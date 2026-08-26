Lada Iskra против Granta в 2026 году: какой мотор дешевле в обслуживании, а какой — надёжнее

26 августа 2026, 15:16
Два двигателя ВАЗ для Lada Iskra и Granta: отличия, ресурс и нюансы эксплуатации
Два двигателя ВАЗ для Lada Iskra и Granta: отличия, ресурс и нюансы эксплуатации
В 2026 году Lada Iskra и Granta остаются одними из самых обсуждаемых моделей на рынке благодаря вазовским моторам 1,6 л. Разбираемся, чем отличаются их двигатели, как это влияет на обслуживание и что важно знать при выборе между простотой и современными решениями.
В 2026 году российский рынок массовых автомобилей вновь встал перед выбором между проверенной простотой и современными решениями. Lada Iskra и Granta комплектуются вазовскими моторами объёмом 1,6 литра, однако различия в конструкции и поведении автомобилей заметно влияют на стоимость эксплуатации и обслуживания.
В этих моделях используются два типа двигателей: ВАЗ-11182 (8 клапанов, 90 л.с.) и ВАЗ-21129 (16 клапанов, 106 л.с.). Первый является базовым для Lada Iskra и Granta. Он отличается чугунным блоком цилиндров и алюминиевой головкой без гидрокомпенсаторов. Регулировка тепловых зазоров здесь выполняется с помощью толкателей, что увеличивает межсервисный интервал до 90 тысяч километров. Второй мотор — ВАЗ-21129 — оснащён гидрокомпенсаторами, что избавляет владельца от необходимости частой регулировки клапанов. В 2018 году этот двигатель получил «безвтыковые» поршни, однако при разрыве ремня ГРМ это не исключает серьёзных повреждений.
С точки зрения ресурса оба мотора способны пройти до 300 тысяч километров при грамотном обслуживании. Однако у каждого есть свои слабые места: на ВАЗ-11182 встречаются стуки поршневых пальцев, течи из-под клапанной крышки и вибрация при движении накатом. ВАЗ-21129 может страдать от перегрева из-за неисправностей термостата или помпы, а также от течей масла и сбоев в системе зажигания.
Выбор между двигателями зависит от приоритетов владельца. ВАЗ-11182 подойдёт тем, кто ценит простоту, экономичность и невысокую стоимость обслуживания. ВАЗ-21129 больше ориентирован на тех, кто хочет большего комфорта и современных решений, но готов мириться с более сложным и дорогим обслуживанием.
Важно учитывать не только мотор, но и платформу автомобиля. Гранта построена на платформе «Гамма», которая считается устаревшей и уступает в управляемости и безопасности. «Искра» использует современную модульную платформу CMF-B, что положительно сказывается на жёсткости кузова и пассивной безопасности. В «Искре» доступны 5- и 6-ступенчатые механические коробки передач, а также вариатор. Шестиступенчатая механика обеспечивает бесшумность и экономию топлива на трассе, а вариатор даёт комфорт в городе, но требует аккуратного обращения.
Несмотря на современные решения, обслуживание «Искры» обходится дороже, чем у «Гранты». Это стоит учитывать при расчёте стоимости владения. Регулярное обслуживание, качественное топливо и масло, а также контроль за перегревом — обязательные условия для длительной службы любого из этих моторов.
Оба двигателя созданы на базе проверенных вазовских агрегатов, что обеспечивает доступность запчастей и понятную сложность ремонта. В 2026 году на рынке сохраняется спрос на простые и надёжные решения, однако растёт интерес к более современным платформам и расширенному набору опций. Итоговый выбор между Lada Iskra и Granta зависит от того, что важнее — экономия и простота или комфорт и новые технологии.
