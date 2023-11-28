ДТП с потерявшей кабину фурой на МКАД попало на видео

27.11.2023, 17:31

В России локализовали сборку еще одного кроссовера Haval

На заводе Haval в Тульской области без лишнего шума наладили производство семейного кроссовера Haval M6. Сейчас цены на машины китайской сборки начинаются от 2 079 000 рублей. Российские Haval M6 могут оказаться чуть дешевле и тогда модель попадет в госпрограмму льготного автокредитования с 20-процентной скидкой.Читать далее