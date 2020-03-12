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12 марта 2020, 00:24

Думские депутаты попросили АвтоВАЗ не повышать цены

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На фоне очередного обвала рубля АвтоВАЗ и Renault рассматривают возможность увеличить цены на свои автомобили. Дилеры осторожно говорят о прибавке в 7 – 8%. Депутат Госдумы Михаил Емельянов призвал российского автопроизводителя отказаться от индексации цен, назвав ее неуместной.
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Автомобили Lada производятся преимущественно из отечественных компонентов. Однако, как заявил корреспонденту РБК представитель АвтоВАЗа, на компанию оказывают влияние цены на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированные в евро или долларах. С учетом существенно снизившегося курса национальной валюты российский автопроизводитель задумался о корректировке цен.

Одновременно на АвтоВАЗе сообщили, что приветствовали бы дополнительные меры поддержки автомобильного рынка со стороны российского правительства, направленные на смягчение последствий сложившейся кризисной ситуации. Правительство пока хранит молчание. Зато подали голос депутаты Госдумы.

Депутат нижней палаты российского парламента Михаил Емельянов, первый зампред фракции «Справедливая Россия», уверен, что АвтоВАЗу не следует поднимать цены на свою продукцию. Автомобили Lada покупают в основном люди с невысокими доходами, которые сейчас упали еще больше. В интервью iReactor депутат сообщил, что считает повышение цен неуместным. Целесообразнее было бы заморозить стоимость автомобилей, а еще лучше – снизить цены.

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Форум ВАЗ 1111 Ока
всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Александр
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ 2199
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
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Думские депутаты попросили АвтоВАЗ не повышать цены
{{material_129220}}Автомобили Lada производятся преимущественно из отечественных компонентов. Однако, как заявил корреспонденту РБК представитель АвтоВАЗа, на компанию оказывают влияние цены на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированные в евро или долларах. С учетом существенно снизившегося курса национальной валюты российский автопроизводитель задумался о корректировке цен.Одновременно на АвтоВАЗе сообщили, что приветствовали бы дополнительные меры поддержки автомобильного рынка со стороны российского правительства, направленные на смягчение последствий сложившейся кризисной ситуации. Правительство пока хранит молчание. Зато подали голос депутаты Госдумы.Депутат нижней палаты российского парламента Михаил Емельянов, первый зампред фракции «Справедливая Россия», уверен, что АвтоВАЗу не следует поднимать цены на свою продукцию. Автомобили Lada покупают в основном люди с невысокими доходами, которые сейчас упали еще больше. В интервью iReactor депутат сообщил, что считает повышение цен неуместным. Целесообразнее было бы заморозить стоимость автомобилей, а еще лучше – снизить цены.
2020-03-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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