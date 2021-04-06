Два грузовика ЗИЛ провалились под лед Байкала: момент случайно попал на видео
В МЧС напомнили, что сейчас выезд на лёд запрещен и смертельно опасен. К счастью, на этот раз обошлось без жертв. Оба водителя успели выпрыгнуть из кабины. К потерпевшим тут же выдвинулся катер на воздушной подушке.
Как выяснил 110KM.RU, подобные происшествия в межсезонье на Байкале, к сожалению, не редкость. Бывает, что машины тонут и зимой, когда во льду образуются глубокие трещины из-за сейсмической активности или при резком изменении температур. Периодически местный отряд МЧС проводит очистку «подводного кладбища», и тогда за раз из-под воды извлекают десятки автомобилей, катеров, снегоходов, мотоциклов. Иногда попадаются даже самолеты и вертолеты. Для поиска транспортных средств применяют подводный аппарат, а для подъема – воздушные подушки.
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