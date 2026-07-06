Прощай, импорт: российские инженеры представили силовые установки, готовые к серии

6 июля 2026, 09:15
Два новых двигателя НАМИ: российские разработки для судов и автомобилей
Два новых двигателя НАМИ: российские разработки для судов и автомобилей
НАМИ представил сразу две отечественные новинки: судовой восьмицилиндровый двигатель и четырехцилиндровый мотор для легковых и коммерческих авто. Эти разработки могут стать ключевыми для замещения импортных агрегатов. Что изменится для рынка и какие детали уже обсуждают специалисты - разбираемся в материале.
Для российских автомобилистов и владельцев водного транспорта новость о презентации новых двигателей НАМИ на выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге может стать настоящим поворотным моментом. В условиях, когда вопрос импортозамещения стоит особенно остро, появление отечественных силовых установок способно существенно изменить ситуацию на рынке и снизить зависимость от зарубежных производителей.
На стенде НАМИ были показаны две принципиально разные разработки: судовой двигатель НАМИ-4123-300 СУ с восемью цилиндрами и четырехцилиндровый мотор НАМИ-414320, предназначенный для легковых автомобилей и легких коммерческих машин. Как отмечают представители института, оба агрегата созданы с применением современных материалов и технологий, что позволяет им соответствовать актуальным стандартам надежности и экологичности.
Четырехцилиндровый НАМИ-414320 ориентирован на замену иностранных моторов, которые ранее широко использовались в российских легковых и коммерческих автомобилях. Это решение особенно актуально для автопарков, где вопрос обслуживания и поставки запчастей для зарубежных моделей становится все более сложным. Судовой НАМИ-4123-300 СУ, в свою очередь, рассчитан на эксплуатацию на глиссерах и других малых судах, где ранее доминировали импортные двигатели.
По информации «Российской Газеты», инженеры НАМИ сделали акцент на внедрении инновационных методов проектирования, что позволило повысить эффективность и ресурс новых моторов. В компании подчеркивают, что все представленные установки прошли комплексные испытания и готовы к серийному производству. Это может стать важным шагом для отечественного судостроения и автопрома, где потребность в современных и доступных по цене двигателях ощущается особенно остро.
Интересно, что тенденция к развитию собственных силовых агрегатов наблюдается не только в легковом сегменте. Например, недавно на рынке появился редкий экземпляр Лада Тарзан с дизельным мотором, который прошел серьезный ремонт - подробнее об особенностях таких автомобилей можно узнать в материале о редких дизельных версиях Лада. Это подтверждает, что спрос на альтернативные решения и отечественные разработки только растет.
В завершение стоит добавить несколько важных фактов: НАМИ - один из ведущих российских научных центров в области автомобилестроения, а его разработки часто становятся основой для новых моделей отечественных авто. В последние годы институт активно инвестирует в создание собственных двигателей, что позволяет не только поддерживать технологическую независимость, но и формировать новые стандарты для отрасли. Появление новых моторов может упростить обслуживание техники, снизить стоимость владения и повысить конкурентоспособность российских производителей на внутреннем рынке.
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