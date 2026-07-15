Что делать, если вас сбил электросамокат: как действовать и как добиться компенсации - пошаговый план для пострадавшего

ДТП с электросамокатами: рост числа пострадавших и новые правила оформления

Число аварий с электросамокатами в России за полгода выросло на треть, а пострадавших стало еще больше. Госавтоинспекция выпустила подробную памятку для тех, кто оказался в такой ситуации. Какие шаги обязательны, что грозит виновнику и как правильно оформить происшествие - объясняем, почему это важно знать каждому.

Число аварий с электросамокатами в России за полгода выросло на треть, а пострадавших стало еще больше. Госавтоинспекция выпустила подробную памятку для тех, кто оказался в такой ситуации. Какие шаги обязательны, что грозит виновнику и как правильно оформить происшествие - объясняем, почему это важно знать каждому.

В последние месяцы российские автолюбители и пешеходы все чаще сталкиваются с ситуациями, когда электросамокаты становятся участниками серьезных дорожных происшествий. По данным Госавтоинспекции, только за первые шесть месяцев текущего года количество ДТП с этим видом транспорта увеличилось на 32,4%, а число пострадавших выросло более чем на треть. Это тревожная тенденция, которая затрагивает не только пользователей самокатов, но и всех участников дорожного движения.

С начала года зафиксировано 1905 аварий с электросамокатами, в которых пострадал 2041 человек. Несмотря на то, что число погибших снизилось на 10,7% (25 человек), ситуация остается напряженной. Важно понимать, что происшествия с электросамокатами официально приравниваются к ДТП, а значит, к ним применяются те же правила оформления и ответственности.

Если вы стали жертвой или свидетелем такого инцидента, алгоритм действий должен быть четким. В первую очередь необходимо вызвать скорую помощь по номеру 112, чтобы зафиксировать травмы и оказать медицинскую поддержку. Далее обязательно вызвать сотрудников ГИБДД для оформления происшествия - виновник не имеет права покидать место аварии до приезда инспекторов. Попытка скрыться или нахождение в состоянии опьянения будут считаться отягчающими обстоятельствами.

Особое внимание стоит уделить фиксации всех деталей: записать данные виновника и свидетелей, сделать фотографии места происшествия, самоката, поврежденных вещей и полученных травм. Если транспорт арендован, важно сфотографировать его номер и название сервиса, а также обратиться в службу поддержки. Эти материалы понадобятся для дальнейшего разбирательства и возможного взыскания ущерба.

Виновник происшествия может быть привлечен к административной ответственности за причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью. В случае тяжелых травм или смерти речь уже идет об уголовной ответственности. Потерпевший вправе требовать компенсацию за лечение, моральный вред, ремонт вещей и даже утраченный заработок, если из-за травмы пришлось пропустить работу или оформить больничный. Для этого потребуется заключить письменное соглашение с указанием паспортных данных сторон, суммы ущерба, сроков и способа выплаты. К соглашению прикладываются процессуальные документы, фотографии, медицинские справки и чеки. Передача денег осуществляется банковским переводом или наличными под расписку. Если виновник отказывается возмещать ущерб, вопрос решается через суд: до 50 тысяч рублей - в мировом, свыше - в районном.

Стоит отметить, что многие россияне до сих пор не знают, что происшествия с электросамокатами оформляются по тем же правилам, что и классические ДТП. Это создает путаницу и мешает пострадавшим отстаивать свои права. Важно помнить: чем тщательнее зафиксированы обстоятельства аварии, тем выше шансы на справедливое решение вопроса. Кстати, вопросы оформления ДТП и ответственности водителей становятся все актуальнее не только для автомобилистов, но и для пользователей новых видов транспорта. Например, недавно обсуждалась ситуация, когда водителя в Германии лишили прав за попытку настроить дворники через сенсорный экран - подробнее об этом случае можно узнать в материале о новых требованиях к внимательности за рулем.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: электросамокаты официально признаны средствами индивидуальной мобильности, и их пользователи обязаны соблюдать ПДД. В крупных городах России уже действуют ограничения по скорости и зонам передвижения для таких транспортных средств. По оценкам экспертов, дальнейший рост числа подобных происшествий может привести к ужесточению законодательства и введению новых требований к аренде и эксплуатации электросамокатов. Поэтому знание своих прав и обязанностей становится не просто полезным, а необходимым для всех участников дорожного движения.