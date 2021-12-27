27 декабря 2021, 17:27
Дуэйн «Скала» Джонсон преподнес матери дорогой рождественский подарок, но заявил, что она заслуживает большего
Дуэйн «Скала» Джонсон на протяжении последних нескольких лет входит в список самых высокооплачиваемых актеров. На сегодняшний день Forbes оценивает его состояние в 400 млн долларов. Поэтому он может позволить себе купить все, что угодно.
Дарья Климова Фото: instagram.com/therock
Изображение загружается
Фото: instagram.com/therock
Ранее мы писали
Арнольда Шварценеггера и Дуэйна «Скалу» Джонсона объединяет не только рельефная мускулатура. Оба без ума от ...Читать далее
Трогательное видео, запечатлевшее реакцию мамы на подарок, актер выложил в своем инстаграме. В комментарии к посту Дуэйн написал: «Я так благодарен, что могу делать такие вещи для моей мамы, у которой была по-настоящему адская жизнь. С Рождеством мама! Мы тебя любим. Ты заслуживаешь намного большего». К слову, три года назад на Рождество актер подарил своей матери дом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Упомянутые модели: Cadillac CTS (от 2 790 000 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Новости по теме
Cadillac представил «заряженные» седаны CT4-V и CT5-V
31.05.2019, 16:04
Cadillac представил седан CT5
18.03.2019, 12:42
На продажу выставили внедорожную версию «Оки»: вот как она выглядит
27.12.2021, 16:58
Новейший Rolls-Royce Spectre: первые шпионские фото
27.12.2021, 16:19
Еще один американский «бульдог» запущен в серийное производство
27.12.2021, 15:03
Новости по теме
Cadillac представил «заряженные» седаны CT4-V и CT5-V
31.05.2019, 16:04
Cadillac представил седан CT5
18.03.2019, 12:42
На продажу выставили внедорожную версию «Оки»: вот как она выглядит
27.12.2021, 16:58
Новейший Rolls-Royce Spectre: первые шпионские фото
27.12.2021, 16:19
Еще один американский «бульдог» запущен в серийное производство
27.12.2021, 15:03
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин