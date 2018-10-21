21 октября 2018, 22:01
Duster превратили в пикап
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Румынская компания Romturingia, специализирующаяся на переделке автомобилей разных европейских брендов, представила пикап Dacia Duster, созданный на базе кроссовера Duster второго поколения.
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Новый кузов «сидит» на прежнем шасси. Под капотом полноприводного пикапа трудится 1,5-литровый турбодизель, который выдает 115 л.с. и 260 Нм максимального крутящего момента (при 1 750 об/мин).
В 2013 году компания Romturingia уже выпускала пикап на базе Dacia Duster первого поколения. Длина его грузового отсека составляла 1,7 метра, а грузоподъемность – 400 килограмм. Всего было выпущено 500 экземпляров. По всей видимости, аналогичный тираж будет иметь и пикап Duster второго поколения. Кроме того, румынские специалисты не исключают появление фургона Duster Fiskal с 1,64-метровым грузовым отсеком.
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Как проверить, поменять масло в коробке передачь на Dacia 1310,подскажите пожалуйста!
подскажите , где номер двиготеля на солензе!!!
Не надо ничего укорачивать. Если работало раньше, значит длина язычка такая как нужна. Ну действительно, не вырос же он со временем. А так вообще совет дельный, нужно разобрать катушку и посмотреть что внутри, может что-то развалилось и теперь она не двигается вообще, а фиксатор заклинило при этом. Насчет ...
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