Эксклюзивная версия Ducati Panigale V4 в честь триумфа Маркеса — мечта фанатов MotoGP

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

22 декабря 2025, 17:31

Ducati Panigale V4 Marquez 2025: лимитированная реплика чемпиона MotoGP за 100 тысяч долларов

Ducati Panigale V4 Marquez 2025: лимитированная реплика чемпиона MotoGP за 100 тысяч долларов

Эксклюзивная версия Ducati Panigale V4 в честь триумфа Маркеса — мечта фанатов MotoGP

Ducati Panigale V4 Marquez 2025: лимитированная реплика чемпиона MotoGP за 100 тысяч долларов

Ducati отмечает невероятный успех в MotoGP 2025 года. Итальянский бренд выпускает уникальную версию Panigale V4, посвященную чемпионству Марка Маркеса. Мотоцикл обещает стать настоящей жемчужиной для коллекционеров. Цена новинки удивит даже самых преданных поклонников. Подробности о лимитированной серии - в нашем материале.

Ducati отмечает невероятный успех в MotoGP 2025 года. Итальянский бренд выпускает уникальную версию Panigale V4, посвященную чемпионству Марка Маркеса. Мотоцикл обещает стать настоящей жемчужиной для коллекционеров. Цена новинки удивит даже самых преданных поклонников. Подробности о лимитированной серии - в нашем материале.

2025 год стал для Ducati по-настоящему особенным. Итальянский производитель мотоциклов не только укрепил свои позиции на рынке, но и добился впечатляющих результатов в мире мотоспорта. Особенно ярко компания проявила себя в MotoGP, где ее техника вновь оказалась на вершине пьедестала.

Вдохновившись этим успехом, Ducati решила порадовать поклонников эксклюзивной новинкой. Компания подготовила лимитированную версию Panigale V4, посвященную чемпионству Марка Маркеса в сезоне 2025 года. Как сообщает autoevolution, этот мотоцикл станет настоящим символом победы и страсти к скорости.

Особенность новой модели - в деталях. Реплика Panigale V4 Marquez 2025 World Champion Replica получила уникальную окраску, повторяющую гоночные цвета команды, а также специальные элементы декора, подчеркивающие связь с легендарным гонщиком. Каждый экземпляр будет иметь индивидуальный номер, что делает мотоцикл особенно ценным для коллекционеров.

Техническая начинка также не разочарует. Мотоцикл оснащен мощным двигателем, современными электронными системами и премиальными компонентами подвески. Все это обеспечивает не только впечатляющую динамику, но и максимальный контроль на трассе. В Ducati уверены: новинка способна подарить эмоции, сравнимые с настоящими гонками MotoGP.

Однако эксклюзивность имеет свою цену. Стоимость Panigale V4 Marquez 2025 World Champion Replica составит около 100 тысяч долларов. Это предложение рассчитано на настоящих ценителей мотоспорта и коллекционеров, готовых инвестировать в уникальный кусочек истории MotoGP. Ожидается, что тираж будет строго ограничен, а спрос - высоким.

Поклонники Ducati и Марка Маркеса уже обсуждают новинку в социальных сетях, предвкушая возможность стать обладателем редкой реплики. Для многих этот мотоцикл - не просто средство передвижения, а символ победы, скорости и страсти к мотоспорту. В ближайшее время компания обещает раскрыть больше подробностей о старте продаж и условиях заказа.

Упомянутые марки: Ducati
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Дукати

Похожие материалы Дукати

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
VGV готовит к выходу в России новый пикап Bolden S7 и обновленный U70 в 2026 году
Volga K50 официально сертифицирована в России и готовится к запуску производства
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Брянск Брянская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться