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12 марта 2020, 09:59

Ducati в России полностью обновила дилерскую сеть

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Фото: Ducati
Продажей и обслуживанием итальянских мотоциклов Ducati теперь будут заниматься новые дилерские центры: два – в Москве и один – в Санкт-Петербурге. Все они открылись на базе уже существующих автосалонов Audi и Porsche.
Ducati в России полностью обновила дилерскую сеть

Фото: Ducati

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Марка Ducati в 2012 году была приобретена компанией Audi AG и с тех пор входит в состав концерна Volkswagen Group. В России дистрибуцией мотоциклов Ducati занимается «Фольксваген Груп Рус». С начала 2020 года компания полностью пересмотрела подход к реализации и обслуживанию мотоциклов итальянской марки и радикально обновила дилерскую сеть.

Сейчас в России осталось только три официальных дилерских центра Ducati. Все они запущены на базе автомобильных салонов концерна Volkswagen Group: два Audi и один Porsche. Мотосалон Ducati в Санкт-Петербурге, «Ducati Вагнер», расположен на севере города, на Выборгском шоссе, д 352А. Здесь же находится автосалон Audi. Второй мотоцентр, «Ducati Автодом», открылся на базе дилерского центра Audi в Москве на 85-м километре МКАД. Наконец, третья локация, «Ducati Центр Рублевский», открылась в Москве на базе предприятия «Порше Центр Рублевский», что на пересечении МКАД с Рублево-Успенским шоссе.

Как сообщила пресс-служба Ducati, при перезапуске дилерской сети стояла задача вывести на качественно новый уровень обслуживание клиентов итальянской марки. В компании уверены, что позитивные изменения почувствуют не только нынешние владельцы мотоциклов Ducati, но и все те, кто еще только собирается приобрести байк легендарной марки. С начала года клиентам стали доступны все направления бизнеса: новые и подержанные мотоциклы Ducati, сервисное обслуживание, экипировка, дополнительное оборудование, аксессуары и запасные части, трейд-ин, кредитование и лизинг.

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Форум FIAT Ducato
Фіат дукато 2008 2.3 мульті джет Посточнно варится масло в двигателе. Масло castrol 5w40 золотая банка. Поменял прокладку головки и ничего не изменилось. Также постоянно из трубы чёрный дым. Форсунки впорядке. Egr тоже. Ни один мастер неможет найти причины. Дайте ответ пожалуйста!
Роман
«Глас народа»: аннулировать техосмотр в принципе. Что скажете?
Не нужно лукавить и ругаться, а просто посмотреть на автомобили, которые едут по российс4им дорогам-очень много гнилых, ржавых, у многих не отрегулирован свет фар, ржавчина по всему автомобилю!Есть машины с оторванными бамперами, с разбитыми стеклами-а ведь они прошли тех осмотр!Поэтому если Россия считает ...
Aleksei Alekalekseikin
Благотоврительность
Как вы относитесь к благотворительности? Готовы ли помочь. совсем не знакомому человеку, речь идет не о больших суммах. Часто вижу, эти копилки, для сбора средств, кто-нибудь деньги туа внсит?
Силыч
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Ducati в России полностью обновила дилерскую сеть
{{material_121225}}Марка Ducati в 2012 году была приобретена компанией Audi AG и с тех пор входит в состав концерна Volkswagen Group. В России дистрибуцией мотоциклов Ducati занимается «Фольксваген Груп Рус». С начала 2020 года компания полностью пересмотрела подход к реализации и обслуживанию мотоциклов итальянской марки и радикально обновила дилерскую сеть.Сейчас в России осталось только три официальных дилерских центра Ducati. Все они запущены на базе автомобильных салонов концерна Volkswagen Group: два Audi и один Porsche. Мотосалон Ducati в Санкт-Петербурге, «Ducati Вагнер», расположен на севере города, на Выборгском шоссе, д 352А. Здесь же находится автосалон Audi. Второй мотоцентр, «Ducati Автодом», открылся на базе дилерского центра Audi в Москве на 85-м километре МКАД. Наконец, третья локация, «Ducati Центр Рублевский», открылась в Москве на базе предприятия «Порше Центр Рублевский», что на пересечении МКАД с Рублево-Успенским шоссе.Как сообщила пресс-служба Ducati, при перезапуске дилерской сети стояла задача вывести на качественно новый уровень обслуживание клиентов итальянской марки. В компании уверены, что позитивные изменения почувствуют не только нынешние владельцы мотоциклов Ducati, но и все те, кто еще только собирается приобрести байк легендарной марки. С начала года клиентам стали доступны все направления бизнеса: новые и подержанные мотоциклы Ducati, сервисное обслуживание, экипировка, дополнительное оборудование, аксессуары и запасные части, трейд-ин, кредитование и лизинг.
2020-03-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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