ДТП на заснеженном перекрестке в Петербурге попало на видео
Встречный автомобиль она или не заметила, или рассчитывала проскочить перед ним, но не успела. В итоге, 39-летний мужчина за рулем Lada Xray не смог экстренно затормозить на заснеженной дороге и на полном ходу влетел в переднюю пассажирскую дверь «Ниссана». Сотрясение и ушибы получила 15-летняя пассажирка Nissan Juke. Девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту ДТП ведется проверка. Водитель Lada Xray в этом году за нарушения ПДД не привлекался.
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В Сети можно встретить множество историй о том, чем может обернуться слепое следование указаниям навигатора. Недавно в патовой ситуации оказались две американские туристки на Nissan Juke, которые упорно пытались протиснуться по пешеходной дорожке.Читать далее
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28.04.2023, 12:47
Эксперты развеяли миф о ненадежности вариаторов
Многие отечественные автомобилисты до сих пор с недоверием относятся к машинам, оснащенным бесступенчатой коробкой передач – вариатором. Такой тип трансмиссии получил широкое распространение 30 лет назад и породил стойкий миф о ненадежности.Читать далее
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24.11.2022, 12:58
Как Nissan Juke оказался на национальной валюте Камбоджи
Обычно на банкноты помещают важных государственных деятелей, известные достопримечательности или национальные символы. На купюре в 500 камбоджийских риелей решили изобразить Nissan Juke.Читать далее
-
07.10.2022, 11:43
После массовой аварии в Челябинске в больнице оказались 8 человек (видео)
Вечером в четверг, 6 октября, на одной из улиц Челябинска водитель Nissan Juke спровоцировал массовое ДТП. К счастью, никто не погиб, но восемь человек получили травмы различной степени тяжести.Читать далее
-
15.08.2021, 15:46
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Выбирая автомобиль для девушки, следует учитывать не только дизайн той или иной машины, но ее габариты, эргономику, надежность и экономичность. Дополнительным преимуществом станет высокий дорожный просвет.Читать далее
-
16.06.2021, 17:27
Самым женским автомобилем в России стал кроссовер, который сняли с продажи из-за низкого спроса
Женщины чаще обращают внимание на дизайн и цвет автомобиля, чем на его технические характеристики, надежность и ликвидность на вторичном рынке. Эксперты выяснили, какие автомобили в России можно считать самыми женскими.Читать далее
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