22 ноября 2017, 15:01

Dunlop подготовил к премьере новую шину SportSmart TT

В марте 2018 года на мировой рынок выйдет новинка от Dunlop, мотоциклетная шина категории «гиперспорт» - SportSmart TT. Она разработана для современных высокомощных байков и подходит как для гоночных трасс, так и для дорог общего пользования.
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Пятно контакта SportSmart TT с поверхностью оптимизировано благодаря использованию новой технологии NTEC RT. По информации Dunlop, она улучшает поведение задней шины на гоночной трассе за счет увеличения площади пятна контакта до 24%.

В составе протектора шины применен новый полимер, обеспечивающий мощное сцепление и дополнительную прочность. Шина сохраняет уверенную производительность в самых разных дорожных условиях.

С запуском новой шины Dunlop возвращается в тот сегмент рынка, где последний раз компания присутствовала 10 лет назад с моделью Qualifier RR. И с первой половины 2018-го бренд будет предлагать в категории «гиперспорт» 4 модели.

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Dunlop подготовил к премьере новую шину SportSmart TT
Пятно контакта SportSmart TT с поверхностью оптимизировано благодаря использованию новой технологии NTEC RT. По информации Dunlop, она улучшает поведение задней шины на гоночной трассе за счет увеличения площади пятна контакта до 24%.В составе протектора шины применен новый полимер, обеспечивающий мощное сцепление и дополнительную прочность. Шина сохраняет уверенную производительность в самых разных дорожных условиях.С запуском новой шины Dunlop возвращается в тот сегмент рынка, где последний раз компания присутствовала 10 лет назад с моделью Qualifier RR. И с первой половины 2018-го бренд будет предлагать в категории «гиперспорт» 4 модели.
2017-11-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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