Смертельное столкновение с участием Lada Granta и Toyota Camry — что произошло на трассе Иртыш

Два человека погибли в аварии на трассе Р-254 в Новосибирской области

На трассе Р-254 в Новосибирской области произошла трагедия. В результате аварии с участием двух легковых автомобилей и грузовика погибли водитель и пассажирка. Один из участников ДТП был задержан. Подробности происшествия выясняются.

Вечером 28 декабря на участке федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в Коченевском районе Новосибирской области произошла серьезная авария, унесшая жизни двух человек. По информации регионального управления МВД, на 1 363-м километре дороги столкнулись три транспортных средства, сообщает издание Piter.tv.

Водитель Toyota Camry, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Lada Granta. После удара отечественная легковушка выехала на встречную полосу, где в этот момент двигался грузовой автомобиль марки «Фредлайнер».

Сила удара оказалась настолько значительной, что водитель и пассажирка Lada Granta скончались на месте происшествия до приезда экстренных служб. Водитель Toyota Camry был задержан сотрудниками полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело, и теперь мужчине грозит серьезное наказание — от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, спасатели и медики. Движение на участке трассы было временно ограничено для проведения следственных действий и ликвидации последствий ДТП. Эксперты выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе точную скорость движения автомобилей и возможные нарушения правил дорожного движения.

Трагедия на трассе вновь поднимает вопрос о недопустимости управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Подобные происшествия становятся причиной гибели людей и приводят к тяжелым последствиям для всех участников дорожного движения. Водителям напоминают о необходимости соблюдать осторожность и не садиться за руль после употребления алкоголя.