Два моста и путепровод отремонтированы на «киевской» трассе в Ленобласти
В обновленном виде предстали мосты через ручей Сиворецкий на 61 км и реку Аптала на 156 км Киевского шоссе в (Гатчинский и Лужский районы). Подрядчик отремонтировал и покрасил опоры и пролетные строения, установил локальные очистные сооружения, заменил укрепления откосов конусов, барьерное и перильное ограждения. На обеих переправах устроены новые деформационные швы, уложено новое асфальтобетонное покрытие.
Наряду с этим на Р-23 обновлен путепровод через автомобильную и железную дороги на 110 км в Лужском районе. Здесь отремонтированы и покрашены опоры и пролетные строения, заменены опорные части и деформационные швы, укреплены откосы конусов, установлены новые опоры освещения, барьерное и перильное ограждения, уложен свежий слой асфальтобетона.
Согласно данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в текущем году приведено в нормативное состояние 92 км трассы «Санкт-Петербург – Невель», в том числе открыто рабочее движение на 12-километровом участке обхода Гатчины, завершился ремонт подъездов и обхода Луги общей протяженностью 46 км.
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