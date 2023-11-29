ДТП на заснеженном перекрестке в Петербурге попало на видео

Ранее мы писали Американские туристки упорно ехали по навигатору и загнали Nissan Juke в каменный капкан В Сети можно встретить множество историй о том, чем может обернуться слепое следование указаниям навигатора ... Читать далее

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла еще в понедельник, 27 ноября, около пяти часов вечера. Запись с дорожной камеры оказалась в распоряжении издания Piter.tv . Судя по опубликованному видео, кроссовер Nissan Juke ехал по Институтскому со стороны 2-го Муринского проспекта и поворачивал налево. За рулем была 40-летняя женщина, которая в 2023 году дважды привлекалась к административной ответственности за превышение скорости.

Встречный автомобиль она или не заметила, или рассчитывала проскочить перед ним, но не успела. В итоге, 39-летний мужчина за рулем Lada Xray не смог экстренно затормозить на заснеженной дороге и на полном ходу влетел в переднюю пассажирскую дверь «Ниссана». Сотрясение и ушибы получила 15-летняя пассажирка Nissan Juke. Девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту ДТП ведется проверка. Водитель Lada Xray в этом году за нарушения ПДД не привлекался.

Упомянутые модели: Nissan Juke (от 1 220 000 Р )

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