 16:43
Треть отечественных автомобилистов невольно засыпали за рулем
24.07.2017, 10:32
Читайте по теме
Как протекают продажи рамного Mitsubishi Pajero Sport
31.07.2017, 20:53
Тормозить по требованию. ГИБДД остановит, где захочет
29.07.2017, 21:13
Как грамотно передвигаться в условиях дождливой погоды
28.07.2017, 08:18
Петербургские дилеры ожидают роста рынка
27.07.2017, 20:54
Петербург на время станет столицей мотодвижения
26.07.2017, 16:43
Треть отечественных автомобилистов невольно засыпали за рулем
24.07.2017, 10:32
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Я на на шипах виатти езжу
В принципе я себе купил бы такой, когда он появится в продаже.
Добрый день, делюсь своим опытом о Лифан Солано. Владею 4 года. Брал в 2013году с появлением ребёнка. Ездили три года на море, очень довольны! Багажник большой, обратно ехали нагрузили под завязку. Машина высокая, что-то около 17-18 дорожный просвет – очень неплохо с нашими-то дорогами, точнее с их отсутствием) ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное