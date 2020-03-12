12 марта 2020, 00:24
Думские депутаты попросили АвтоВАЗ не повышать цены
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На фоне очередного обвала рубля АвтоВАЗ и Renault рассматривают возможность увеличить цены на свои автомобили. Дилеры осторожно говорят о прибавке в 7 – 8%. Депутат Госдумы Михаил Емельянов призвал российского автопроизводителя отказаться от индексации цен, назвав ее неуместной.
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Одновременно на АвтоВАЗе сообщили, что приветствовали бы дополнительные меры поддержки автомобильного рынка со стороны российского правительства, направленные на смягчение последствий сложившейся кризисной ситуации. Правительство пока хранит молчание. Зато подали голос депутаты Госдумы.
Депутат нижней палаты российского парламента Михаил Емельянов, первый зампред фракции «Справедливая Россия», уверен, что АвтоВАЗу не следует поднимать цены на свою продукцию. Автомобили Lada покупают в основном люди с невысокими доходами, которые сейчас упали еще больше. В интервью iReactor депутат сообщил, что считает повышение цен неуместным. Целесообразнее было бы заморозить стоимость автомобилей, а еще лучше – снизить цены.
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19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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