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17 марта 2020, 13:29

Два из пяти кабриолетов Aurus Senat предназначены для частных клиентов

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Фото: carsdb.ru
Специалисты ФГУП НАМИ собрали уже пять кабриолетов Aurus Senat Cabriolet. Три из них выпущены в парадном исполнении и будут использоваться Министерством обороны во время парадов на Красной площади. Два автомобиля изготовлены по заказу частных клиентов.
Два из пяти кабриолетов Aurus Senat предназначены для частных клиентов

Фото: carsdb.ru

Два из пяти кабриолетов Aurus Senat предназначены для частных клиентов

Фото: carsdb.ru

Два из пяти кабриолетов Aurus Senat предназначены для частных клиентов

Фото: carsdb.ru

Два из пяти кабриолетов Aurus Senat предназначены для частных клиентов

Фото: carsdb.ru

Два из пяти кабриолетов Aurus Senat предназначены для частных клиентов

Фото: carsdb.ru

Два из пяти кабриолетов Aurus Senat предназначены для частных клиентов

Фото: carsdb.ru

Два из пяти кабриолетов Aurus Senat предназначены для частных клиентов
Два из пяти кабриолетов Aurus Senat предназначены для частных клиентов
Два из пяти кабриолетов Aurus Senat предназначены для частных клиентов
Два из пяти кабриолетов Aurus Senat предназначены для частных клиентов
Два из пяти кабриолетов Aurus Senat предназначены для частных клиентов
Два из пяти кабриолетов Aurus Senat предназначены для частных клиентов
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Впервые кабриолеты на базе Aurus Senat предстали перед публикой на Параде Победы 9 мая 2019 года. По заказу Минобороны специалисты ФГУП НАМИ собрали три парадных автомобиля. Сейчас в неофициальной группе Aurus Motors в Вконтакте появилась информация о двух кабриолетах, изготовленных по заказу частных лиц.

Первый экземпляр Aurus Senat Cabriolet собрали еще осенью 2019 года. Его кузов окрасили в синий цвет. Второй кабриолет выполнен также в синем цвете и в начале марта был поставлен на учет в ГИБДД. По информации блогеров, автомобиль в личное пользование приобрел один из министров Правительства РФ. 

Интересно, что Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) выдано только на седаны и лимузины Aurus Senat. Для каждого кабриолета ФГУП НАМИ вынуждено оформлять отдельное Свидетельство о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС). Данный документ позволяет свободно перемещаться по дорогам общего пользования.

Кабриолет построен на базе Aurus Senat S600 и имеет идентичную длину – 5 630 мм. Фронтальная часть до передней стойки у кабриолета и седана идентичны. Все остальное претерпело серьезные изменения. Кабриолет отличается иными обводами кузова. Его плечевая линия приподнялась на 20 мм, а дорожный просвет, наоборот, сократился. Автомобиль лишился двух задних дверей. Все оригинальные наружные панели кузова выполнены из углепластика. На смену жесткой крыше пришел мягкий откидной верх производства финской компании Valmet Automotive. При помощи электропривода крыша складывается и раскладывается за 30 секунд.

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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Игорь17.03.2020 15:20
5
Отдали бы на растерзание на тест драйвы, интересно, какие бы отзывы были
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Два из пяти кабриолетов Aurus Senat предназначены для частных клиентов
{{material_126479}}Впервые кабриолеты на базе Aurus Senat предстали перед публикой на Параде Победы 9 мая 2019 года. По заказу Минобороны специалисты ФГУП НАМИ собрали три парадных автомобиля. Сейчас в неофициальной группе Aurus Motors в Вконтакте появилась информация о двух кабриолетах, изготовленных по заказу частных лиц.Первый экземпляр Aurus Senat Cabriolet собрали еще осенью 2019 года. Его кузов окрасили в синий цвет. Второй кабриолет выполнен также в синем цвете и в начале марта был поставлен на учет в ГИБДД. По информации блогеров, автомобиль в личное пользование приобрел один из министров Правительства РФ. Интересно, что Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) выдано только на седаны и лимузины Aurus Senat. Для каждого кабриолета ФГУП НАМИ вынуждено оформлять отдельное Свидетельство о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС). Данный документ позволяет свободно перемещаться по дорогам общего пользования.Кабриолет построен на базе Aurus Senat S600 и имеет идентичную длину – 5 630 мм. Фронтальная часть до передней стойки у кабриолета и седана идентичны. Все остальное претерпело серьезные изменения. Кабриолет отличается иными обводами кузова. Его плечевая линия приподнялась на 20 мм, а дорожный просвет, наоборот, сократился. Автомобиль лишился двух задних дверей. Все оригинальные наружные панели кузова выполнены из углепластика. На смену жесткой крыше пришел мягкий откидной верх производства финской компании Valmet Automotive. При помощи электропривода крыша складывается и раскладывается за 30 секунд.
2020-03-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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