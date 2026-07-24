DUOTTS C29L: гидравлика, 21 скорость и запас хода до 100 км, 52 км/ч и тормоза как у мотоцикла

DUOTTS C29L: новые стандарты безопасности и комфорта для электровелосипедов

DUOTTS C29L выходит на рынок с обновленной тормозной системой и улучшенной подвеской, что может изменить представление о безопасности и удобстве электровелосипедов. Модель ориентирована на тех, кто ищет баланс между мощностью, дальностью хода и практичностью.

DUOTTS C29L выходит на рынок с обновленной тормозной системой и улучшенной подвеской, что может изменить представление о безопасности и удобстве электровелосипедов. Модель ориентирована на тех, кто ищет баланс между мощностью, дальностью хода и практичностью.

DUOTTS C29L — это не просто очередная версия популярного электровелосипеда, а попытка задать новые стандарты в сегменте классических и пригородных электронных велосипедов. Главный акцент сделан на безопасность: вместо привычных механических тормозов здесь установлены гидравлические дисковые, что повышает эффективность замедления и улучшает управляемость в сложных условиях.

Инженеры DUOTTS не ограничились только тормозами. Велосипед получил переднюю амортизационную вилку с ходом 100 мм, которая позволяет сглаживать неровности дорог и делает поездки по пересечённой местности менее утомительными. Эргономичная геометрия рамы рассчитана на длительные маршруты и учитывает разные комплекции райдера.

Мотор DUOTTS C29L выдает 60 Н·м крутящего момента, причём мощность варьируется: для Европы предусмотрен вариант на 250 Вт, для других рынков — 750 Вт. Это позволяет адаптировать модель под различные требования законодательства и предпочтения пользователей. Максимальная скорость ограничена 25 км/ч для стандартной версии и достигает 52 км/ч для расширенной модификации. Ёмкость аккумулятора 48 В, 15 А·ч обеспечивает запас хода до 100 км в режиме ассистента и до 60 км при использовании только дроссельной заслонки.

Покрышки размером 29 × 2,1 дюйма с регулируемым давлением дают дополнительную гибкость: можно подобрать оптимальные параметры под асфальт, грунт или мокрую дорогу. Это напрямую влияет на комфорт, сцепление и экономию энергии.

Трансмиссия Shimano с 21 скоростью и задним переключателем обеспечивает возможность адаптации к езде по холмистой местности и сводит к минимуму риск повреждения цепи. Встроенный задний багажник делает велосипед практичным для повседневных задач, а светодиодная фара и задний фонарь повышают безопасность в тёмное время суток.

Вес DUOTTS C29L составляет 25,5 кг, максимальная грузоподъёмность — 150 кг. Это позволяет использовать велосипед не только для прогулок, но и для перевозки багажа или покупок. Цена на британском рынке — 930 фунтов стерлингов, что делает модель конкурентоспособной среди аналогичных предложений.

DUOTTS C29L может заинтересовать российских покупателей благодаря универсальности и адаптации к различным дорожным условиям. Важно отметить, что гидравлические тормоза и усиленная подвеска — редкость в этом ценовом сегменте. Модель выглядит как сбалансированное решение для тех, кто ищет надёжный электровелосипед для городских и пригородных маршрутов, а также для пользователей, которым важна не только скорость, но и безопасность. В условиях роста интереса к экологическому транспорту такие решения могут стать особенно востребованными.

Интересно, что тенденция к электрификации транспорта затрагивает не только автомобили, но и двухколёсные средства передвижения. Например, в сегменте электрокроссоверов также наблюдается рост инноваций - как видно на примере нового Voyah Passion S с увеличенным запасом хода . Это подтверждение того, что производители стремятся обеспечить пользователям максимальный комфорт и технологичность вне зависимости от типа транспорта.