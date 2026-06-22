Почему аварии с дикими животными становятся всё опаснее

ДТП с животными в России: выплаты по каско растут, машины часто не подлежат ремонту

Летний сезон принес неожиданный рост аварий с животными на дорогах России. Страховые компании фиксируют увеличение выплат по каско, а водители сталкиваются с серьезными повреждениями авто. Почему риск возрастает именно сейчас, какие животные чаще всего становятся причиной ДТП и что советуют эксперты - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что даже припаркованный автомобиль может пострадать.

Летний сезон принес неожиданный рост аварий с животными на дорогах России. Страховые компании фиксируют увеличение выплат по каско, а водители сталкиваются с серьезными повреждениями авто. Почему риск возрастает именно сейчас, какие животные чаще всего становятся причиной ДТП и что советуют эксперты - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что даже припаркованный автомобиль может пострадать.

В последние месяцы российские автолюбители все чаще сталкиваются с серьезными последствиями аварий, вызванных столкновениями с животными. Эта тенденция особенно заметна летом, когда сезонная миграция диких зверей совпадает с ростом числа автопутешествий. Как отмечают страховщики, такие происшествия не только приводят к значительным повреждениям машин, но и часто делают их восстановление экономически нецелесообразным.

По информации Autonews, за первые пять месяцев 2026 года выплаты по каско за аварии с животными выросли на 18% у «Совкомбанк Страхование» и на 22% у «Абсолют Страхование» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В «Росгосстрахе» также зафиксировали небольшой рост подобных случаев, а вот в «Т-Страховании» наоборот, отмечено незначительное снижение числа страховых событий и выплат. В «Ингосстрахе» за прошлый год зарегистрировали 418 аварий с животными, а с начала текущего года - уже 132 случая.

Чаще всего аварии происходят с крупными животными - лосями и косулями, которые неожиданно выбегают на трассу. Весной и летом риск особенно высок из-за миграции зверей. В зависимости от региона, в ДТП могут быть замешаны кабаны, лисы, зайцы и даже редкие представители фауны, например, енотовидные собаки. В городах и селах к этому списку добавляются домашние животные, в первую очередь собаки, которые внезапно оказываются на проезжей части.

Страховые компании подчеркивают, что наиболее тяжелые повреждения случаются при столкновении с крупными дикими животными. Масса зверя приводит к тому, что страдают не только кузовные детали, но и стекла, крыша, стойки, а также системы безопасности автомобиля. В ряде случаев ремонт становится бессмысленным - проще признать машину тотальной потерей. Особенно часто такие аварии происходят ночью или поздно вечером, когда животные наиболее активны.

Не только движение по трассам связано с риском: даже припаркованный автомобиль может пострадать. Грызуны, кошки, собаки и птицы нередко повреждают проводку, шумоизоляцию или элементы кузова. Мыши и крысы все чаще выбирают подкапотное пространство для укрытия, особенно в холодное время года или если машина стоит рядом с мусорными баками. По статистике, такие повреждения фиксируются на автомобилях разных марок - от китайских и белорусских до отечественных. В «Совкомбанк Страхование» отмечают, что в тройку самых частых «автовредителей» входят грызуны, кошки и собаки, а также птицы. Впрочем, случаи с грызунами встречаются реже, но могут привести к серьезным затратам на ремонт электрики.

В населенных пунктах чаще фиксируются аварии с домашними животными, особенно с собаками. Обычно такие происшествия связаны с тем, что животное внезапно выбегает на дорогу, а водитель не успевает среагировать. Бывают и ситуации, когда животные повреждают припаркованные машины - например, перегрызают провода или портят шумоизоляцию. Однако ущерб от таких случаев обычно меньше, чем от столкновений с крупными дикими зверями.

Страховые компании советуют водителям быть особенно внимательными на участках дорог, где установлены предупреждающие знаки о возможном появлении животных. Соблюдение скоростного режима и правил дорожного движения существенно снижает риск аварии. Если на дороге замечено животное, специалисты рекомендуют не пытаться его объехать, а остановиться и включить аварийные сигналы - это поможет избежать непредсказуемых последствий. Резкие маневры на скорости могут привести к еще более серьезным повреждениям, вплоть до полной утраты автомобиля.

Стоит отметить, что рост числа аварий с животными - не единственная проблема, с которой сталкиваются российские водители в последние годы. Например, изменения в правилах получения прав на грузовики также вызывают много вопросов и требуют внимания - подробнее об этом можно узнать в материале о новых требованиях к категории С.

В целом, ситуация с ДТП, вызванными животными, подчеркивает важность внимательности на дорогах и необходимости учитывать сезонные риски. По данным страховщиков, даже опытные водители не всегда могут предугадать поведение зверя на трассе. Важно помнить, что ущерб от таких аварий может быть значительным, а восстановление автомобиля - невозможным. Для снижения рисков рекомендуется не только соблюдать правила, но и выбирать маршруты с учетом особенностей региона и времени суток.