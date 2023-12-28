Дубай – не единственное место, где полицейские разъезжают на суперкарах

Автомобили полиции ОАЭ неизменно привлекают внимание журналистов и туристов. Но оказалось, что суперкары служат не только полиции Дубая. У полицейского управления Турции тоже есть парк роскошных автомобилей. Недавно Али Ерликая поделился в соцсетях видео: на открытой площадке выстроились два десятка премиальных и люксовых автомобилей. На переднем плане можно разглядеть Ferrari 458 Italia, Porsche Taycan и Bentley Continental GT.

Как выяснилось, все эти автомобили в свое время были конфискованы в рамках дела о торговле наркотиками. Прежде они принадлежали преступникам, а сейчас прошли переоснащение и заступили на службу в полицию. Власти конфисковали 23 автомобиля общей стоимостью свыше 100 млн турецких лир (или порядка 310 млн рублей в пересчете по текущему курсу).

Помимо Ferrari, Bentley и Porsche на кадрах можно разглядеть внедорожники Range Rover Sport и Mercedes-Benz GLS, несколько седанов Mercedes-Benz и Audi, хот-хэтч Volkswagen Golf R и семейный кроссовер Volvo XC90.

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