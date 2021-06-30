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30 июня 2021, 16:58

ДТП с участием самокатов: зачем «выпиливают инстинкт самосохранения у детей»

Бед в России не две, как это было принято считать со времен Гоголя, а намного больше. Длинный список дополнили самокаты или, если хотите, электросамокаты, не суть как важно.
Фото: Fishki.net
ДТП с участием самокатов зачем выпиливают инстинкт самосохранения у детей
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Фото: И. Братуха

Гаишные сводки и соцсети пестрят случаями дорожно-транспортных происшествий с их участием. Причем, подчас последствия таких аварий самые что не есть печальные. Вот, например, свежий случай. 27 июня 2021 года на севере Москвы автомобиль насмерть сбил 9-летнего ребенка, переезжавшего регулируемый пешеходный переход на самокате. От полученных травм мальчик скончался в машине «Cкорой помощи».

Данный инцидент широко обсуждается на просторах «паутины», и дело вовсе не в его частном характере. Скорее наоборот. Послушаем, что говорят и чем озабочены люди.

Екатерина Кондратьева: «Очень жаль и ребенка, и водителя, потому что родители не объяснили ребенку, как нужно переходить дорогу. Совсем недавно, недели две назад, был аналогичный нашумевший случай - девочка на самокате также на переходе прямо под колеса автобусу выехала. Тоже летальный исход».

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Андрей Волохов: «Все вдруг резко забыли, что если ты на велосипеде или самокате, и рядом пешеходный переход — слезь со средства передвижения, посмотри по сторонам и вези его руками параллельно с собой. Меня такому не только в школе, но и родители учили».

Olesya Strashnykh: «Безумно жалко ребёнка! Но я много раз замечала, как родители перед пешеходным переходом даже не говорят об этом ребёнку, а продолжают переходить сами, и ребёнок мчит на велосипеде или самокате, а иногда и сами родители едут (дурной пример своим детям). Вина родителей, что не учат этому детей».

Айдидикудин Думов: «Начнем с того (с), что самокатчик обязан перед «зеброй» спешиться и вести самокат на поводу».

Светик Лукина: «Вот и нет, самокат приравнен к пешеходу. Но тогда нужно следовать ПДД для перехода по нерегулируемому перекрёстку - посмотреть по сторонам и т.п. В этом году готовят ужесточение ПДД для самокатов, электросамокатов, гироскутеров и т.п.».

Иван Шмаков: «ПДД не требуют слезать с самоката и снимать роликовые коньки, а также вставать с инвалидных колясок». Вот текст: «Пешеход» - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства. (ПДД 1.2)».

Светик Лукина: «Столько раз сталкивалась, когда в какой-то момент человек на самокате резко сворачивал на «зебру» с тротуара. Красочный пример со светофором: Стою в автомобиле на светофоре, жду. Пешеходы переходят дорогу. Вижу, в 2 метрах от «зебры» по тротуару едет мужик на самокате. Спокойно едет. Но я не свожу с него глаз. Пешеходам уже мигает зеленый сигнал, и в момент переключения на красный (пешеходный), а автомобилистам - зеленый, на «зебру» резко выезжает этот мужик на самокате и быстренько проскакивает на другую сторону. Автомобиль на соседней полосе знатно так тормознул. Уверена, что его водитель вспоминал все нехорошие слова, какие только знал. Чем руководствуются мозги этих «пешеходов» в их черепушках, не знаю».

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Татьяна Нецкина: «Начнем с того, что большинство пешеходов разучились убеждаться, что переход безопасен. Это правило стёрто из их памяти. Пора просто вспомнить и соблюдать его. И научить своих детей всегда и везде убеждаться в безопасности».

Кирилл Кунаков: «Своему ребенку я скажу несколько раз посмотреть на проезжую часть. Но почему-то многие уроды за рулём рассматривают это как индульгенцию и повод расслабиться - родители пусть отвечают. Надо за такие ДТП давать безальтернативно тюрьму, тогда «водятлы» будут воспринимать выскочившего во дворе или на «зебре» пешехода как опасность, примерно как фуру на главной дороге. Ну и чтобы уравновесить - за сбитого пешехода вне перехода наказывать только в том случае, если ДТП совершено с прямым или косвенным умыслом».

