Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дмитрий Новиков

28 июля 2026, 08:46

Два новых оттенка Tenet Plus: как цвета L6 и L4 влияют на восприятие авто

Два новых оттенка Tenet Plus: как цвета L6 и L4 влияют на восприятие авто

От Ван Гога до Tenet Plus: как искусство и история вдохновили на создание уникальных цветов авто

Два новых оттенка Tenet Plus: как цвета L6 и L4 влияют на восприятие авто

Российский бренд Tenet Plus представил ключевые оттенки для моделей L6 и L4, которые не просто украшают кузов, а формируют характер автомобиля. Мало кто задумывается, как цвет влияет на восприятие и стиль, но специалисты отмечают: это важный тренд последних лет. Что скрывается за «Оранжевым рассветом» и «Красным гранатом» - объясняем на примерах. Подробности о комплектациях и старте продаж пока держат в секрете.

Российский бренд Tenet Plus представил ключевые оттенки для моделей L6 и L4, которые не просто украшают кузов, а формируют характер автомобиля. Мало кто задумывается, как цвет влияет на восприятие и стиль, но специалисты отмечают: это важный тренд последних лет. Что скрывается за «Оранжевым рассветом» и «Красным гранатом» - объясняем на примерах. Подробности о комплектациях и старте продаж пока держат в секрете.

Российский бренд Tenet Plus, созданный в партнерстве холдинга «АГР» и компании DEFETOO, вывел на рынок кроссоверы L6 и L4 с акцентом на два уникальных оттенка - «Оранжевый рассвет» и «Красный гранат». Эти цвета не просто украшают кузов, а становятся частью философии марки, где элегантность - не показная, а сдержанная и выразительная одновременно.

«Оранжевый рассвет» выбран для Tenet Plus L6. Этот насыщенный янтарно-оранжевый оттенок напоминает о первых лучах солнца и глубине янтаря, что создает ощущение движения без суеты. В истории оранжевого цвета есть интересные детали: еще в древности его получали из природных пигментов, а в культуре буддизма он ассоциировался с отказом от лишнего и концентрацией на главном. В живописи оранжевый стал символом внутренней собранности - достаточно вспомнить работу Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце», где яркий диск солнца пробивается сквозь утреннюю дымку. Ван Гог также отмечал, что оранжевый раскрывается особенно ярко на фоне холодных оттенков, добавляя композиции тепла и глубины.

В дизайне Tenet Plus L6 этот цвет подчеркивает динамичный силуэт и плавные линии кузова, делая автомобиль заметным, но не кричащим. Такой подход к выбору оттенка говорит о стремлении бренда выделиться среди конкурентов, не прибегая к излишней демонстративности.

Для городской модели Tenet Plus L4 выбран «Красный гранат» - глубокий, насыщенный цвет, вдохновленный благородным камнем. Если «Оранжевый рассвет» ассоциируется с началом дня и энергией, то «Красный гранат» - это вечер, насыщенность и особая эмоциональная глубина. Исторически гранаты ценились в разных культурах: ими украшали древнеегипетские ожерелья, а в Древнем Риме использовали в перстнях-печатях. Название камня связано с зернами граната, которые словно хранят свет внутри себя.

В оттенке «Красный гранат» сочетаются выразительность и внутренняя собранность. Он подчеркивает уверенные пропорции Tenet Plus L4 и создает образ для тех, кто ценит яркие эмоции, но предпочитает выражать их с достоинством. Такой выбор цвета может указывать на желание бренда предложить покупателям нечто большее, чем просто стандартный набор опций - индивидуальность и характер.

Оба оттенка - «Оранжевый рассвет» и «Красный гранат» - формируют цветовой код Tenet Plus, где цвет становится не просто элементом дизайна, а способом рассказать о характере автомобиля и его владельца. Это отражает современный тренд: покупатели все чаще выбирают машины, которые соответствуют их стилю жизни и внутренним установкам.

Если Вы не знали, Tenet Plus - российский автомобильный бренд, появившийся благодаря сотрудничеству холдинга «АГР» и компании DEFETOO. Марка делает ставку на современные технологии и оригинальные дизайнерские решения, что позволяет ей конкурировать с зарубежными производителями на внутреннем рынке. Модели L6 и L4 позиционируются как кроссоверы для городской среды и активного образа жизни. В ближайшее время ожидается раскрытие информации о комплектациях, ценах и сроках начала продаж, что может повлиять на расстановку сил в сегменте новых автомобилей в России.

Упомянутые марки: TENET
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