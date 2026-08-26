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Автор: Мария Степанова

26 августа 2026, 15:16

Два двигателя ВАЗ для Lada Iskra и Granta: отличия, ресурс и нюансы эксплуатации

Два двигателя ВАЗ для Lada Iskra и Granta: отличия, ресурс и нюансы эксплуатации

Lada Iskra против Granta в 2026 году: какой мотор дешевле в обслуживании, а какой — надёжнее

Два двигателя ВАЗ для Lada Iskra и Granta: отличия, ресурс и нюансы эксплуатации

В 2026 году Lada Iskra и Granta остаются одними из самых обсуждаемых моделей на рынке благодаря вазовским моторам 1,6 л. Разбираемся, чем отличаются их двигатели, как это влияет на обслуживание и что важно знать при выборе между простотой и современными решениями.

В 2026 году Lada Iskra и Granta остаются одними из самых обсуждаемых моделей на рынке благодаря вазовским моторам 1,6 л. Разбираемся, чем отличаются их двигатели, как это влияет на обслуживание и что важно знать при выборе между простотой и современными решениями.

В 2026 году российский рынок массовых автомобилей вновь встал перед выбором между проверенной простотой и современными решениями. Lada Iskra и Granta комплектуются вазовскими моторами объёмом 1,6 литра, однако различия в конструкции и поведении автомобилей заметно влияют на стоимость эксплуатации и обслуживания.

В этих моделях используются два типа двигателей: ВАЗ-11182 (8 клапанов, 90 л.с.) и ВАЗ-21129 (16 клапанов, 106 л.с.). Первый является базовым для Lada Iskra и Granta. Он отличается чугунным блоком цилиндров и алюминиевой головкой без гидрокомпенсаторов. Регулировка тепловых зазоров здесь выполняется с помощью толкателей, что увеличивает межсервисный интервал до 90 тысяч километров. Второй мотор — ВАЗ-21129 — оснащён гидрокомпенсаторами, что избавляет владельца от необходимости частой регулировки клапанов. В 2018 году этот двигатель получил «безвтыковые» поршни, однако при разрыве ремня ГРМ это не исключает серьёзных повреждений.

С точки зрения ресурса оба мотора способны пройти до 300 тысяч километров при грамотном обслуживании. Однако у каждого есть свои слабые места: на ВАЗ-11182 встречаются стуки поршневых пальцев, течи из-под клапанной крышки и вибрация при движении накатом. ВАЗ-21129 может страдать от перегрева из-за неисправностей термостата или помпы, а также от течей масла и сбоев в системе зажигания.

Выбор между двигателями зависит от приоритетов владельца. ВАЗ-11182 подойдёт тем, кто ценит простоту, экономичность и невысокую стоимость обслуживания. ВАЗ-21129 больше ориентирован на тех, кто хочет большего комфорта и современных решений, но готов мириться с более сложным и дорогим обслуживанием.

Важно учитывать не только мотор, но и платформу автомобиля. Гранта построена на платформе «Гамма», которая считается устаревшей и уступает в управляемости и безопасности. «Искра» использует современную модульную платформу CMF-B, что положительно сказывается на жёсткости кузова и пассивной безопасности. В «Искре» доступны 5- и 6-ступенчатые механические коробки передач, а также вариатор. Шестиступенчатая механика обеспечивает бесшумность и экономию топлива на трассе, а вариатор даёт комфорт в городе, но требует аккуратного обращения.

Несмотря на современные решения, обслуживание «Искры» обходится дороже, чем у «Гранты». Это стоит учитывать при расчёте стоимости владения. Регулярное обслуживание, качественное топливо и масло, а также контроль за перегревом — обязательные условия для длительной службы любого из этих моторов.

Оба двигателя созданы на базе проверенных вазовских агрегатов, что обеспечивает доступность запчастей и понятную сложность ремонта. В 2026 году на рынке сохраняется спрос на простые и надёжные решения, однако растёт интерес к более современным платформам и расширенному набору опций. Итоговый выбор между Lada Iskra и Granta зависит от того, что важнее — экономия и простота или комфорт и новые технологии.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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