Вера Марченко: «Причины произошедшего - госпрограмма по полному выпиливанию инстинкта самосохранения у детей. У которых он и так слабый».

Igor Mitropolsky: «Я не понимаю дебилов (простите, пешеходов), которые, не глядя на проезжую часть, переходят в одиночку дорогу, даже при наличии «зебры» или светофора. В ушах наушники, в руках еда и пр. Банально машина может просто не затормозить. Неужели не жалко своей жизни»?

Victoria Kam: «Водитель обязан оценивать обстановку на дороге на несколько десятков метров вперёд».

Людмила Фролова: Зачастую на десятки оцениваешь, но некоторые выскакивают прямо под колёса».

Юлия Долгополова: «Буквально вчера видела видео, где младенец приполз с детской площадки на дорогу. Если бы водитель не остановился... Еле нашел его родителей - 5 минут стоял и кричал в поисках родителей младенца. В большинстве случаев виноваты исключительно родители».

Олег Цыба: «Надо обязать водителей сбавлять скорость до 10 км/ч или вообще останавливаться перед каждой «зеброй». Не выполнил - штраф 1000 руб. Понятно, что пробок больше будет, но это ради безопасности».

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Кирилл Кунаков: «Знаете, сколько, по нормам, должна быть реакция водителя в местах, где ожидается появление пешехода? 0,6 секунды.  Ноль целых, шесть десятых секунды, а не 3-5 секунд. Если у кого время 3-5 секунд, сдайте права и пересаживайтесь на такси. От ДТП не гарантирует, но в тюрьме сидеть не придется».

Есть решение!

Как сообщил вчера «Коммерсант», Комитет по транспорту исполкома г. Казани направил двум ведущим местным кикшеринговым компаниям письмо, в котором попросил принять дополнительные меры «для обеспечения безопасности пользователей электросамокатов». Чиновники предлагают ограничить до 10 км/ч скорость этих транспортных средств при движении на тротуарах. Исключение составляют лишь велосипедные и велопешеходные дорожки, где позволяется ездить до 15 км/ч. При этом на проезжей части автомобильных дорог движение самокатов должно быть запрещено полностью.

Казанские власти также указали на то, что кататься на арендованных самокатах не имеют права дети до 16 лет и нетрезвые пользователи. А шеринговые сервисы обязаны будут штрафовать пользователей за неправильную парковку самокатов.

Какие бывают самокаты и сколько стоят

В настоящее время отечественный рынок самокатов предлагает сотни самых разнообразных моделей – детские, для взрослых, инерционные, с ручным и дисковым тормозом, трехколесные, складные с амортизаторами, внедорожные, с надувными колесами и т.п.

Самый распространенный запрос клиента формируют такие параметры, как стоимость и надежность самоката, сценарий его использования (кто, как, сколько и где будет кататься). Поэтому при покупке следует принять во внимание назначение самоката, его вес, высоту руля, высоту платформы, диаметр колес, наличие амортизаторов, тип складного механизма, соотношение «цена-качество» и т.д.

Правильно выбранный самокат (не трюковой) при стандартном, не постоянном городском прогулочном катании может служить несколько лет, однако не застрахован и от поломок. Все же самокат – несовершенное и склонное к поломкам средство передвижения. Как и велосипед, он требует ухода и регулярного техобслуживания. Поэтому если не хотите возиться с ТО самостоятельно, эксперты рекомендуют приобретать самокат там, где практикуется послепродажное сопровождение и есть своя мастерская.

Цены на самокаты зависят от многих факторов, самые дешевые образцы – от 2800-4000 рублей. Тариф на прокат электросамоката – от 950 рублей/сутки. Как правило, 7-е сутки в подарок. Доставка до адреса и возврат курьером – по 500 рублей.

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