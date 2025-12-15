Сравниваем slammed Chevrolet C10 и Ford F-100 – какой кастомный пикап круче?

Два культовых пикапа: Chevrolet C10 с битурбо LS против Ford F-100 с компрессором

Два уникальных пикапа борются за внимание фанатов. Один — с битурбо LS, другой — с компрессорным V8. Оба поражают деталями и стилем. Какой из них выберете вы? Оба проекта удивляют своим подходом и уровнем доработки.

Два уникальных пикапа борются за внимание фанатов. Один — с битурбо LS, другой — с компрессорным V8. Оба поражают деталями и стилем. Какой из них выберете вы? Оба проекта удивляют своим подходом и уровнем доработки.

В мире кастомных пикапов вновь разгорается спор: какой проект достоин называться лучшим? На этот раз в центре внимания оказались два ярких представителя американской классики — Chevrolet C10 1967 года и Ford F-100 1968 года. Оба автомобиля прошли глубокую модернизацию и теперь выглядят так, что сложно отвести взгляд.

Chevrolet C10, выполненный в светло-зеленом цвете, сразу привлекает внимание своим заниженным клиренсом и эксклюзивными коваными дисками Savini. Этот пикап построен на шасси TCI Engineering, а под капотом скрывается легендарный LS-мотор с двумя турбинами. Бронзовые акценты подчеркивают индивидуальность, а салон, отделанный велюром, сочетает в себе винтажные и современные элементы. Такой подход позволил машине попасть в финал престижного конкурса Goodguys Truck of the Year 2025.

Ford F-100, получивший прозвище «Stark», выполнен в насыщенном бордовом металлике с золотисто-бронзовыми переливами. За проект отвечала команда Fat Fender Garage, которая добавила фирменные дверные ручки, зеркала из алюминия и диски с покрытием Cerakote. Капот украшен металлической вставкой, а вентиляционные элементы вдохновлены дизайном Mustang. Под капотом — пятилитровый Coyote V8 с компрессором Whipple, а черные детали подчеркивают агрессивный характер.

Салон Ford F-100 не уступает по уровню проработки: здесь установлены сиденья, обшитые кожей Apex с эффектом состаривания, а также индивидуальная центральная консоль с беспроводной зарядкой для смартфона. Руль Sparc обтянут кожей, а оригинальные форточки остались на своих местах, сохраняя дух эпохи.

Оба пикапа — яркие примеры того, как классика может заиграть новыми красками благодаря современным технологиям и смелым дизайнерским решениям. Каждый из них — результат кропотливой работы и творческого подхода, где каждая деталь продумана до мелочей. Вопрос только в том, какой стиль ближе именно вам: светлый и технологичный Chevrolet C10 или харизматичный и дерзкий Ford F-100?

Выбор между этими двумя машинами — дело вкуса. Оба проекта доказывают, что рестомоды способны удивлять и вдохновлять даже самых искушенных автолюбителей. В любом случае, такие пикапы не оставят равнодушным ни одного поклонника кастом-культуры.