Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дмитрий Новиков

24 июня 2026, 10:58

Два новых автосалона GAC открылись в Петербурге: дилерская сеть растет

Два новых автосалона GAC открылись в Петербурге: дилерская сеть растет

В Петербурге теперь девять дилеров GAC после открытия двух новых

Два новых автосалона GAC открылись в Петербурге: дилерская сеть растет

В Санкт-Петербурге увеличилось число официальных дилеров GAC - теперь их девять. За первые пять месяцев года продажи марки в городе выросли на треть, чему способствовал запуск нового гибридного кроссовера. Какие изменения ждут покупателей и почему этот рост важен именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что в прошлом году ситуация была совсем иной.

В Санкт-Петербурге увеличилось число официальных дилеров GAC - теперь их девять. За первые пять месяцев года продажи марки в городе выросли на треть, чему способствовал запуск нового гибридного кроссовера. Какие изменения ждут покупателей и почему этот рост важен именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что в прошлом году ситуация была совсем иной.

В Санкт-Петербурге официальная дилерская сеть GAC пополнилась сразу двумя новыми автосалонами. Теперь в городе работает девять дилеров этой китайской марки, что на два больше, чем было ранее. Как сообщает AutoRun SPb, последний раз столь заметное расширение происходило осенью 2024 года, когда к пяти действующим точкам добавились еще две.

Рост числа дилеров совпал с увеличением спроса на автомобили GAC. За первые пять месяцев текущего года в Петербурге было зарегистрировано 407 новых машин этой марки. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой скачок эксперты связывают с успешным стартом продаж гибридного кроссовера GAC S7, который быстро завоевал популярность среди покупателей. На эту модель пришлось почти 20% всех продаж бренда в городе за отчетный период.

Интересно, что одновременно с расширением модельного ряда GAC принял решение прекратить продажи компактного кроссовера GS3 в России. Это может быть связано с изменением стратегии бренда и акцентом на более современные и востребованные автомобили. Впрочем, на рынке уже анонсированы новые модели: гибридный кроссовер S9 и полностью электрический Hyptec HT, которые должны появиться в продаже в ближайшее время.

По данным AutoRun SPb, динамика продаж GAC в Петербурге выглядит устойчивой, несмотря на общие колебания рынка новых автомобилей. Эксперты отмечают, что расширение дилерской сети позволяет сделать сервис и покупку машин более доступными для жителей города. Кроме того, появление новых моделей может дополнительно простимулировать интерес к марке и укрепить ее позиции на рынке.

Упомянутые марки: GAC
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