Аварии с самокатами растут - почему число пострадавших увеличилось весной

22 мая 2026, 16:46
ДТП с электросамокатами: рост аварийности и новые ограничения в регионах России
ДТП с электросамокатами: рост аварийности и новые ограничения в регионах России
В России зафиксирован заметный рост аварий с электросамокатами: число происшествий и пострадавших увеличилось, а регионы вводят новые ограничения. Какие города оказались в лидерах антирейтинга, что стало причиной всплеска и как власти реагируют на ситуацию - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что изменения коснулись не только мегаполисов, но и небольших городов.
Резкий рост числа аварий с электросамокатами в России стал одной из самых обсуждаемых тем среди автомобилистов и пешеходов. По данным Госавтоинспекции, только за первые четыре месяца 2026 года в стране зарегистрировано 497 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. Это на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а количество пострадавших выросло на 11,3% и достигло 521 человека. Такие цифры заставляют задуматься о безопасности на улицах и необходимости новых мер регулирования.
Как отмечает «Российская Газета», в статистику включены как инциденты с прокатными электросамокатами, так и с частными устройствами, которые используются круглый год. Сезон кикшеринга официально стартовал 1 апреля, но большинство происшествий связано с нарушениями правил дорожного движения самими пользователями. На долю самокатчиков приходится 67% всех аварий - 333 случая. При этом число погибших снизилось на 37,5%: за четыре месяца жертвами стали пятеро, что может указывать на эффективность некоторых ограничительных мер.
Москва вновь оказалась в центре внимания: здесь зафиксировано 99 аварий с электросамокатами, что на 62,3% больше, чем годом ранее. В столице действует крупнейший парк кикшеринга - около 60 тысяч устройств. За этот период пострадал 101 человек, а рост числа травмированных составил 60,3%. В Краснодарском крае ситуация также обострилась: 37 аварий за первый квартал, регион занимает второе место по числу происшествий. Особенно часто в ДТП попадают молодые люди от 16 до 30 лет. Основные сценарии - наезд на пешехода, столкновение с другими транспортными средствами и опрокидывание самоката. В Краснодарском крае один человек погиб, 38 получили травмы, а рост аварийности составил почти 95%.
Причины большинства происшествий типичны: превышение скорости, игнорирование очередности проезда, неправильная дистанция, а также несоблюдение дорожных знаков и разметки. В Санкт-Петербурге, где число арендных электросамокатов превысило 30 тысяч - почти втрое больше, чем в 2021 году, - часто фиксируются нарушения ПДД. В Челябинской области ситуация остается стабильной, а вот в Ростове-на-Дону за 10 месяцев зарегистрировано 80 аварий, три человека погибли, 84 получили травмы. Власти города ужесточили правила: теперь движение электросамокатов по тротуарам и территориям учебных заведений ограничено, а в парках и скверах введено ограничение скорости.
В Перми ситуация иная: из-за введенных запретов и штрафов за оставленные без присмотра самокаты, на улицах города почти не встретишь электросамокатчиков. Это сделало тротуары заметно безопаснее для пешеходов. Подобные меры обсуждаются и в других регионах, где рост аварийности вызывает обеспокоенность у местных жителей и властей.
Интересно, что обсуждение новых ограничений и мер безопасности для электросамокатов идет на фоне других изменений в транспортной сфере. Например, недавно эксперты анализировали, как сокращение господдержки может повлиять на спрос на электромобили и гибриды - подробнее об этом можно узнать в материале о возможных последствиях для рынка электрокаров.
В целом, ситуация с электросамокатами в России показывает, что быстрый рост популярности новых видов транспорта требует не только технических решений, но и четких правил для всех участников дорожного движения. По имеющимся данным, большинство аварий происходит из-за невнимательности и нарушения ПДД самокатчиками, а также отсутствия культуры совместного использования городской инфраструктуры. Важно помнить, что безопасность на дорогах зависит от ответственности каждого - как водителя, так и пешехода или пользователя электросамоката.
Похожие материалы
-
23.05.2026, 20:47
На поезде Москва-Санкт-Петербург появился вагон с одноместными купе и завтраком
На маршруте Москва-Санкт-Петербург теперь курсирует вагон с одноместными купе, где пассажирам предлагают завтрак, расширенный сервис и личное пространство по цене почти вдвое ниже СВ. Это решение может изменить привычные сценарии ночных поездок и задать новый стандарт комфорта на железной дороге.Читать далее
-
22.05.2026, 20:48
BMW внедряет новую систему зажигания: как изменятся M2, M3 и M4 в 2026 году
BMW готовит к запуску уникальную технологию зажигания для своих спортивных моделей. Новая система M Ignite обещает повысить эффективность и экологичность без потери мощности. Впервые она появится на M2, M3 и M4 уже в 2026 году, что может изменить подход к бензиновым моторам в условиях ужесточения норм.Читать далее
-
22.05.2026, 19:06
Лишение водительских прав: почему нельзя пересесть на мощный электровелосипед
В России после лишения водительских прав нельзя управлять не только автомобилями, но и некоторыми видами электротранспорта. Разбираемся, какие велосипеды разрешены, а за какие грозит серьезное наказание. Это важно знать, чтобы не попасть под штраф или арест.Читать далее
-
22.05.2026, 18:46
Житель Крыма стал жертвой мошенничества при покупке «красивых» номеров
Водитель из Ростова-на-Дону столкнулся с обманом при покупке номеров. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и возместил ущерб. Следствие продолжается.Читать далее
-
22.05.2026, 18:09
В НАС объяснили, почему запрет правого руля невозможен и что изменится на дорогах
В России обсуждают судьбу праворульных авто: их число растет, а запрет невозможен. Эксперты предлагают новые решения для безопасности, а власти поручили изучить влияние таких машин на аварийность. Какие перемены ждут водителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
22.05.2026, 17:28
Три беспилотника сбиты ПВО над Ленинградской областью ночью 22 мая
В Ленинградской области ночью 22 мая сработали системы ПВО. Власти приняли меры безопасности. Жители заметили перебои с интернетом. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.05.2026, 16:31
В России начнут масштабную проверку рисков для водителей праворульных авто
Власти запускают исследование: как праворульные автомобили влияют на безопасность на дорогах России. Вопрос касается миллионов водителей, особенно на Дальнем Востоке. Какие перемены ждут владельцев и стоит ли ждать новых правил - разбираемся, почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
22.05.2026, 15:59
В Петербурге стартовали продажи TANK 300 российской сборки: первые итоги
В Санкт-Петербурге начали официально продавать TANK 300, собранный на российском заводе. За март и апрель на учет поставили всего 8 новых машин этой модели, но уже сейчас она стала лидером среди всех автомобилей бренда в городе. Почему спрос на TANK 300 оказался столь высоким и что это значит для рынка - разбираемся в материале. Мало кто знает, что именно эта модель стала первой для бренда в России.Читать далее
-
22.05.2026, 14:54
Почему страх за рулем мешает ездить: советы, как вернуть уверенность
Многие водители сталкиваются с неожиданной тревогой за рулем, особенно в сложных дорожных условиях. Что уж говорить о тех, кто недавно получил права. Какие методы реально помогают справиться с паникой, почему важно не игнорировать симптомы и что советуют специалисты - разбираемся, как вернуть спокойствие на дороге.Читать далее
-
22.05.2026, 14:49
Новый плацкартный вагон РЖД: увеличенная длина полок, шкафы и USB-розетки
РЖД показали на московской площади Павелецкого вокзала полноразмерный макет нового плацкартного вагона. В нем появились увеличенные полки, шкафы для багажа, USB-розетки и душ. Почему эти изменения важны для пассажиров и как они повлияют на комфорт поездок - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы
