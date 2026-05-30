Душ в поездах РЖД: в каких вагонах он есть, сколько стоит и почему им практически никто не пользуется

30 мая 2026, 05:47
Душевые кабины в поездах РЖД: где есть, сколько стоят и почему ими почти не пользуются
В поездах РЖД душевые кабины встречаются не так часто, как хотелось бы пассажирам. Бесплатный душ доступен только в отдельных вагонах, а большинство сталкивается с очередями и неудобствами. Почему эта услуга до сих пор остается редкостью - разбираемся в деталях.
Вопрос личного комфорта в ночных поездах РЖД становится всё актуальнее: многие пассажиры хотят освежиться после долгой дороги, но возникают проблемы с нехваткой душевых кабин и сложностью их использования. Несмотря на то, что ночной поезд позволяет быстро добраться до другого города без гостиницы, утренний душ для большинства остаётся недоступной роскошью.
По данным открытых источников, душевые кабины сегодня есть примерно в 20% поездов РЖД — это каждый пятый состав. Однако даже если душ предусмотрен, стойки он бывает далеко не всегда. В стандартных тарифах за услугу просят от 150 до 500 рублей, при этом стоимость может меняться даже на одном и том же маршруте. Бесплатный душ гарантирован только пассажирам класса «Люкс» и СВ, а также некоторым пассажирам в новых модельных рядах, о которых РЖД не предоставляет подробной информации. Такая ценовая политика выглядит запутанной: например, на маршруте Москва — Санкт-Петербург более бюджетный «Экспресс» предлагает бесплатный душ во всех вагонах, а на дорогой «Красной стреле» — только за отдельную плату.
Практика показывает, что пользоваться душем в поезде не так просто. Душевая кабина обычно совмещена с туалетом, из-за чего по утрам у дверей скапливается очередь. В час пик воспользоваться душем практически невозможно — это вызывает раздражение у других пассажиров и доставляет дополнительный дискомфорт. Оптимальное время — когда поезд уже подходит к конечной станции, но в этот момент многие уже едут. По наблюдениям постоянных пассажиров, большинство либо не знают о наличии душа, либо не хотят им пользоваться из-за неудобств и сомнительной чистоты.
Душевые кабины в поездах — это не роскошь, а элемент базового комфорта, особенно на ночных маршрутах. С учётом современных цен на билеты и ожиданий пассажиров логично было бы ожидать большего распространения этих услуг. Однако до тех пор, пока душ остаётся редкостью, его использование связано с очередями, дополнительными расходами и не всегда понятными правилами. Важно отметить, что в европейских и азиатских железнодорожных компаниях душевые кабины встречаются чаще, а сервис организован лучше. Это может свидетельствовать о потенциале для улучшения сервиса в российских поездах.
Судя по имеющимся данным, развитие работающих душевых в поездах РЖД идёт медленно. В сложившихся условиях это означает необходимость заранее уточнять наличие душа при покупке билета и быть готовым к дополнительным расходам. Важно помнить, что душевые кабины — это не только вопрос комфорта, но и элемент конкурентоспособности железнодорожного транспорта на фоне других видов перевозок. Если РЖД расширит доступ к душевым, это может повысить привлекательность ночных поездов для широкого круга пассажиров.
