Трагедия на трассе в Ленинградской области - детали происшествия и расследование

6 июля 2026, 22:14
Два мопеда столкнулись ночью под Петербургом: оба водителя погибли
Два мопеда столкнулись ночью под Петербургом: оба водителя погибли
В Ленинградской области произошла смертельная авария с двумя мопедами. Погибли оба водителя. Причины происшествия выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Лодейнопольском районе Ленинградской области ночью 5 июля произошла серьезная авария с участием двух мопедов. На автодороге, ведущей к поселку Шархиничи, транспортные средства ALPHA и KAYO, которыми управляли мужчины 28 и 18 лет, столкнулись лоб в лоб. Как сообщает Piter.tv, последствия оказались трагическими.
Старший из водителей скончался на месте происшествия до приезда экстренных служб. Второго участника аварии, молодого человека, доставили в больницу, однако спасти его врачам не удалось - он умер в медицинском учреждении. Помимо водителей, в аварии пострадал пассажир мопеда ALPHA. Мужчину 44 лет госпитализировали с травмами средней тяжести, сейчас он находится под наблюдением врачей.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют все детали случившегося. Эксперты анализируют обстоятельства аварии, чтобы установить причины столкновения. Ведется проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Дорожные происшествия с участием мототехники в регионе продолжают вызывать обеспокоенность. Власти призывают водителей соблюдать осторожность и не пренебрегать правилами безопасности на дорогах, особенно в темное время суток и на загородных трассах.
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