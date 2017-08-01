1 августа 2017, 11:39

ДТП можно будет оформить через приложение

Госавтоинспекция планирует разработать специальное мобильное приложение, которое позволит регистрировать ДТП. В настоящий момент специалисты уже работают над сервисом, однако сроки запуска его пока не сообщаются.
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Как рассказал в эфире телеканала «Россия 24» глава ведомства Михаил Черников, в приложении можно будет отображать координаты дорожной аварии, а также отправлять страховщикам фотографии с места происшествия и прочие данные. Подобное новшество ускорит процесс получения выплат или ремонта.

Также российские власти обсудили возможность увеличения страховых выплат при ДТП, если водители будут самостоятельно оформлять документы. В настоящий момент по европротоколу платят не более 50 тыс. рубле

Согласно предложению, лимит возмещения ущерба при ДТП по европротоколу должен составлять до 100 000 рублей. Новые поправки должны существенно облегчить жизнь российским автомобилистам и простимулируют их обходиться без помощи сотрудников ГИБДД при мелких авариях.

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Плюсы и минусы
Приложение ускорит процесс оформления ДТП.Не у всех автомобилистов имеются гаджеты.
Сократит число пробок из-за мелких аварий.ПРиложения дают сбои.
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В принципе я себе купил бы такой, когда он появится в продаже.
Глеб
Отзыв о LIFAN SOLANO II
Добрый день, делюсь своим опытом о Лифан Солано. Владею 4 года. Брал в 2013году с появлением ребёнка. Ездили три года на море, очень довольны! Багажник большой, обратно ехали нагрузили под завязку. Машина высокая, что-то около 17-18 дорожный просвет – очень неплохо с нашими-то дорогами, точнее с их отсутствием) ...
AlekseiSer
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ДТП можно будет оформить через приложение
{{material_120170}}Как рассказал в эфире телеканала «Россия 24» глава ведомства Михаил Черников, в приложении можно будет отображать координаты дорожной аварии, а также отправлять страховщикам фотографии с места происшествия и прочие данные. Подобное новшество ускорит процесс получения выплат или ремонта.Также российские власти обсудили возможность увеличения страховых выплат при ДТП, если водители будут самостоятельно оформлять документы. В настоящий момент по европротоколу платят не более 50 тыс. рублеСогласно предложению, лимит возмещения ущерба при ДТП по европротоколу должен составлять до 100 000 рублей. Новые поправки должны существенно облегчить жизнь российским автомобилистам и простимулируют их обходиться без помощи сотрудников ГИБДД при мелких авариях.
2017-08-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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