Сравниваем slammed Chevrolet C10 и Ford F-100 – какой кастомный пикап круче?

15 декабря 2025, 19:43
Два культовых пикапа: Chevrolet C10 с битурбо LS против Ford F-100 с компрессором
Два культовых пикапа: Chevrolet C10 с битурбо LS против Ford F-100 с компрессором
Два уникальных пикапа борются за внимание фанатов. Один — с битурбо LS, другой — с компрессорным V8. Оба поражают деталями и стилем. Какой из них выберете вы? Оба проекта удивляют своим подходом и уровнем доработки.
В мире кастомных пикапов вновь разгорается спор: какой проект достоин называться лучшим? На этот раз в центре внимания оказались два ярких представителя американской классики — Chevrolet C10 1967 года и Ford F-100 1968 года. Оба автомобиля прошли глубокую модернизацию и теперь выглядят так, что сложно отвести взгляд.
Chevrolet C10, выполненный в светло-зеленом цвете, сразу привлекает внимание своим заниженным клиренсом и эксклюзивными коваными дисками Savini. Этот пикап построен на шасси TCI Engineering, а под капотом скрывается легендарный LS-мотор с двумя турбинами. Бронзовые акценты подчеркивают индивидуальность, а салон, отделанный велюром, сочетает в себе винтажные и современные элементы. Такой подход позволил машине попасть в финал престижного конкурса Goodguys Truck of the Year 2025.
Ford F-100, получивший прозвище «Stark», выполнен в насыщенном бордовом металлике с золотисто-бронзовыми переливами. За проект отвечала команда Fat Fender Garage, которая добавила фирменные дверные ручки, зеркала из алюминия и диски с покрытием Cerakote. Капот украшен металлической вставкой, а вентиляционные элементы вдохновлены дизайном Mustang. Под капотом — пятилитровый Coyote V8 с компрессором Whipple, а черные детали подчеркивают агрессивный характер.
Салон Ford F-100 не уступает по уровню проработки: здесь установлены сиденья, обшитые кожей Apex с эффектом состаривания, а также индивидуальная центральная консоль с беспроводной зарядкой для смартфона. Руль Sparc обтянут кожей, а оригинальные форточки остались на своих местах, сохраняя дух эпохи.
Оба пикапа — яркие примеры того, как классика может заиграть новыми красками благодаря современным технологиям и смелым дизайнерским решениям. Каждый из них — результат кропотливой работы и творческого подхода, где каждая деталь продумана до мелочей. Вопрос только в том, какой стиль ближе именно вам: светлый и технологичный Chevrolet C10 или харизматичный и дерзкий Ford F-100?
Выбор между этими двумя машинами — дело вкуса. Оба проекта доказывают, что рестомоды способны удивлять и вдохновлять даже самых искушенных автолюбителей. В любом случае, такие пикапы не оставят равнодушным ни одного поклонника кастом-культуры.
Похожие материалы Шевроле, Форд
-
15.12.2025, 20:12
Как новый Volkswagen Beetle 1979 года простоял без движения более 40 лет
Иногда судьба автомобиля складывается необычно. Один Volkswagen Beetle 1979 года стал настоящим капсулой времени. Его купили новым, но он так и не увидел дороги. Почему владелец решил оставить машину без движения? История хранит интригу и неожиданные детали.Читать далее
-
15.12.2025, 19:53
В Китае впервые выдали лицензии на автономное вождение уровня 3 для обычных авто
В Китае стартовал новый этап развития беспилотных технологий. Впервые государство разрешило использовать автомобили с автономным управлением третьего уровня на дорогах общего пользования. Пока лицензии получили только две крупные компании. Это может изменить рынок в ближайшие годы. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 19:28
Mitsubishi возвращается на рынок Великобритании с двумя новыми моделями в 2026 году
Mitsubishi готовит долгожданное возвращение в Великобританию. Компания представит две новые модели, но ждать их придется до лета 2026 года. Подробности о планах японского бренда пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинок только нарастает.Читать далее
-
15.12.2025, 16:09
Российский рынок полуприцепов рухнул: отгрузки сократились более чем наполовину
В России зафиксировано резкое падение отгрузок полуприцепов. Эксперты отмечают тревожные тенденции. Какие факторы повлияли на рынок? Как изменились показатели по видам техники? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 15:54
Шаровые опоры для Fiat Ducato, Citroen Jumper и Peugeot Boxer прошли экстремальные испытания
Провели серию испытаний шаровых опор для популярных фургонов. Проверили прочность, износостойкость и реакцию на мороз. Результаты удивили даже экспертов. Не все детали оказались одинаково надежными.Читать далее
-
15.12.2025, 15:31
Пенсионер из США после 30 лет в GM оказался без средств и вернулся к работе
Пожилой американец, отдавший десятилетия автоконцерну, столкнулся с финансовыми трудностями. После реструктуризации GM он остался без стабильного дохода. Неожиданные обстоятельства заставили его искать новую работу. Как сложилась его судьба после этого, читайте в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 15:22
