8 июня 2018, 16:20

Duster получил новые моторы

В Европе начались продажи новых дизельных версий Dacia Duster второго поколения. Кроссоверы обзавелись более экологически безопасными моторами семейства Blue dCi мощностью 95 и 115 лошадиных сил.
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  Duster получил новые моторы Dacia Duster Duster получил новые моторы Dacia Duster Duster получил новые моторы Dacia Duster Duster получил новые моторы Dacia Duster Duster получил новые моторы
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После дизельного скандала с Volkswagen экологи взялись за других автопроизводителей. Больше всего вопросов у них было к дизелям Renault. Оказалось, что система рециркуляции отработанных газов (EGR) недостаточно эффективно справляется с очисткой выхлопа. Поэтому инженеры Renault вынуждены были модернизировать семейство дизельным моторов dCi, дополнив выпускную систему селективным нейтрализатором SCR.

Главной проблемой прежних моторов dCi был повышенный уровень в выхлопе оксида азота. Для его нейтрализации разработали специальный жидкий состав AdBlue, который представляет собой раствор аммиака (CH4N2O или мочевины). В камере SCR при взаимодействии AdBlue и горячих выхлопных газов на выходе получаются азот, углекислый газ и водяной пар. Жидкость AdBlue можно приобрести у дилеров или на АЗС. Одной заправки хватает на 10 000 – 20 000 километров пробега.

Первыми новые агрегаты Blue dCi получили кроссоверы Dacia Duster. Интересно, что отдача новых моторов даже выросла – на 5 лошадиных сил в каждом случае. У младшего агрегата крутящий момент тоже стал выше, а время разгона до первой «сотни» сократилось на 1 секунду. Теперь вместо двигателей мощностью 90 л.с. (210 Нм) и 110 л.с. (260 Нм) кроссоверы оснащаются моторами с отдачей 95 л.с. (240 Нм) и 115 л.с. (260 Нм).

В России сейчас продается первое поколение Renault Duster. Кроссоверы с 1,5-литровым дизельным двигателем (110 л.с.) и полным приводом стоят от 986 990 рублей.

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Duster получил новые моторы
{{material_123442}}После дизельного скандала с Volkswagen экологи взялись за других автопроизводителей. Больше всего вопросов у них было к дизелям Renault. Оказалось, что система рециркуляции отработанных газов (EGR) недостаточно эффективно справляется с очисткой выхлопа. Поэтому инженеры Renault вынуждены были модернизировать семейство дизельным моторов dCi, дополнив выпускную систему селективным нейтрализатором SCR.Главной проблемой прежних моторов dCi был повышенный уровень в выхлопе оксида азота. Для его нейтрализации разработали специальный жидкий состав AdBlue, который представляет собой раствор аммиака (CH4N2O или мочевины). В камере SCR при взаимодействии AdBlue и горячих выхлопных газов на выходе получаются азот, углекислый газ и водяной пар. Жидкость AdBlue можно приобрести у дилеров или на АЗС. Одной заправки хватает на 10 000 – 20 000 километров пробега.Первыми новые агрегаты Blue dCi получили кроссоверы Dacia Duster. Интересно, что отдача новых моторов даже выросла – на 5 лошадиных сил в каждом случае. У младшего агрегата крутящий момент тоже стал выше, а время разгона до первой «сотни» сократилось на 1 секунду. Теперь вместо двигателей мощностью 90 л.с. (210 Нм) и 110 л.с. (260 Нм) кроссоверы оснащаются моторами с отдачей 95 л.с. (240 Нм) и 115 л.с. (260 Нм).В России сейчас продается первое поколение Renault Duster. Кроссоверы с 1,5-литровым дизельным двигателем (110 л.с.) и полным приводом стоят от 986 990 рублей.
2018-06-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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