Похожие материалы Лада
-
26.08.2026, 07:48
Lada Granta и Lada Vesta: сравнение цен, моторов и комфорта в 2026 году
В 2026 году выбор между Lada Granta и Lada Vesta остается актуальным для российских водителей. Мы разобрали ключевые отличия этих моделей: стоимость, надежность, комфорт, обслуживание и эксплуатационные расходы. Материал поможет принять взвешенное решение.Читать далее
-
26.08.2026, 06:36
Проблемы с новой Lada Granta: почему базовая комплектация не всегда оправдывает ожидания
Lada Granta остается самой продаваемой моделью в России, но даже новые автомобили этой серии могут преподнести неприятные сюрпризы. В материале - реальные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы базовых версий, и экспертные мнения о надежности и особенностях эксплуатации.Читать далее
-
22.08.2026, 06:36
Ресурс двигателей Lada Granta: реальные пробеги и что влияет на срок службы
Lada Granta давно закрепилась на российском рынке, но вопрос о реальном ресурсе ее двигателей остается актуальным. В материале - анализ факторов, влияющих на долговечность моторов, и советы по эксплуатации, которые помогут избежать дорогостоящего ремонта.Читать далее
-
19.08.2026, 17:01
Двигатели Lada Granta и Lada Iskra: конструкция, ресурс и нюансы эксплуатации
В России популярность Lada Granta и Lada Iskra объясняется не только ценой, но и особенностями их двигателей. Сейчас особенно важно понимать, чем отличаются моторы этих моделей, каковы их реальные ресурсы и на что обращать внимание при выборе. Материал поможет разобраться в деталях и избежать типичных ошибок при покупке.Читать далее
-
19.08.2026, 05:03
Лада Гранта лифтбек 2018: особенности покупки и первые проблемы владельца
Лада Гранта лифтбек 2018 года с мотором 1.6 и механикой - одна из самых доступных новых машин на рынке. В материале - реальные впечатления владельца, детали покупки, плюсы и минусы эксплуатации, а также нюансы, которые могут повлиять на выбор автомобиля именно сейчас.Читать далее
-
17.08.2026, 10:48
Цены на Lada в 2026: топовые комплектации дороже 2,5 млн рублей
В 2026 году стоимость автомобилей Lada выросла до рекордных значений: базовая Granta стартует от полутора миллионов, а топовые версии Vesta и кроссоверов приближаются к отметке в три миллиона рублей. Разбираемся, что входит в комплектации и насколько оправданы такие цены.Читать далее
-
10.08.2026, 13:42
Какие изменения в механике Lada Granta удивили владельцев за 14 лет
Механическая коробка передач Lada Granta за последние годы претерпела серьезные доработки, о которых мало кто знает. Новые решения повлияли на комфорт, динамику и надежность, а также изменили подход к эксплуатации в российских условиях. Какие детали скрыты за обновлениями и что это значит для водителей - разбираемся в материале.Читать далее
-
06.08.2026, 20:31
Какие автомобили доминируют в российском такси: свежие данные и неожиданные лидеры
В России почти миллион автомобилей официально работают в такси, но мало кто знает, как быстро меняется их состав. Какие марки и модели вытесняют привычных лидеров, почему свежие авто занимают все большую долю, и что это значит для водителей и пассажиров - объясняем с опорой на мнение эксперта. Читать далее
-
31.07.2026, 16:54
Рейтинг моделей LADA 2026: цены, характеристики и для кого подходит каждая
Модельный ряд LADA в 2026 году заметно обновился, а доля бренда на рынке достигла рекордных значений. В материале - разбор, какие автомобили LADA актуальны для города, бездорожья и бизнеса, и на что обратить внимание при выборе.Читать далее
-
31.07.2026, 06:26
Haval Jolion и Lada Granta: сколько стоит комфорт и надежность спустя три года
Сравнение Haval Jolion и Lada Granta после трех лет эксплуатации показывает, как меняются расходы, уровень комфорта и отношение к автомобилю. В условиях роста цен на рынке эти детали становятся особенно важны для российских водителей.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
