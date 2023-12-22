ДТП на набережной Петербурга попало на видео

21.12.2023, 13:31

Депутатов, отказавшихся пересесть на отечественные машины, оставят без бензина: новость оказалась фейком

Накануне в ряде СМИ прошла информация, что депутатам Госдумы, которые не поменяют свои иномарки на автомобили российского производства, не будут оплачивать бензин. Журналисты ссылались на слова Яны Лантратовой, но она заявила, что ничего про бензин не говорила.Читать далее