Lada Vesta 2026 поступила в продажу в России с новыми опциями и прежней ценой
В России стартовали продажи Lada Vesta 2026 года. Модель получила свежие опции и расширенную палитру. Цена осталась прежней, но появились новые технологические решения. Что еще изменилось в популярной модели? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 14:50
Как в 1937 году в СССР запретили ГАЗ-А и Ford-A в столицах
В 1937 году в Москве и Ленинграде запретили ГАЗ-А и Ford-A. Водителей ждали аресты и штрафы. Старые машины отправляли в провинцию. Узнайте, что стало причиной таких мер и как это повлияло на автолюбителей.Читать далее
-
15.12.2025, 14:16
АМТ из Миасса представил вездеход 10×10 и водородный тягач для суровых условий
Российский завод АМТ показал две необычные машины. Одна из них — огромный вездеход, другая — тягач на водороде. Оба проекта удивляют технологиями и возможностями. Интерес к новинкам уже высок.Читать далее
-
15.12.2025, 13:59
GWM Poer удивил расходом и комфортом в тесте на 11 тысячах километров
Пикап GWM Poer с дизелем 2.4 и автоматом прошел 11 тысяч км. В отчете описаны неожиданные плюсы и минусы. Расход топлива удивил, а комфорт сравнили с американскими траками. Подробности эксплуатации – в материале.Читать далее
Похожие материалы Шевроле, Форд
-
15.12.2025, 20:12
Как новый Volkswagen Beetle 1979 года простоял без движения более 40 лет
Иногда судьба автомобиля складывается необычно. Один Volkswagen Beetle 1979 года стал настоящим капсулой времени. Его купили новым, но он так и не увидел дороги. Почему владелец решил оставить машину без движения? История хранит интригу и неожиданные детали.Читать далее
-
15.12.2025, 19:53
В Китае впервые выдали лицензии на автономное вождение уровня 3 для обычных авто
В Китае стартовал новый этап развития беспилотных технологий. Впервые государство разрешило использовать автомобили с автономным управлением третьего уровня на дорогах общего пользования. Пока лицензии получили только две крупные компании. Это может изменить рынок в ближайшие годы. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 19:28
Mitsubishi возвращается на рынок Великобритании с двумя новыми моделями в 2026 году
Mitsubishi готовит долгожданное возвращение в Великобританию. Компания представит две новые модели, но ждать их придется до лета 2026 года. Подробности о планах японского бренда пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинок только нарастает.Читать далее
-
15.12.2025, 16:09
Российский рынок полуприцепов рухнул: отгрузки сократились более чем наполовину
В России зафиксировано резкое падение отгрузок полуприцепов. Эксперты отмечают тревожные тенденции. Какие факторы повлияли на рынок? Как изменились показатели по видам техники? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 15:54
Шаровые опоры для Fiat Ducato, Citroen Jumper и Peugeot Boxer прошли экстремальные испытания
Провели серию испытаний шаровых опор для популярных фургонов. Проверили прочность, износостойкость и реакцию на мороз. Результаты удивили даже экспертов. Не все детали оказались одинаково надежными.Читать далее
-
15.12.2025, 15:31
Пенсионер из США после 30 лет в GM оказался без средств и вернулся к работе
Пожилой американец, отдавший десятилетия автоконцерну, столкнулся с финансовыми трудностями. После реструктуризации GM он остался без стабильного дохода. Неожиданные обстоятельства заставили его искать новую работу. Как сложилась его судьба после этого, читайте в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 15:22
Lada Vesta 2026 поступила в продажу в России с новыми опциями и прежней ценой
В России стартовали продажи Lada Vesta 2026 года. Модель получила свежие опции и расширенную палитру. Цена осталась прежней, но появились новые технологические решения. Что еще изменилось в популярной модели? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 14:50
Как в 1937 году в СССР запретили ГАЗ-А и Ford-A в столицах
В 1937 году в Москве и Ленинграде запретили ГАЗ-А и Ford-A. Водителей ждали аресты и штрафы. Старые машины отправляли в провинцию. Узнайте, что стало причиной таких мер и как это повлияло на автолюбителей.Читать далее
-
15.12.2025, 14:16
АМТ из Миасса представил вездеход 10×10 и водородный тягач для суровых условий
Российский завод АМТ показал две необычные машины. Одна из них — огромный вездеход, другая — тягач на водороде. Оба проекта удивляют технологиями и возможностями. Интерес к новинкам уже высок.Читать далее
-
15.12.2025, 13:59
GWM Poer удивил расходом и комфортом в тесте на 11 тысячах километров
Пикап GWM Poer с дизелем 2.4 и автоматом прошел 11 тысяч км. В отчете описаны неожиданные плюсы и минусы. Расход топлива удивил, а комфорт сравнили с американскими траками. Подробности эксплуатации – в материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве