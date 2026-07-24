DUOTTS C29L: гидравлика, 21 скорость и запас хода до 100 км, 52 км/ч и тормоза как у мотоцикла

24 июля 2026, 14:57
DUOTTS C29L: новые стандарты безопасности и комфорта для электровелосипедов
DUOTTS C29L: новые стандарты безопасности и комфорта для электровелосипедов
DUOTTS C29L выходит на рынок с обновленной тормозной системой и улучшенной подвеской, что может изменить представление о безопасности и удобстве электровелосипедов. Модель ориентирована на тех, кто ищет баланс между мощностью, дальностью хода и практичностью.
DUOTTS C29L — это не просто очередная версия популярного электровелосипеда, а попытка задать новые стандарты в сегменте классических и пригородных электронных велосипедов. Главный акцент сделан на безопасность: вместо привычных механических тормозов здесь установлены гидравлические дисковые, что повышает эффективность замедления и улучшает управляемость в сложных условиях.
Инженеры DUOTTS не ограничились только тормозами. Велосипед получил переднюю амортизационную вилку с ходом 100 мм, которая позволяет сглаживать неровности дорог и делает поездки по пересечённой местности менее утомительными. Эргономичная геометрия рамы рассчитана на длительные маршруты и учитывает разные комплекции райдера.
Мотор DUOTTS C29L выдает 60 Н·м крутящего момента, причём мощность варьируется: для Европы предусмотрен вариант на 250 Вт, для других рынков — 750 Вт. Это позволяет адаптировать модель под различные требования законодательства и предпочтения пользователей. Максимальная скорость ограничена 25 км/ч для стандартной версии и достигает 52 км/ч для расширенной модификации. Ёмкость аккумулятора 48 В, 15 А·ч обеспечивает запас хода до 100 км в режиме ассистента и до 60 км при использовании только дроссельной заслонки.
Покрышки размером 29 × 2,1 дюйма с регулируемым давлением дают дополнительную гибкость: можно подобрать оптимальные параметры под асфальт, грунт или мокрую дорогу. Это напрямую влияет на комфорт, сцепление и экономию энергии.
Трансмиссия Shimano с 21 скоростью и задним переключателем обеспечивает возможность адаптации к езде по холмистой местности и сводит к минимуму риск повреждения цепи. Встроенный задний багажник делает велосипед практичным для повседневных задач, а светодиодная фара и задний фонарь повышают безопасность в тёмное время суток.
Вес DUOTTS C29L составляет 25,5 кг, максимальная грузоподъёмность — 150 кг. Это позволяет использовать велосипед не только для прогулок, но и для перевозки багажа или покупок. Цена на британском рынке — 930 фунтов стерлингов, что делает модель конкурентоспособной среди аналогичных предложений.
DUOTTS C29L может заинтересовать российских покупателей благодаря универсальности и адаптации к различным дорожным условиям. Важно отметить, что гидравлические тормоза и усиленная подвеска — редкость в этом ценовом сегменте. Модель выглядит как сбалансированное решение для тех, кто ищет надёжный электровелосипед для городских и пригородных маршрутов, а также для пользователей, которым важна не только скорость, но и безопасность. В условиях роста интереса к экологическому транспорту такие решения могут стать особенно востребованными.
Интересно, что тенденция к электрификации транспорта затрагивает не только автомобили, но и двухколёсные средства передвижения. Например, в сегменте электрокроссоверов также наблюдается рост инноваций - как видно на примере нового Voyah Passion S с увеличенным запасом хода . Это подтверждение того, что производители стремятся обеспечить пользователям максимальный комфорт и технологичность вне зависимости от типа транспорта.
Похожие материалы
-
24.07.2026, 16:05
Немецкий автомеханик проехал 9200 км по России на BMW X5 и удивился реалиям дорог
Путешествие владельца автосервиса из Мюнхена на BMW X5 через всю Россию выявило неожиданные различия в инфраструктуре, культуре и отношении к автомобилям. Этот опыт особенно актуален на фоне изменений в российском автопроме и дорожной сфере.Читать далее
-
24.07.2026, 14:13
Jeland J6 вывел бренд в топ-10 автопроизводителей России по продажам
Российские автомобильные бренды по-разному стартовали на рынке. Но один из них всех удивил результатами. Инфраструктура и стратегия стали ключом к успеху. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.07.2026, 13:56
MAN hTGX с водородным ДВС начал работу в Нидерландах: первый серийный опыт
В Нидерландах стартовала эксплуатация первого серийного грузовика MAN hTGX с водородным двигателем внутреннего сгорания. Такой подход позволяет перевозчикам снизить выбросы, не жертвуя мощностью и дальностью хода. Почему именно сейчас этот шаг вызывает интерес у специалистов и какие перспективы открывает для отрасли - разбираемся в материале. Мало кто знает, что электрификация не всегда решает все задачи.Читать далее
-
24.07.2026, 12:03
Moto Morini RUMBLE 350: особенности новой модели и детали для российского рынка
Moto Morini RUMBLE 350 выходит на российский рынок, предлагая сочетание классического боббер-дизайна и современных технологий. Модель выделяется не только внешним видом, но и техническими характеристиками, что делает ее интересной для ценителей индивидуального стиля.Читать далее
-
24.07.2026, 11:21
LADA Niva Legend получит светодиодные фары и фонари в 2027 году
В 2027 году ожидается важное новшество для LADA Niva Legend. Производитель готовит изменения в конструкции. Журналисты выяснили первые подробности. Следите за развитием событий.Читать далее
-
24.07.2026, 10:29
АвтоВАЗ временно останавливает конвейер: что изменится на заводе этим летом
АвтоВАЗ объявил о приостановке производства с 27 июля по 16 августа 2026 года. В этот период завод проведет масштабную модернизацию и улучшит условия труда сотрудников. Какие перемены ждут предприятие, что это значит для покупателей и почему именно сейчас - объясняем подробно. Мало кто знает, что эти работы напрямую связаны с запуском новых моделей и изменением производственных процессов.Читать далее
-
24.07.2026, 09:39
Российские инженеры создали уникальные решения для электромобилей UMO
В России инженеры EVM внедряют инновации в электромобили, чтобы сделать их удобными даже зимой. Мало кто знает, что теперь автономный обогрев и навигация без GPS становятся реальностью. Какие еще решения появились и что это значит для рынка - объясняем подробно.Читать далее
-
24.07.2026, 08:38
Hongqi H5 с новым интерьером выходит в России: старт продаж и детали модели
Осенью 2026 года на российском рынке появится обновленный бизнес-седан Hongqi H5. Модель сохранит прежнюю техническую платформу, но получит полностью переработанный интерьер. Почему это событие может повлиять на выбор покупателей и какие еще новинки готовит бренд - разбираемся подробно. Мало кто знает, что спрос на китайские автомобили в России продолжает расти, а новые решения в салоне могут стать решающим фактором для многих.Читать далее
-
24.07.2026, 08:26
BYD Seal 06: обновленный седан с запасом хода до 2000 км и новым дизайном
Премьера обновленного BYD Seal 06 вызвала интерес у российских автолюбителей: гибридный седан с запасом хода до 2000 км, новым экстерьером и современными технологиями. Мало кто знает, что модель теперь доступна только в кузове седан, а цена может остаться на уровне прежней версии. Какие детали скрывают официальные фото и что это значит для рынка - объяснил специалист.Читать далее
-
24.07.2026, 07:54
Pro 72 В: электрический мотоцикл для взрослых с сертификацией EEC EPA DOT и высокой скоростью
Высокоскоростной электрический мотоцикл Pro 72 В для взрослых с сертификацией EEC EPA DOT выделяется сочетанием мощности, современного дизайна и соответствием международным стандартам безопасности. Модель уже вызвала интерес на рынке благодаря своим характеристикам и цене.Читать далее
Похожие материалы
-
24.07.2026, 16:05
Немецкий автомеханик проехал 9200 км по России на BMW X5 и удивился реалиям дорог
Путешествие владельца автосервиса из Мюнхена на BMW X5 через всю Россию выявило неожиданные различия в инфраструктуре, культуре и отношении к автомобилям. Этот опыт особенно актуален на фоне изменений в российском автопроме и дорожной сфере.Читать далее
-
24.07.2026, 14:13
Jeland J6 вывел бренд в топ-10 автопроизводителей России по продажам
Российские автомобильные бренды по-разному стартовали на рынке. Но один из них всех удивил результатами. Инфраструктура и стратегия стали ключом к успеху. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.07.2026, 13:56
MAN hTGX с водородным ДВС начал работу в Нидерландах: первый серийный опыт
В Нидерландах стартовала эксплуатация первого серийного грузовика MAN hTGX с водородным двигателем внутреннего сгорания. Такой подход позволяет перевозчикам снизить выбросы, не жертвуя мощностью и дальностью хода. Почему именно сейчас этот шаг вызывает интерес у специалистов и какие перспективы открывает для отрасли - разбираемся в материале. Мало кто знает, что электрификация не всегда решает все задачи.Читать далее
-
24.07.2026, 12:03
Moto Morini RUMBLE 350: особенности новой модели и детали для российского рынка
Moto Morini RUMBLE 350 выходит на российский рынок, предлагая сочетание классического боббер-дизайна и современных технологий. Модель выделяется не только внешним видом, но и техническими характеристиками, что делает ее интересной для ценителей индивидуального стиля.Читать далее
-
24.07.2026, 11:21
LADA Niva Legend получит светодиодные фары и фонари в 2027 году
В 2027 году ожидается важное новшество для LADA Niva Legend. Производитель готовит изменения в конструкции. Журналисты выяснили первые подробности. Следите за развитием событий.Читать далее
-
24.07.2026, 10:29
АвтоВАЗ временно останавливает конвейер: что изменится на заводе этим летом
АвтоВАЗ объявил о приостановке производства с 27 июля по 16 августа 2026 года. В этот период завод проведет масштабную модернизацию и улучшит условия труда сотрудников. Какие перемены ждут предприятие, что это значит для покупателей и почему именно сейчас - объясняем подробно. Мало кто знает, что эти работы напрямую связаны с запуском новых моделей и изменением производственных процессов.Читать далее
-
24.07.2026, 09:39
Российские инженеры создали уникальные решения для электромобилей UMO
В России инженеры EVM внедряют инновации в электромобили, чтобы сделать их удобными даже зимой. Мало кто знает, что теперь автономный обогрев и навигация без GPS становятся реальностью. Какие еще решения появились и что это значит для рынка - объясняем подробно.Читать далее
-
24.07.2026, 08:38
Hongqi H5 с новым интерьером выходит в России: старт продаж и детали модели
Осенью 2026 года на российском рынке появится обновленный бизнес-седан Hongqi H5. Модель сохранит прежнюю техническую платформу, но получит полностью переработанный интерьер. Почему это событие может повлиять на выбор покупателей и какие еще новинки готовит бренд - разбираемся подробно. Мало кто знает, что спрос на китайские автомобили в России продолжает расти, а новые решения в салоне могут стать решающим фактором для многих.Читать далее
-
24.07.2026, 08:26
BYD Seal 06: обновленный седан с запасом хода до 2000 км и новым дизайном
Премьера обновленного BYD Seal 06 вызвала интерес у российских автолюбителей: гибридный седан с запасом хода до 2000 км, новым экстерьером и современными технологиями. Мало кто знает, что модель теперь доступна только в кузове седан, а цена может остаться на уровне прежней версии. Какие детали скрывают официальные фото и что это значит для рынка - объяснил специалист.Читать далее
-
24.07.2026, 07:54
Pro 72 В: электрический мотоцикл для взрослых с сертификацией EEC EPA DOT и высокой скоростью
Высокоскоростной электрический мотоцикл Pro 72 В для взрослых с сертификацией EEC EPA DOT выделяется сочетанием мощности, современного дизайна и соответствием международным стандартам безопасности. Модель уже вызвала интерес на рынке благодаря своим характеристикам и цене.Читать далее