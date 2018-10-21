21 октября 2018, 22:01

Duster превратили в пикап

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Румынская компания Romturingia, специализирующаяся на переделке автомобилей разных европейских брендов, представила пикап Dacia Duster, созданный на базе кроссовера Duster второго поколения.
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Duster превратили в пикап Dacia Duster
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Спереди двухместный пикап практически полностью идентичен кроссоверу Duster. А задние двери и багажник уступили место грузовой платформе, отделанной устойчивым к повреждениям материалом. 

Новый кузов «сидит» на прежнем шасси. Под капотом полноприводного пикапа трудится 1,5-литровый турбодизель, который выдает 115 л.с. и 260 Нм максимального крутящего момента (при 1 750 об/мин). 

В 2013 году компания Romturingia уже выпускала пикап на базе Dacia Duster первого поколения. Длина его грузового отсека составляла 1,7 метра, а грузоподъемность – 400 килограмм. Всего было выпущено 500 экземпляров. По всей видимости, аналогичный тираж будет иметь и пикап Duster второго поколения. Кроме того, румынские специалисты не исключают появление фургона Duster Fiskal с 1,64-метровым грузовым отсеком.

По собственной информации 110km.ru
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Duster превратили в пикап
{{material_124650}}Спереди двухместный пикап практически полностью идентичен кроссоверу Duster. А задние двери и багажник уступили место грузовой платформе, отделанной устойчивым к повреждениям материалом. Новый кузов «сидит» на прежнем шасси. Под капотом полноприводного пикапа трудится 1,5-литровый турбодизель, который выдает 115 л.с. и 260 Нм максимального крутящего момента (при 1 750 об/мин). В 2013 году компания Romturingia уже выпускала пикап на базе Dacia Duster первого поколения. Длина его грузового отсека составляла 1,7 метра, а грузоподъемность – 400 килограмм. Всего было выпущено 500 экземпляров. По всей видимости, аналогичный тираж будет иметь и пикап Duster второго поколения. Кроме того, румынские специалисты не исключают появление фургона Duster Fiskal с 1,64-метровым грузовым отсеком.
2018-10-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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