Прощай, импорт: российские инженеры представили силовые установки, готовые к серии

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

6 июля 2026, 09:15

Два новых двигателя НАМИ: российские разработки для судов и автомобилей

Два новых двигателя НАМИ: российские разработки для судов и автомобилей

Прощай, импорт: российские инженеры представили силовые установки, готовые к серии

Два новых двигателя НАМИ: российские разработки для судов и автомобилей

НАМИ представил сразу две отечественные новинки: судовой восьмицилиндровый двигатель и четырехцилиндровый мотор для легковых и коммерческих авто. Эти разработки могут стать ключевыми для замещения импортных агрегатов. Что изменится для рынка и какие детали уже обсуждают специалисты - разбираемся в материале.

НАМИ представил сразу две отечественные новинки: судовой восьмицилиндровый двигатель и четырехцилиндровый мотор для легковых и коммерческих авто. Эти разработки могут стать ключевыми для замещения импортных агрегатов. Что изменится для рынка и какие детали уже обсуждают специалисты - разбираемся в материале.

Для российских автомобилистов и владельцев водного транспорта новость о презентации новых двигателей НАМИ на выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге может стать настоящим поворотным моментом. В условиях, когда вопрос импортозамещения стоит особенно остро, появление отечественных силовых установок способно существенно изменить ситуацию на рынке и снизить зависимость от зарубежных производителей.

На стенде НАМИ были показаны две принципиально разные разработки: судовой двигатель НАМИ-4123-300 СУ с восемью цилиндрами и четырехцилиндровый мотор НАМИ-414320, предназначенный для легковых автомобилей и легких коммерческих машин. Как отмечают представители института, оба агрегата созданы с применением современных материалов и технологий, что позволяет им соответствовать актуальным стандартам надежности и экологичности.

Четырехцилиндровый НАМИ-414320 ориентирован на замену иностранных моторов, которые ранее широко использовались в российских легковых и коммерческих автомобилях. Это решение особенно актуально для автопарков, где вопрос обслуживания и поставки запчастей для зарубежных моделей становится все более сложным. Судовой НАМИ-4123-300 СУ, в свою очередь, рассчитан на эксплуатацию на глиссерах и других малых судах, где ранее доминировали импортные двигатели.

По информации «Российской Газеты», инженеры НАМИ сделали акцент на внедрении инновационных методов проектирования, что позволило повысить эффективность и ресурс новых моторов. В компании подчеркивают, что все представленные установки прошли комплексные испытания и готовы к серийному производству. Это может стать важным шагом для отечественного судостроения и автопрома, где потребность в современных и доступных по цене двигателях ощущается особенно остро.

Интересно, что тенденция к развитию собственных силовых агрегатов наблюдается не только в легковом сегменте. Например, недавно на рынке появился редкий экземпляр Лада Тарзан с дизельным мотором, который прошел серьезный ремонт - подробнее об особенностях таких автомобилей можно узнать в материале о редких дизельных версиях Лада. Это подтверждает, что спрос на альтернативные решения и отечественные разработки только растет.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: НАМИ - один из ведущих российских научных центров в области автомобилестроения, а его разработки часто становятся основой для новых моделей отечественных авто. В последние годы институт активно инвестирует в создание собственных двигателей, что позволяет не только поддерживать технологическую независимость, но и формировать новые стандарты для отрасли. Появление новых моторов может упростить обслуживание техники, снизить стоимость владения и повысить конкурентоспособность российских производителей на внутреннем рынке.

Упомянутые марки: SWM
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы СВМ

Похожие материалы СВМ

GAC Hyptec HT выходит на рынок РФ: премиальный электрокроссовер с новыми технологиями
Hyundai Mufasa выходит на рынок Узбекистана: старт продаж и комплектации
BMW представила новое поколение X5, раскрыла цены и назначила старт продаж
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ярославль Оренбург Рязань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться