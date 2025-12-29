Смертельное столкновение с участием Lada Granta и Toyota Camry — что произошло на трассе Иртыш

29 декабря 2025, 23:43
Два человека погибли в аварии на трассе Р-254 в Новосибирской области
На трассе Р-254 в Новосибирской области произошла трагедия. В результате аварии с участием двух легковых автомобилей и грузовика погибли водитель и пассажирка. Один из участников ДТП был задержан. Подробности происшествия выясняются.
Вечером 28 декабря на участке федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в Коченевском районе Новосибирской области произошла серьезная авария, унесшая жизни двух человек. По информации регионального управления МВД, на 1 363-м километре дороги столкнулись три транспортных средства, сообщает издание Piter.tv.
Водитель Toyota Camry, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Lada Granta. После удара отечественная легковушка выехала на встречную полосу, где в этот момент двигался грузовой автомобиль марки «Фредлайнер».
Сила удара оказалась настолько значительной, что водитель и пассажирка Lada Granta скончались на месте происшествия до приезда экстренных служб. Водитель Toyota Camry был задержан сотрудниками полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело, и теперь мужчине грозит серьезное наказание — от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.
На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, спасатели и медики. Движение на участке трассы было временно ограничено для проведения следственных действий и ликвидации последствий ДТП. Эксперты выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе точную скорость движения автомобилей и возможные нарушения правил дорожного движения.
Трагедия на трассе вновь поднимает вопрос о недопустимости управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Подобные происшествия становятся причиной гибели людей и приводят к тяжелым последствиям для всех участников дорожного движения. Водителям напоминают о необходимости соблюдать осторожность и не садиться за руль после употребления алкоголя.
Похожие материалы Тойота, Лада, Фрайтлайнер
-
24.12.2025, 09:51
Toyota сохранила права на Camry в России до 2035 года несмотря на уход
Toyota вновь зарегистрировала в России товарный знак Camry. Срок действия продлен до 2035 года. Официальные продажи приостановлены, но компания продолжает защищать свои бренды. Эксперты гадают о возможных планах Toyota. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
31.10.2025, 09:32
Эволюция зеркал от «копейки» до Lada Granta и ее круговой обзор
Современный город диктует свои правила. Автомобили постоянно меняются и развиваются. У них появляются новые полезные функции. Lada Granta стала настоящим прорывом. Ее обзорность поражает воображение. Узнайте, как это влияет на безопасность.Читать далее
-
01.10.2025, 16:54
На Ростовском шоссе в Краснодаре вспыхнула и взорвалась Toyota Camry
В Краснодаре на трассе произошел инцидент с машиной. Водителю и пассажиру чудесным образом удалось спастись. Никто не получил травм. Причины происшествия выясняются.Читать далее
-
09.09.2025, 19:16
Три человека погибли в аварии на трассе Скандинавия в Ленобласти
В Курортном районе произошла смертельная авария. Погибли три человека, включая ребенка. Полиция выясняет детали происшествия. За рулем Toyota Camry сидел 60-летний мужчина.Читать далее
-
16.08.2025, 15:01
Серьезное ДТП на проспекте Авиаконструкторов: пострадали мотоциклист и его пассажир
На проспекте Авиаконструкторов в результате столкновения легкового автомобиля и мотоцикла серьезно пострадали пилот байка и его пассажир. Подробности происшествия, комментарии полиции и информация о состоянии пострадавших — в нашем материале.Читать далее
-
16.06.2025, 09:30
В ДТП под Уфой погиб чемпион по мотогонкам на льду Николай Красников
На 69-м километре автодороги Р-240 в Башкирии произошла серьезная авария, унесшая жизнь одного из самых титулованных российских мотогонщиков – 40-летнего Николая Красникова, сообщил министр спорта республики Руслан Хабибов.Читать далее
-
24.04.2025, 09:38
Lada Granta превратилась в лепешку после столкновения с «Уралом» на трассе «Амур»
Утром в четверг, 24 апреля, на 1399-м километре федеральной автодороги «Амур» произошло жуткое ДТП, унесшее жизни трех человек, включая 7-летнего ребенка. По предварительной информации, водитель Lada Granta выехал под колеса «Урала».Читать далее
-
18.04.2025, 08:28
Краснодар назвали столицей автомобильных аварий
Краснодар неожиданно стал лидером по количеству автомобильных аварий, опередив Москву. Несмотря на общий спад аварийности в стране в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, южная столица выделяется ростом ДТП.Читать далее
-
24.03.2025, 14:30
Михаил Ефремов выходит на свободу: суд одобрил УДО после четырех лет заключения
Михаил Ефремов выходит на свободу: суд одобрил УДО актера, осужденного за смертельное ДТП. Алексеевский районный суд Белгородской области принял решение об условно-досрочном освобождении артиста, который отбывал наказание в колонии ИК-4. Читать далее
-
12.11.2024, 06:57
Опасный обгон на трассе в Забайкалье закончился смертью
Вечером в понедельник, 11 ноября, на федеральной автодороге Чита – Забайкальск в Забайкальском крае столкнулись два автомобиля Toyota. Два человека погибли, еще двое госпитализированы. Виновник задержан.Читать далее
