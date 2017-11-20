20 ноября 2017, 16:28

«Дух каллиграфии» от Rolls-Royce стал еще утонченнее

Британская Rolls-Royce Motor Cars представляет Ghost Spirit of Calligraphy («Дух каллиграфии»), созданный подразделением Bespoke в единственном, эксклюзивном экземпляре.
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«Дух каллиграфии» от Rolls-Royce стал еще утонченнее Rolls-Royce

Как информирует производитель, в дизайне Ghost Spirit of Calligraphy использованы элементы арабской каллиграфии. Благодаря этому буквы и слова приобретают визуальные художественные формы. В частности, приборную панель украшает инкрустация в виде утонченного орнамента, который образует знаменитая цитата Генри Ройса: «Возьми лучшее, что существует, и сделай еще лучше. Если этого не существует – создай это сам».

Вязь элегантно переплетается, принимая форму «Духа экстаза» – всем известного символа Rolls-Royce. Узор также вышит на заднем сиденье, оригинально дополняя обивку из бирюзовой кожи.

Дизайн и тюнинг Роллс Ройс, Ролс Ройс

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Для гостей только лучшее. С золотым блеском
я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
макка
Индийский Rolls-Royce стоит $1 000 000
а чего такая маленькая сумма???хотелось бы приобрести ;)
мерлин монро
Фантом для Винни
А можно было на русском языке написать?
So-so
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«Дух каллиграфии» от Rolls-Royce стал еще утонченнее
Как информирует производитель, в дизайне Ghost Spirit of Calligraphy использованы элементы арабской каллиграфии. Благодаря этому буквы и слова приобретают визуальные художественные формы. В частности, приборную панель украшает инкрустация в виде утонченного орнамента, который образует знаменитая цитата Генри Ройса: «Возьми лучшее, что существует, и сделай еще лучше. Если этого не существует – создай это сам».Вязь элегантно переплетается, принимая форму «Духа экстаза» – всем известного символа Rolls-Royce. Узор также вышит на заднем сиденье, оригинально дополняя обивку из бирюзовой кожи.
2017-11-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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