-
23.05.2026, 20:47
На поезде Москва-Санкт-Петербург появился вагон с одноместными купе и завтраком
На маршруте Москва-Санкт-Петербург теперь курсирует вагон с одноместными купе, где пассажирам предлагают завтрак, расширенный сервис и личное пространство по цене почти вдвое ниже СВ. Это решение может изменить привычные сценарии ночных поездок и задать новый стандарт комфорта на железной дороге.Читать далее
-
22.05.2026, 20:48
BMW внедряет новую систему зажигания: как изменятся M2, M3 и M4 в 2026 году
BMW готовит к запуску уникальную технологию зажигания для своих спортивных моделей. Новая система M Ignite обещает повысить эффективность и экологичность без потери мощности. Впервые она появится на M2, M3 и M4 уже в 2026 году, что может изменить подход к бензиновым моторам в условиях ужесточения норм.Читать далее
-
22.05.2026, 19:06
Лишение водительских прав: почему нельзя пересесть на мощный электровелосипед
В России после лишения водительских прав нельзя управлять не только автомобилями, но и некоторыми видами электротранспорта. Разбираемся, какие велосипеды разрешены, а за какие грозит серьезное наказание. Это важно знать, чтобы не попасть под штраф или арест.Читать далее
-
22.05.2026, 18:46
Житель Крыма стал жертвой мошенничества при покупке «красивых» номеров
Водитель из Ростова-на-Дону столкнулся с обманом при покупке номеров. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и возместил ущерб. Следствие продолжается.Читать далее
-
22.05.2026, 18:09
В НАС объяснили, почему запрет правого руля невозможен и что изменится на дорогах
В России обсуждают судьбу праворульных авто: их число растет, а запрет невозможен. Эксперты предлагают новые решения для безопасности, а власти поручили изучить влияние таких машин на аварийность. Какие перемены ждут водителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
22.05.2026, 17:28
Три беспилотника сбиты ПВО над Ленинградской областью ночью 22 мая
В Ленинградской области ночью 22 мая сработали системы ПВО. Власти приняли меры безопасности. Жители заметили перебои с интернетом. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.05.2026, 16:31
В России начнут масштабную проверку рисков для водителей праворульных авто
Власти запускают исследование: как праворульные автомобили влияют на безопасность на дорогах России. Вопрос касается миллионов водителей, особенно на Дальнем Востоке. Какие перемены ждут владельцев и стоит ли ждать новых правил - разбираемся, почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
22.05.2026, 15:59
В Петербурге стартовали продажи TANK 300 российской сборки: первые итоги
В Санкт-Петербурге начали официально продавать TANK 300, собранный на российском заводе. За март и апрель на учет поставили всего 8 новых машин этой модели, но уже сейчас она стала лидером среди всех автомобилей бренда в городе. Почему спрос на TANK 300 оказался столь высоким и что это значит для рынка - разбираемся в материале. Мало кто знает, что именно эта модель стала первой для бренда в России.Читать далее
-
22.05.2026, 14:54
Почему страх за рулем мешает ездить: советы, как вернуть уверенность
Многие водители сталкиваются с неожиданной тревогой за рулем, особенно в сложных дорожных условиях. Что уж говорить о тех, кто недавно получил права. Какие методы реально помогают справиться с паникой, почему важно не игнорировать симптомы и что советуют специалисты - разбираемся, как вернуть спокойствие на дороге.Читать далее
-
22.05.2026, 14:49
Новый плацкартный вагон РЖД: увеличенная длина полок, шкафы и USB-розетки
РЖД показали на московской площади Павелецкого вокзала полноразмерный макет нового плацкартного вагона. В нем появились увеличенные полки, шкафы для багажа, USB-розетки и душ. Почему эти изменения важны для пассажиров и как они повлияют на комфорт поездок - разбираемся в деталях.Читать далее