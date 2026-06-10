Неожиданное столкновение на перекрестке - подробности происшествия с детьми

Два ребенка пострадали в аварии с Mitsubishi и питбайком в Петербурге

В Петербурге произошло серьезное ДТП, котором пострадали двое детей. Подросток на питбайке влетел в Mitsubishi на углу Ленинского и проспекта Героев. Пострадавшие доставлены в больницу. Идет расследование.

В Петербурге произошло серьезное ДТП, котором пострадали двое детей. Подросток на питбайке влетел в Mitsubishi на углу Ленинского и проспекта Героев. Пострадавшие доставлены в больницу. Идет расследование.

В Санкт-Петербурге днем 9 июня на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Героев произошла авария, в которой пострадали несовершеннолетние. По информации Piter.tv, на оживленном перекрестке 15-летний подросток, управлявший питбайком, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Mitsubishi.

В результате происшествия травмы получили сразу два ребенка: сам юный водитель питбайка и четырехлетний пассажир легкового автомобиля. Оба были экстренно госпитализированы. Состояние подростка оценивается как тяжелое, а маленького пассажира - средней степени тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и экстренных служб. Движение на перекрестке было временно ограничено для проведения следственных действий и оформления всех необходимых документов. Специалисты тщательно осматривали место аварии, фиксировали повреждения транспортных средств и опрашивали очевидцев.

Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Особое внимание уделяется техническому состоянию транспорта и возможным нарушениям правил дорожного движения. Также выясняется, как несовершеннолетний оказался за рулем питбайка и были ли соблюдены требования безопасности при перевозке детей в автомобиле.

Дорожно-транспортные происшествия с участием детей всегда вызывают широкий общественный резонанс. Эксперты напоминают о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и повышенной внимательности на дорогах, особенно вблизи оживленных перекрестков и в дневное время, когда поток транспорта наиболее интенсивен.

Следственные мероприятия продолжаются. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Водителям рекомендуется быть максимально осторожными и помнить о безопасности всех участников дорожного движения.