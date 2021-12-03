«Дутики»: зачем вездеходу шины низкого давления
Дутики оснащаются большими (действительно большими) колёсами, в которых давление воздуха – очень низкое. Из-за этого колёса получаются мягкими и податливыми на ощупь. В результате этой «мягкости» вездеход оказывает на поверхность очень маленькое давление. Из-за деформации «недокачанной» покрышки увеличивается площадь контакта с грунтом, и колесо как бы немного «растекается», становясь отдалённо похожим на ту же гусеницу.
Такая машина, как правило, может проехать по ноге человека, не причинив ему никаких увечий. И, кстати, дутики не разрушают грунт при движении и не выдирают из него растительность, поэтому с точки зрения экологии такой внедорожный транспорт – просто чудо.
Бывают дутики разные. Маленькие и большие, аскетичные и комфортные, относительно дешёвые и очень дорогие. Производятся они в разных странах. Проходимость у таких машин действительно феноменальная. Если и не такая же как у гусеничных сородичей, то, вполне к ним приближенная. А ещё большинство дутиков (а, может быть, и все они) умеет плавать. Большие покрышки работают как поплавки и удерживают вездеход на воде.
Есть, конечно, у «мягкошинных» и свои недостатки. Такие колёса не могут выдерживать большие нагрузки, поэтому грузоподъёмность у дутиков ограничена. Скорость, разумеется, тоже невелика, впрочем, всё же немного побольше, чем у гусеничных машин.
А ещё для некоторых дутиков может быть опасен сильный ветер: уж больно высокий у них центр тяжести. Однако, речь идёт только о действительно сильных ветрах. Да и до Южного полюса дутики как-то доезжали, хотя ураганы в Антарктике те ещё. За рулём, правда, были тогда спортсмены-экстремалы. И уж точно не подойдут эти вездеходы для армии. Шины для боевых действий слишком непрочные, да и профиль у машины, опять же, слишком высок. Зато для охотников, рыболовов и просто любителей забираться куда-нибудь в тундру это самый лучший транспорт!
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