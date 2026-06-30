Альтернатива автомобилю в городе: почему Dukawey FUGL 3.0 набирает популярность

Dukawey FUGL3.0: запас хода 120 км, гидравлические тормоза и IP64 в одном электровелосипеде

Электровелосипед Dukawey FUGL3.0 выделяется среди конкурентов сочетанием мощности, дальности хода и продуманной эргономики. В условиях роста интереса к экологичному транспорту эта модель может стать заметным игроком на российском рынке.

Электровелосипед Dukawey FUGL3.0 выделяется среди конкурентов сочетанием мощности, дальности хода и продуманной эргономики. В условиях роста интереса к экологичному транспорту эта модель может стать заметным игроком на российском рынке.

В последние годы электровелосипеды становятся всё более востребованными в городах России. На фоне этой тенденции Dukawey FUGL3.0 выглядит как интересное решение для тех, кто ищет надёжный и функциональный транспорт для ежедневных поездок.

Модель оснащена электроприводом мощностью 250 Вт, который позволяет уверенно преодолевать асфальтированные подъёмы благодаря крутящему моменту 65 Н·м. Максимальная скорость ограничена 25 км/ч, а пять режимов работы дают возможность подобрать подходящий стиль езды в зависимости от задач.

Литиевая батарея на 48 В и 672 Вт·ч выполнена на базе элементов 18650 и легко снимается для зарядки. Производитель заявляет запас хода до 120 км на одном заряде, что заметно выделяет Dukawey FUGL3.0 среди аналогов. Время полной зарядки составляет до 5 часов, а ресурс аккумулятора рассчитан на 1000 циклов.

Важной особенностью модели является возможность переключения между режимами крутящего момента и скорости, что позволяет настраивать работу датчика электропривода под конкретные условия. Цветной дисплей Smart LCD не только отображает ключевую информацию, но и поддерживает функцию разблокировки по паролю для дополнительной безопасности.

Практичность велосипеда обеспечивают задняя стойка с грузоподъёмностью до 50 кг и комплект брызговиков, что удобно для перевозки грузов и защиты вещей от грязи. Передняя амортизационная вилка сглаживает неровности дороги, обеспечивая комфорт даже на неидеальном покрытии.

Трансмиссия Shimano с многоступенчатой системой переключения передач позволяет эффективно двигаться по различным типам местности, а гидравлические дисковые тормоза гарантируют надёжное торможение в любых погодных условиях. Регулируемый вынос руля даёт возможность настроить посадку под рост и стиль езды, а широкие покрышки 26×2,4 дюйма обеспечивают отличное сцепление с дорогой.

Для безопасности в тёмное время суток предусмотрены передняя фара и задний фонарь. Степень защиты IP64 подтверждает хорошую устойчивость к пыли и влаге, что особенно актуально для российских погодных условий. Вес велосипеда составляет 29,5 кг, максимальная допустимая нагрузка на раму — 180 кг.

По информации с сайта производителя, стоимость Dukawey FUGL3.0 составляет 1099 евро. На фоне растущего интереса к экологичному транспорту в России такие модели могут стать альтернативой автомобилю для передвижения по городским маршрутам. Важно отметить, что электровелосипеды подобного класса всё чаще выбирают не только для личного использования, но и для доставки или работы в сфере курьерских услуг. Это свидетельствует о расширении сферы применения современных устройств.