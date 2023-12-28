Дубай – не единственное место, где полицейские разъезжают на суперкарах
Фото: X / @aliyerlikaya
Как выяснилось, все эти автомобили в свое время были конфискованы в рамках дела о торговле наркотиками. Прежде они принадлежали преступникам, а сейчас прошли переоснащение и заступили на службу в полицию. Власти конфисковали 23 автомобиля общей стоимостью свыше 100 млн турецких лир (или порядка 310 млн рублей в пересчете по текущему курсу).
Помимо Ferrari, Bentley и Porsche на кадрах можно разглядеть внедорожники Range Rover Sport и Mercedes-Benz GLS, несколько седанов Mercedes-Benz и Audi, хот-хэтч Volkswagen Golf R и семейный кроссовер Volvo XC90.
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-
13.04.2023, 15:15
Опубликован обновленный список автомобилей, за которые требуется уплатить налог на роскошь (плюс 100 новых моделей)
Федеральная налоговая служба (ФНС) России опубликовала список дорогих автомобилей, подпадающих под понятие роскоши. Их владельцы должны уплатить троекратно увеличенный транспортный налог.Читать далее
-
03.09.2022, 10:04
Taycan и Panamera откроют новую эру «электричества» Porsche
К 2027 году Porsche подготовит II поколение Taycan, который будет использовать ту же масштабируемую системную платформу (SSP) от Volkswagen, что и следующая генерация Panamera. Читать далее
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Спорткар Porsche установил необычный рекорд (такое возможно только в Европе)
Журналисты британского издания What Car? решили провести необычный эксперимент и при помощи спорткара Porsche Taycan попытаться установить новый мировой рекорд. Результат даже превзошел их ожидания.Читать далее
-
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Война между ДВС и электрокарами вышла на новый уровень: смешная и очень дорогая авария
Каждый день по всему миру происходят тысячи и тысячи ДТП. Некоторые из них выглядят очень странно, как, например, эта авария в Мадриде с участием двух очень дорогих автомобилей PorscheЧитать далее
-
28.07.2022, 08:24
Полицейские решили пересесть со Skoda на Ferrari: говорят, это дешевле
На службу в чешскую полицию заступил итальянский спорткар Ferrari 458 Italia в служебной ливрее и с полным набором патрульного оборудования. Полицейские решили, что переоснастить Ferrari выйдет дешевле, чем покупать новую Skoda.Читать далее
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