26.08.2026, 07:48
Lada Granta и Lada Vesta: сравнение цен, моторов и комфорта в 2026 году
В 2026 году выбор между Lada Granta и Lada Vesta остается актуальным для российских водителей. Мы разобрали ключевые отличия этих моделей: стоимость, надежность, комфорт, обслуживание и эксплуатационные расходы. Материал поможет принять взвешенное решение.Читать далее
-
26.08.2026, 06:36
Проблемы с новой Lada Granta: почему базовая комплектация не всегда оправдывает ожидания
Lada Granta остается самой продаваемой моделью в России, но даже новые автомобили этой серии могут преподнести неприятные сюрпризы. В материале - реальные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы базовых версий, и экспертные мнения о надежности и особенностях эксплуатации.Читать далее
-
22.08.2026, 06:36
Ресурс двигателей Lada Granta: реальные пробеги и что влияет на срок службы
Lada Granta давно закрепилась на российском рынке, но вопрос о реальном ресурсе ее двигателей остается актуальным. В материале - анализ факторов, влияющих на долговечность моторов, и советы по эксплуатации, которые помогут избежать дорогостоящего ремонта.Читать далее
-
19.08.2026, 17:01
Двигатели Lada Granta и Lada Iskra: конструкция, ресурс и нюансы эксплуатации
В России популярность Lada Granta и Lada Iskra объясняется не только ценой, но и особенностями их двигателей. Сейчас особенно важно понимать, чем отличаются моторы этих моделей, каковы их реальные ресурсы и на что обращать внимание при выборе. Материал поможет разобраться в деталях и избежать типичных ошибок при покупке.Читать далее
-
19.08.2026, 05:03
Лада Гранта лифтбек 2018: особенности покупки и первые проблемы владельца
Лада Гранта лифтбек 2018 года с мотором 1.6 и механикой - одна из самых доступных новых машин на рынке. В материале - реальные впечатления владельца, детали покупки, плюсы и минусы эксплуатации, а также нюансы, которые могут повлиять на выбор автомобиля именно сейчас.Читать далее
-
17.08.2026, 10:48
Цены на Lada в 2026: топовые комплектации дороже 2,5 млн рублей
В 2026 году стоимость автомобилей Lada выросла до рекордных значений: базовая Granta стартует от полутора миллионов, а топовые версии Vesta и кроссоверов приближаются к отметке в три миллиона рублей. Разбираемся, что входит в комплектации и насколько оправданы такие цены.Читать далее
-
10.08.2026, 13:42
Какие изменения в механике Lada Granta удивили владельцев за 14 лет
Механическая коробка передач Lada Granta за последние годы претерпела серьезные доработки, о которых мало кто знает. Новые решения повлияли на комфорт, динамику и надежность, а также изменили подход к эксплуатации в российских условиях. Какие детали скрыты за обновлениями и что это значит для водителей - разбираемся в материале.Читать далее
-
06.08.2026, 20:31
Какие автомобили доминируют в российском такси: свежие данные и неожиданные лидеры
В России почти миллион автомобилей официально работают в такси, но мало кто знает, как быстро меняется их состав. Какие марки и модели вытесняют привычных лидеров, почему свежие авто занимают все большую долю, и что это значит для водителей и пассажиров - объясняем с опорой на мнение эксперта. Читать далее
-
31.07.2026, 16:54
Рейтинг моделей LADA 2026: цены, характеристики и для кого подходит каждая
Модельный ряд LADA в 2026 году заметно обновился, а доля бренда на рынке достигла рекордных значений. В материале - разбор, какие автомобили LADA актуальны для города, бездорожья и бизнеса, и на что обратить внимание при выборе.Читать далее
-
31.07.2026, 06:26
Haval Jolion и Lada Granta: сколько стоит комфорт и надежность спустя три года
Сравнение Haval Jolion и Lada Granta после трех лет эксплуатации показывает, как меняются расходы, уровень комфорта и отношение к автомобилю. В условиях роста цен на рынке эти детали становятся особенно важны для российских водителей.Читать далее