Что делать, если вас сбил электросамокат: как действовать и как добиться компенсации - пошаговый план для пострадавшего

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

15 июля 2026, 16:26

ДТП с электросамокатами: рост числа пострадавших и новые правила оформления

ДТП с электросамокатами: рост числа пострадавших и новые правила оформления

Что делать, если вас сбил электросамокат: как действовать и как добиться компенсации - пошаговый план для пострадавшего

ДТП с электросамокатами: рост числа пострадавших и новые правила оформления

Число аварий с электросамокатами в России за полгода выросло на треть, а пострадавших стало еще больше. Госавтоинспекция выпустила подробную памятку для тех, кто оказался в такой ситуации. Какие шаги обязательны, что грозит виновнику и как правильно оформить происшествие - объясняем, почему это важно знать каждому.

Число аварий с электросамокатами в России за полгода выросло на треть, а пострадавших стало еще больше. Госавтоинспекция выпустила подробную памятку для тех, кто оказался в такой ситуации. Какие шаги обязательны, что грозит виновнику и как правильно оформить происшествие - объясняем, почему это важно знать каждому.

В последние месяцы российские автолюбители и пешеходы все чаще сталкиваются с ситуациями, когда электросамокаты становятся участниками серьезных дорожных происшествий. По данным Госавтоинспекции, только за первые шесть месяцев текущего года количество ДТП с этим видом транспорта увеличилось на 32,4%, а число пострадавших выросло более чем на треть. Это тревожная тенденция, которая затрагивает не только пользователей самокатов, но и всех участников дорожного движения.

С начала года зафиксировано 1905 аварий с электросамокатами, в которых пострадал 2041 человек. Несмотря на то, что число погибших снизилось на 10,7% (25 человек), ситуация остается напряженной. Важно понимать, что происшествия с электросамокатами официально приравниваются к ДТП, а значит, к ним применяются те же правила оформления и ответственности.

Если вы стали жертвой или свидетелем такого инцидента, алгоритм действий должен быть четким. В первую очередь необходимо вызвать скорую помощь по номеру 112, чтобы зафиксировать травмы и оказать медицинскую поддержку. Далее обязательно вызвать сотрудников ГИБДД для оформления происшествия - виновник не имеет права покидать место аварии до приезда инспекторов. Попытка скрыться или нахождение в состоянии опьянения будут считаться отягчающими обстоятельствами.

Особое внимание стоит уделить фиксации всех деталей: записать данные виновника и свидетелей, сделать фотографии места происшествия, самоката, поврежденных вещей и полученных травм. Если транспорт арендован, важно сфотографировать его номер и название сервиса, а также обратиться в службу поддержки. Эти материалы понадобятся для дальнейшего разбирательства и возможного взыскания ущерба.

Виновник происшествия может быть привлечен к административной ответственности за причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью. В случае тяжелых травм или смерти речь уже идет об уголовной ответственности. Потерпевший вправе требовать компенсацию за лечение, моральный вред, ремонт вещей и даже утраченный заработок, если из-за травмы пришлось пропустить работу или оформить больничный. Для этого потребуется заключить письменное соглашение с указанием паспортных данных сторон, суммы ущерба, сроков и способа выплаты. К соглашению прикладываются процессуальные документы, фотографии, медицинские справки и чеки. Передача денег осуществляется банковским переводом или наличными под расписку. Если виновник отказывается возмещать ущерб, вопрос решается через суд: до 50 тысяч рублей - в мировом, свыше - в районном.

Стоит отметить, что многие россияне до сих пор не знают, что происшествия с электросамокатами оформляются по тем же правилам, что и классические ДТП. Это создает путаницу и мешает пострадавшим отстаивать свои права. Важно помнить: чем тщательнее зафиксированы обстоятельства аварии, тем выше шансы на справедливое решение вопроса. Кстати, вопросы оформления ДТП и ответственности водителей становятся все актуальнее не только для автомобилистов, но и для пользователей новых видов транспорта. Например, недавно обсуждалась ситуация, когда водителя в Германии лишили прав за попытку настроить дворники через сенсорный экран - подробнее об этом случае можно узнать в материале о новых требованиях к внимательности за рулем.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: электросамокаты официально признаны средствами индивидуальной мобильности, и их пользователи обязаны соблюдать ПДД. В крупных городах России уже действуют ограничения по скорости и зонам передвижения для таких транспортных средств. По оценкам экспертов, дальнейший рост числа подобных происшествий может привести к ужесточению законодательства и введению новых требований к аренде и эксплуатации электросамокатов. Поэтому знание своих прав и обязанностей становится не просто полезным, а необходимым для всех участников дорожного движения.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
ADAC выявил: популярные экономайзеры не влияют на расход топлива
Morgan и Pininfarina выпустят девять уникальных купе Midsummer для коллекционеров
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Хабаровск Саранск Нижний Тагил
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться