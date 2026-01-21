Сервис, поломки и неожиданные плюсы — стоит ли брать OMODA C5?

21 января 2026, 19:30
Сменил Chevrolet на новый OMODA C5: стоит ли брать китайский кроссовер — названы плюсы и минусы владения
Сменил Chevrolet на новый OMODA C5: стоит ли брать китайский кроссовер — названы плюсы и минусы владения
Владелец OMODA C5 делится личным опытом после двух лет за рулем. Он столкнулся с неожиданными расходами и задержками в сервисе. Были и серьезные поломки, но не все так однозначно. Итоги эксплуатации удивили даже самого владельца.
Два года назад владелец решился на перемены: он обменял свой старый Chevrolet на новый китайский кроссовер OMODA C5. В тот момент выбор казался логичным – с рынка уходили привычные бренды, а китайский производитель предлагал заманчивые условия и яркий внешний вид. Машину удалось взять по программе trade-in за 1,9 миллиона рублей, и тогда казалось, что впереди только приятные сюрпризы.
Однако реальность быстро внесла свои коррективы. Уже на первых тысячах километров были реализованы первые странности: датчик температуры двигателя начал выдавать ошибки. Вроде бы мелочь, но неприятно. А вот на отметке в 30 тысячах километров случилась более серьезная неприятность - из строя вышла водяная помпа. Сам по себе ремонт прошел быстро, но ожидание необходимых деталей у официального дилера затянулось на полтора месяца. Подменный автомобиль не выдают, обещание «скоро все будет» стало привычным фоном.
Сервисное обслуживание тоже преподнесло сюрпризы. Когда пришло время провести плановое ТО, в приложении была указана одна сумма - 28 тысяч рублей. Но при звонке в сервисе озвучили уже 52 тысячи. На вопрос о разнице менеджер лишь развел руками. Позже поняли, что подобные «корректировки» — не редкость: дилеры таким образом пытаются компенсировать снижение продаж новых машин.
Зимой владелец попал в аварию: пострадала передняя часть автомобиля. Оценка ремонта оказалась впечатляющей - 700 тысяч рублей. Однако дилер предложил рассрочку без процентов и даже разрешил покупку части запчастей самостоятельно. К удивлению владельца, кузовной ремонт был выполнен быстро и качественно: за две недели машина выглядела как новая, покраска не выделялась от заводской, а зазоры выставили идеально. Вдобавок бонус сделали скидку, что было приятно.
За два года эксплуатации серьезные неисправности произошли всего лишь раз - с датчиком и помпой. С учетом общего срока владения это не выглядит катастрофой. Главные претензии у владельца - к сервису и организации работы дилеров, а не к самой машине. По его словам, OMODA C5 оказалась надежнее, чем он ожидал, но ключевой момент - найти честного и ответственного дилера. В остальном китайский кроссовер не разочаровал и даже приятно удивился.
