Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

25 июня 2026, 08:13

Душевые кабины в поездах РЖД: где реально есть, сколько стоят и почему ими почти не пользуются

Душевые кабины в поездах РЖД: где реально есть, сколько стоят и почему ими почти не пользуются

Душ в поездах РЖД: в каких вагонах он есть, сколько стоит и почему им практически никто не пользуется

Душевые кабины в поездах РЖД: где реально есть, сколько стоят и почему ими почти не пользуются

Вопрос личного комфорта в ночных поездах РЖД становится все актуальнее: душевые кабины есть далеко не в каждом составе, а бесплатный душ доступен лишь избранным. Разбираемся, почему услуга остается малодоступной и с какими трудностями сталкиваются пассажиры.

Вопрос личного комфорта в ночных поездах РЖД становится все актуальнее: душевые кабины есть далеко не в каждом составе, а бесплатный душ доступен лишь избранным. Разбираемся, почему услуга остается малодоступной и с какими трудностями сталкиваются пассажиры.

Душевые кабины в поездах РЖД — услуга, которую многие пассажиры считают важной, особенно на ночных маршрутах. Однако наличие душа в вагоне — скорее исключение, чем правило. По статистике, душевыми оборудованы лишь около 20% составов, и даже в них ресурсы используются с ограничениями.

Бесплатный душ доступен только пассажирам классов «Люкс» и СВ, а также в некоторых новых вагонах — РЖД не раскрывает детали по каждому типу подвижного состава. Для остальных пассажиров стоимость услуги варьируется от 150 до 500 рублей, при этом даже на одном направлении цена может меняться в зависимости от поезда. Например, на маршруте Москва — Санкт-Петербург в поезде «Экспресс» душ предоставляется бесплатно для всех, а в более премиальной «Красной стреле» — только за отдельную плату.

На практике воспользоваться душем в поезде непросто. Чаще всего душевая совмещена с туалетом, и утром у двери скапливается очередь. В часы пик попасть внутрь практически невозможно, что вызывает раздражение как у ожидающих, так и у тех, кто торопится. Многие пассажиры даже не знают о наличии душа или отказываются от услуги из-за сомнений в чистоте и неудобств.

С учётом современных цен на билеты и растущих ожиданий пассажиров душевые кабины могли бы стать стандартом комфорта, однако их внедрение идёт медленно. В европейских и азиатских поездах душевые встречаются чаще, а организация услуги продумана лучше. Это создаёт впечатление, что российским железным дорогам есть куда расти в уровне сервиса.

Судя по имеющимся данным, развитие душевых в поездах РЖД происходит невысокими темпами. Важно помнить, что наличие душа — это не только вопрос удобства, но и показатель уровня сервиса, который может повлиять на выбор между поездом и другими видами транспорта. Для российских пассажиров, особенно на длинных маршрутах, этот вопрос становится всё более актуальным.

Планируя поездку, стоит заранее уточнять наличие душа в вагоне и быть готовым к дополнительным расходам. Душевые кабины — это не только элемент комфорта, но и фактор конкурентоспособности железнодорожного транспорта. Если РЖД расширит доступ к душевым, ночные поезда станут привлекательнее для пассажиров. Кстати, вопросы безопасности и простые решения для поездок волнуют не только пассажиров: например, автолюбителям может быть полезен быстрый способ проверки состояния двигателя, о котором рассказывается в соответствующем материале о простом тесте с бумагой и маслом .

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