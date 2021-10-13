13 октября 2021, 17:27
Два автомобиля провалились в яму с кипятком (фото)
Среда, 13 ноября, оказалась несчастливой для двух автомобилей, припаркованных по краю проезжей части в центре Новосибирска. Асфальт под ними неожиданно провалился, и обе машины оказались в яме с кипятком. Кроссоверу Lexus RX повезло чуть больше.
Дарья Климова Фото: nsg.ru
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Фото: nsg.ru
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Фото: nsg.ru
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Фото: nsg.ru
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Фото: nsg.ru
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Фото: nsg.ru
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В пресс-службе ответственной за сети Сибирской генерирующей компании заявили, что ответственность компании застрахована и пообещали компенсировать автовладельцам причиненный ущерб. Сейчас оба автомобиля благополучно достали из ямы. Аварию на трубопроводе обещают ликвидировать к утру следующего дня.
Упомянутые модели: Nissan Juke (от 1 220 000 Р), Toyota Corolla Wagon, Lexus RX (от 2 902 000 Р)
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