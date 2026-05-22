Аварии с самокатами растут - почему число пострадавших увеличилось весной

Автор: Дарья Климова

22 мая 2026, 16:46

ДТП с электросамокатами: рост аварийности и новые ограничения в регионах России

В России зафиксирован заметный рост аварий с электросамокатами: число происшествий и пострадавших увеличилось, а регионы вводят новые ограничения. Какие города оказались в лидерах антирейтинга, что стало причиной всплеска и как власти реагируют на ситуацию - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что изменения коснулись не только мегаполисов, но и небольших городов.

Резкий рост числа аварий с электросамокатами в России стал одной из самых обсуждаемых тем среди автомобилистов и пешеходов. По данным Госавтоинспекции, только за первые четыре месяца 2026 года в стране зарегистрировано 497 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. Это на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а количество пострадавших выросло на 11,3% и достигло 521 человека. Такие цифры заставляют задуматься о безопасности на улицах и необходимости новых мер регулирования.

Как отмечает «Российская Газета», в статистику включены как инциденты с прокатными электросамокатами, так и с частными устройствами, которые используются круглый год. Сезон кикшеринга официально стартовал 1 апреля, но большинство происшествий связано с нарушениями правил дорожного движения самими пользователями. На долю самокатчиков приходится 67% всех аварий - 333 случая. При этом число погибших снизилось на 37,5%: за четыре месяца жертвами стали пятеро, что может указывать на эффективность некоторых ограничительных мер.

Москва вновь оказалась в центре внимания: здесь зафиксировано 99 аварий с электросамокатами, что на 62,3% больше, чем годом ранее. В столице действует крупнейший парк кикшеринга - около 60 тысяч устройств. За этот период пострадал 101 человек, а рост числа травмированных составил 60,3%. В Краснодарском крае ситуация также обострилась: 37 аварий за первый квартал, регион занимает второе место по числу происшествий. Особенно часто в ДТП попадают молодые люди от 16 до 30 лет. Основные сценарии - наезд на пешехода, столкновение с другими транспортными средствами и опрокидывание самоката. В Краснодарском крае один человек погиб, 38 получили травмы, а рост аварийности составил почти 95%.

Причины большинства происшествий типичны: превышение скорости, игнорирование очередности проезда, неправильная дистанция, а также несоблюдение дорожных знаков и разметки. В Санкт-Петербурге, где число арендных электросамокатов превысило 30 тысяч - почти втрое больше, чем в 2021 году, - часто фиксируются нарушения ПДД. В Челябинской области ситуация остается стабильной, а вот в Ростове-на-Дону за 10 месяцев зарегистрировано 80 аварий, три человека погибли, 84 получили травмы. Власти города ужесточили правила: теперь движение электросамокатов по тротуарам и территориям учебных заведений ограничено, а в парках и скверах введено ограничение скорости.

В Перми ситуация иная: из-за введенных запретов и штрафов за оставленные без присмотра самокаты, на улицах города почти не встретишь электросамокатчиков. Это сделало тротуары заметно безопаснее для пешеходов. Подобные меры обсуждаются и в других регионах, где рост аварийности вызывает обеспокоенность у местных жителей и властей.

Интересно, что обсуждение новых ограничений и мер безопасности для электросамокатов идет на фоне других изменений в транспортной сфере. Например, недавно эксперты анализировали, как сокращение господдержки может повлиять на спрос на электромобили и гибриды - подробнее об этом можно узнать в материале о возможных последствиях для рынка электрокаров.

В целом, ситуация с электросамокатами в России показывает, что быстрый рост популярности новых видов транспорта требует не только технических решений, но и четких правил для всех участников дорожного движения. По имеющимся данным, большинство аварий происходит из-за невнимательности и нарушения ПДД самокатчиками, а также отсутствия культуры совместного использования городской инфраструктуры. Важно помнить, что безопасность на дорогах зависит от ответственности каждого - как водителя, так и пешехода или пользователя электросамоката.

