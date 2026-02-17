Теперь мотоциклы Ducati можно заказать в эксклюзивных оттенках Lamborghini прямо с завода — как это изменит рынок кастомных байков

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

17 февраля 2026, 11:35

Ducati запускает заводскую программу индивидуализации мотоциклов с цветами Lamborghini

Ducati запускает заводскую программу индивидуализации мотоциклов с цветами Lamborghini

Теперь мотоциклы Ducati можно заказать в эксклюзивных оттенках Lamborghini прямо с завода — как это изменит рынок кастомных байков

Ducati запускает заводскую программу индивидуализации мотоциклов с цветами Lamborghini

Ducati внедряет новую заводскую программу, позволяющую выбрать для мотоцикла фирменные цвета Lamborghini. Это решение обещает изменить подход к персонализации техники и ускорить процесс покупки. Почему это важно для рынка - в нашем материале.

Ducati внедряет новую заводскую программу, позволяющую выбрать для мотоцикла фирменные цвета Lamborghini. Это решение обещает изменить подход к персонализации техники и ускорить процесс покупки. Почему это важно для рынка - в нашем материале.

В 2026 году Ducati совершает неожиданный шаг, который способен кардинально изменить представление о персонализации мотоциклов. Итальянский производитель запускает заводскую программу, предлагая клиентам услуги по окраске своих мотоциклов в фирменные цвета Lamborghini. Это не просто маркетинговый ход — речь идет об интеграции автомобильной эстетики в мотоциклетную линейку непосредственно на этапе производства, а не после сборки.

До сих пор выбор опций у большинства производителей мотоциклов был крайне ограничен. В отличие от автомобилей, где конфигуратор позволяет выбирать цвета, подбирая детали, покупка мотоцикла обычно сводится к базовым решениям: цвет, пара аксессуаров, иногда — выбор колес. Если же клиент хотел получить по-настоящему уникальный байк, ему приходилось ждать, пока модель сойдет с конвейера, и лишь затем отправлять его на доработку. Это увеличивало время ожидания, усложняло логистику и зачастую вело к дополнительным расходам.

Теперь Ducati меняет правила игры. Новая программа позволяет выбрать эксклюзивные цвета Lamborghini прямо при заказе мотоцикла. Это значит, что байк поступит к дилеру уже в нужной комплектации и окрасе, без необходимости доработок и лишних ожиданий. Для рынка, где индивидуальность становится все более важной, такой подход может стать настоящим прорывом.

Особый интерес вызывает то, что речь идет не о случайных оттенках, а о палитре Lamborghini — бренда, ассоциирующегося с роскошью, скоростью и дерзким стилем. Теперь эти же эмоции можно испытать, сидя за рулем Ducati, окрашенного в узнаваемый зеленый или ярко-желтый цвет, который раньше был доступен только владельцам суперкаров.

Эксперты отмечают, что подобная интеграция автомобильных и мотоциклетных брендов может стать новым трендом. С одной стороны, это расширяет возможности для клиентов, с другой — подчеркивает статус и уникальность техники. В условиях растущей конкуренции на рынке мотоциклов покупатели все чаще ищут не просто средство передвижения, а способ самовыражения, и такие решения способны привлечь новую аудиторию.

Однако остается вопрос: станет ли этот сервис массовым? Не исключено, что эксклюзивные цвета Lamborghini будут доступны только для определенных моделей Ducati или в ограниченных сериях. Но даже в этом случае сам факт появления такой опции говорит о том, что производители готовы идти навстречу самым смелым запросам клиентов.

В ближайшие месяцы станет ясно, как отреагирует рынок и насколько популярной окажется новая программа. Но уже сейчас очевидно: Ducati не боится экспериментировать и готова предлагать решения, которые еще недавно казались невозможными.

Упомянутые марки: Ducati
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Дукати

Похожие материалы Дукати

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронеж Магнитогорск Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться