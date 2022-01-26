Два бассейна, VIP-каюты и все для дайвинга: исследователям дикой природы предложили оценить люксовую яхту
Главная каюта расположена на главной палубе вместе с тремя VIP-каютами, две 2-местные каюты находятся на нижней палубе. На этой же палубе находятся и помещения для экипажа. Владелец специально попросил большие каюты для экипажа, так как в планы на будущее входят длительные поездки по самым неизведанным местам земного шара, а для этого будет нужен большой экипаж. На верхней палубе, рядом с рулевой рубкой, находится каюта капитана.
На этой же палубе также есть панорамный лаундж, бассейн и множество обеденных и развлекательных зон. Основной салон расположен на главной палубе, от остальных помещений он отделен просторным вестибюлем.
Также пассажирам предлагается оценить обеденную зону на свежем воздухе, бар и большую зону отдыха для принятия солнечных ванн рядом со вторым бассейном. Есть специальный отсек для хранения водных мотоциклов и снаряжения для дайвинга.
Яхта оснащена двумя двигателями Caterpillar C32 Acert мощностью 746 кВт каждый. Этого достаточно, чтобы развить максимальную скорость в 14 узлов (26 км/ч). С крейсерской скоростью в 10 узлов (18,5 км/ч) судно может преодолевать расстояние в 5 754 мили (9 260 км).
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