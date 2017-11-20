20 ноября 2017, 16:28
«Дух каллиграфии» от Rolls-Royce стал еще утонченнее
Британская Rolls-Royce Motor Cars представляет Ghost Spirit of Calligraphy («Дух каллиграфии»), созданный подразделением Bespoke в единственном, эксклюзивном экземпляре.
Как информирует производитель, в дизайне Ghost Spirit of Calligraphy использованы элементы арабской каллиграфии. Благодаря этому буквы и слова приобретают визуальные художественные формы. В частности, приборную панель украшает инкрустация в виде утонченного орнамента, который образует знаменитая цитата Генри Ройса: «Возьми лучшее, что существует, и сделай еще лучше. Если этого не существует – создай это сам».
Вязь элегантно переплетается, принимая форму «Духа экстаза» – всем известного символа Rolls-Royce. Узор также вышит на заднем сиденье, оригинально дополняя обивку из бирюзовой кожи.
Читайте по теме
Глас народа: повстречали на дороге Rolls-Royce – какие эмоции?
07.10.2017, 10:15
«Его Величество» Rolls-Royce Phantom VIII посетил венценосный Петербург
06.10.2017, 11:38
Что предлагают в октябре? ТОП-5 новинок месяца
06.10.2017, 09:47
Люксовые и внедорожные: ТОП-5 потенциальных любимчиков россиян
28.09.2017, 19:50
«Седьмой» Rolls-Royce Phantom уходит в «зените» славы
23.02.2016, 20:12
Для гостей только лучшее. С золотым блеском
23.09.2014, 10:12
Читайте по теме
Глас народа: повстречали на дороге Rolls-Royce – какие эмоции?
07.10.2017, 10:15
«Его Величество» Rolls-Royce Phantom VIII посетил венценосный Петербург
06.10.2017, 11:38
Что предлагают в октябре? ТОП-5 новинок месяца
06.10.2017, 09:47
Люксовые и внедорожные: ТОП-5 потенциальных любимчиков россиян
28.09.2017, 19:50
«Седьмой» Rolls-Royce Phantom уходит в «зените» славы
23.02.2016, 20:12
Для гостей только лучшее. С золотым блеском
23.09.2014, 10:12
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
а чего такая маленькая сумма???хотелось бы приобрести ;)
А можно было на русском языке написать?
Интересные разделы
АвтоМосква Rolls-Royce Автомудрость Rolls-Royce АвтоПитер Rolls-Royce Дизайн и тюнинг Rolls-Royce Новинки и концепт кары Rolls-Royce Новости и акции автосалонов Rolls-Royce Автосалоны и дилеры марки Rolls-Royce Аренда и прокат авто марки Rolls-Royce Автоклубы и форумы автозавчастей марки Rolls-Royce Автосервисы и магазины автозапчастей марки Rolls-Royce
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное