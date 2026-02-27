Два ИИ в одном дроне: Anduril и Shield AI совершили прорыв в автономных боевых системах

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

27 февраля 2026, 18:13

Впервые в истории два независимых искусственных интеллекта одновременно управляли одним боевым дроном. Американские компании Anduril и Shield AI провели эксперимент, который может изменить подход к военным технологиям. Почему это событие вызвало такой резонанс - разбираемся в материале.

В мире военных технологий произошел неожиданный прорыв: впервые два искусственных интеллекта одновременно управляли одним и тем же боевым дроном. Это событие стало возможным благодаря сотрудничеству американских компаний Anduril и Shield AI, которые давно известны своими инновациями в оборонной сфере. Такой эксперимент может стать началом новой эры в развитии автономных систем и изменить баланс сил на поле боя.

До этого момента военные беспилотники обычно оснащались одной системой искусственного интеллекта, отвечающей за навигацию, принятие решений и выполнение задач. Однако идея объединить в одном корпусе сразу два независимых ИИ открывает совершенно иные горизонты. Теперь дрон способен анализировать ситуацию с разных точек зрения, сравнивать альтернативные сценарии и выбирать наиболее эффективную стратегию поведения в реальном времени.

Эксперимент, проведенный Anduril и Shield AI, вызвал бурную реакцию среди экспертов и военных аналитиков. Многие отмечают, что подобная архитектура управления может повысить устойчивость дрона к внешним угрозам, сделать его менее уязвимым для кибератак и сбоев. Если один из ИИ выходит из строя или подвергается атаке, второй способен взять на себя управление, обеспечивая бесперебойную работу аппарата.

Кроме того, наличие двух «мозгов» позволяет дрону быстрее реагировать на изменения обстановки, оперативно корректировать маршрут и задачи. Это особенно важно в условиях современного боя, где счет идет на секунды, а противник может использовать самые неожиданные тактики. По мнению специалистов, подобные технологии в будущем могут быть интегрированы не только в военные, но и в гражданские беспилотные системы - например, для спасательных операций или мониторинга чрезвычайных ситуаций.

Стоит отметить, что Anduril и Shield AI не раскрывают всех технических подробностей эксперимента. Известно лишь, что оба искусственных интеллекта работали независимо друг от друга, но при этом обменивались данными и координировали действия. Такой подход позволяет минимизировать риски ошибок и повысить эффективность выполнения сложных задач.

Появление подобных технологий ставит перед обществом и военными новые вопросы. Как обеспечить безопасность и этичность использования автономных систем с несколькими ИИ? Кто будет нести ответственность в случае сбоя или непредвиденных последствий? Эти и другие вопросы требуют тщательного обсуждения на государственном и международном уровнях.

Тем не менее, сам факт успешного тестирования двух ИИ в одном боевом дроне уже стал знаковым событием для всей отрасли. Это не просто очередной шаг вперед - это качественный скачок, который может изменить представление о будущем военных и гражданских беспилотников. В ближайшие годы можно ожидать появления новых разработок, основанных на принципе многослойного искусственного интеллекта, что сделает автономные системы еще более гибкими, надежными и эффективными.

