12 марта 2020, 09:59
Ducati в России полностью обновила дилерскую сеть
- 128
- 0
Фото: Ducati
Продажей и обслуживанием итальянских мотоциклов Ducati теперь будут заниматься новые дилерские центры: два – в Москве и один – в Санкт-Петербурге. Все они открылись на базе уже существующих автосалонов Audi и Porsche.
Фото: Ducati
Ранее мы писали
Автоконцерн Volkswagen отказался от идеи продать принадлежащий ему итальянский бренд Ducati. На это решение ...Читать далее
Сейчас в России осталось только три официальных дилерских центра Ducati. Все они запущены на базе автомобильных салонов концерна Volkswagen Group: два Audi и один Porsche. Мотосалон Ducati в Санкт-Петербурге, «Ducati Вагнер», расположен на севере города, на Выборгском шоссе, д 352А. Здесь же находится автосалон Audi. Второй мотоцентр, «Ducati Автодом», открылся на базе дилерского центра Audi в Москве на 85-м километре МКАД. Наконец, третья локация, «Ducati Центр Рублевский», открылась в Москве на базе предприятия «Порше Центр Рублевский», что на пересечении МКАД с Рублево-Успенским шоссе.
Как сообщила пресс-служба Ducati, при перезапуске дилерской сети стояла задача вывести на качественно новый уровень обслуживание клиентов итальянской марки. В компании уверены, что позитивные изменения почувствуют не только нынешние владельцы мотоциклов Ducati, но и все те, кто еще только собирается приобрести байк легендарной марки. С начала года клиентам стали доступны все направления бизнеса: новые и подержанные мотоциклы Ducati, сервисное обслуживание, экипировка, дополнительное оборудование, аксессуары и запасные части, трейд-ин, кредитование и лизинг.
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Фіат дукато 2008 2.3 мульті джет Посточнно варится масло в двигателе. Масло castrol 5w40 золотая банка. Поменял прокладку головки и ничего не изменилось. Также постоянно из трубы чёрный дым. Форсунки впорядке. Egr тоже. Ни один мастер неможет найти причины. Дайте ответ пожалуйста!
Не нужно лукавить и ругаться, а просто посмотреть на автомобили, которые едут по российс4им дорогам-очень много гнилых, ржавых, у многих не отрегулирован свет фар, ржавчина по всему автомобилю!Есть машины с оторванными бамперами, с разбитыми стеклами-а ведь они прошли тех осмотр!Поэтому если Россия считает ...
Как вы относитесь к благотворительности? Готовы ли помочь. совсем не знакомому человеку, речь идет не о больших суммах. Часто вижу, эти копилки, для сбора средств, кто-нибудь деньги туа внсит?
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве